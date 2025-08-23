Cena odkurzania. Ile prądu pobiera odkurzacz pionowy?

Ładowanie...

Nie znam osoby, która nie narzekałaby na wysokie rachunki za energię elektryczną i sam się oczywiście do takowych zaliczam. Wyposażyłem się niedawno w miernik prądu, aby sprawdzić, które sprzęty pobierają go więcej, niż w moim mniemaniu powinny. Sprawdziłem z użyciem tegoż miernika już lampę do roślin z fioletowym LED-em, elektryczną bieżnię domową, komputer gamingowy i kilka innych sprzętów.

A co z odkurzaczami? Niedawno przeprowadziłem test, aby sprawdzić, ile prądu pobiera w ciągu dnia samojezdny robot sprzątający, który codziennie usuwa kurz i kocie kłaki z mojego mieszkania i okazało się, że nie ma dramatu. Czasem jednak trzeba sięgnąć po cięższą artylerię, a w moim przypadku jest to pionowy odkurzacz marki Dyson, a konkretniej - V15 Detect Total Clean.

Ile prądu pobiera odkurzacz pionowy?

Mamy w tym przypadku do czynienia z odkurzaczem pionowym, z którego korzystamy zwykle raz w tygodniu - bo na co dzień odkurzaniem zajmuje się wspomniany robot sprzątający. Najczęściej sprzątamy nim na tyle długo, aż rozładuje się do końca, co wystarcza zwykle na odkurzenie wszystkich podłóg i dywanów, a potem odstawiany jest na stację dokującą z funkcją ładowania akumulatora.

W ubiegły weekend, po rozładowaniu odkurzacza w pełni, podłączyłem go do tejże stacji, którą wpiąłem do gniazdka poprzez miernik prądu. Okazało się, że aby w pełni naładować akumulator, ta potrzebowała zużyć dokładnie 0,118 kWh. A ile za taką ilość energii trzeba zapłacić? W tym celu konieczne jest przeanalizowanie rachunku za prąd (a te nadal pisane są językiem węża, ale ma to się zmienić).

Na moim rachunku za prąd wyszczególnione jest z tuzin różnych pozycji o nic-nie-mówiących nazwach. Część z nich to zaś opłaty stałe, a część - opłaty zmienne. Odjąłem od pełnej kwoty na ostatnim rachunku te pierwsze, a resztę podzieliłem przez faktyczne zużycie energii w danym okresie rozliczeniowym i wyszło mi, iż za 1 kWh oraz jej dostarczenie płacę dokładnie 91 groszy.

Ile w takim razie kosztuje odkurzanie?

Jeśli przemnożyć 0,118 kWh przez wspomniane 91 groszy, to wychodzi na to, że pełne naładowanie pionowego odkurzacza Dyson V15 Detect Total Clean, który odkurzył właśnie całe 46-metrowe mieszkanie, kosztuje niecałe 11 groszy. Z kolei jeśli przyjąć założenie, iż odkurzać będziemy z jego pomocą raz w tygodniu, to w skali roku na energię elektryczną potrzebną do ładowania wydamy 5,58 zł.

A czy to dużo, czy mało? Moim zdaniem niewiele oraz sporo mniej niż kwota, jaką zapłacimy za ładowanie robota sprzątającego, który odkurza mieszkanie raz dziennie. Sumarycznie odkurzanie kosztuje nas zaś nieco ponad dwie dyszki rocznie, więc nie będę mógł się od tego przykrego obowiązku wykpić, informując żonę, iż w kolejny weekend odkurzać nie będę w ramach oszczędności. No szkoda.

Piotr Grabiec 23.08.2025 07:31

