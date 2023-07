Zawodnik wagi ciężkiej wjechał na ring. OnePlus Nord 3 5G - pierwsze wrażenia

Na szczęście w kwestii ładowania OnePlus Nord 3 5G ma coś do zaoferowania na pocieszenie, a jest to szybkie ładowanie - i to takie naprawdę szybkie. Maksymalna obsługiwana prędkość ładowania to w przypadku tego telefonu aż 80 W, co przekłada się na naprawdę sprawne uzupełnianie energii w akumulatorze, nawet jeśli czasu mamy bardzo mało. I tak przykładowo podłączyłem do dołączanej do zestawu ładowarki telefon rozładowany do 18 proc., mając mniej niż kwadrans do wyjścia. Po tym kwadransie odłączyłem przewód i wyszedłem z domu mając 66 proc., co spokojnie wystarczyło nie tylko na całą resztę dnia, ale i zostało trochę na kolejny dzień. Jeśli więc nie jesteście przywiązani do krążków ładujących, ale zamiast tego wolicie mieć szybko i sprawnie naładowany telefon - jest dobrze.