Jaki odkurzacz kupić? Przegląd robotów i odkurzaczy pionowych marki Dreame

Dreame D10 Plus to kolejny robot, który jeździł po moim domu przez kilka tygodni. Jego supermocą, oprócz odkurzania i mycia podłogi, jest samodzielne czyszczenie pojemnika na kurz. 2,5-litowy worek znajduje się w stacji dokującej i pozwala przez 1,5 miesiąca nie myśleć o tym, co zebrał nasz odkurzacz. Po zapełnieniu, wymieniamy worek – jest to proces bezbolesny, zwłaszcza dla osób z alergią na kurz.