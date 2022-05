Raz spróbujesz i nie będziesz chciał wrócić do zwykłego odkurzacza. Dreame Bot W10 - recenzja

Zaskoczeniem był dla mnie też fakt, jak dobrze robot radzi sobie z odkurzaniem kociego żwirku, z którym często przegrywa odkurzacz ręczny. Gdy Dreame wjechał do łazienki, posprzątał ją znacznie szybciej i dokładniej niż robię to sam odkurzaczem ręcznym. Równie dobrze radził sobie z kocią sierścią, a zachęcony jego skutecznością zacząłem mu „podsypywać” inne efekty kociej obecności w domu człowieka, np. wyrwane ostrymi pazurami tekturowe skrawki drapaka. Dla odkurzacza nie stanowiły one poważnego wyzwania. Ostatecznie wysypałem na podłogę cukier, z którym również sobie poradził. Należy przy tym pamiętać o specyficznym sposobie pracy sprzętu. Przemierza on opracowaną trasę i w pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że za pomocą szczotki bocznej rozrzuca część zabrudzeń. Na efekt trzeba więc poczekać do końca cyklu. Po przebyciu całej trasy na podłodze nie został nawet jeden kryształek cukru.