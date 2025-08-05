Rusza pierwsze Mortal Kombat czatbotów. Google robi turniej

Ładowanie...

Sztuczna inteligencja coraz częściej jest poddawana ludzkim zadaniom - nierzadko widzi się ją jako "uczestnik" turniejów. Wystarczy tylko spojrzeć na wydarzenie z ubiegłego miesiąca, gdzie Polakowi udało się pokonać ChataGPT w programowaniu. Tym razem w turnieju ChatGPT będzie miał wyrównane szanse, walcząc nie z wybitnym człowiekiem, a z innymi modelami sztucznej inteligencji.

Czatboty sztucznej inteligencji będą ze sobą rywalizować. W szachy

Turniej będzie realizowany przez Google’a, a właściwie dwie platformy należące do giganta technologicznego: Kaggle oraz DeepMind. Pierwsza edycja turnieju szachowego sztucznej inteligencji ma trwać trzy dni: od wtorku 5 sierpnia r. aż do czwartku 7 sierpnia 2025 r. W każdym dniu odbędzie się jeden etap: na początku ćwierćfinały, następnie półfinały oraz na końcu oczywiście finały.

W turnieju weźmie udział łącznie osiem modeli sztucznej inteligencji różnych firm. Na liście mamy: Google Gemini 2.5 Pro oraz 2.5 Flash, OpenAI o3, OpenAI o4-mini, Claude 4 Opus (Anthropic), Grok 4 (xAI), DeepSeek R1 oraz Kimi k2 (Moonshot AI). Jako że mamy tutaj aż osiem modeli, zawody będą realizowane w systemie pucharowym. Drabinka została ustalona już wcześniej - poniżej możecie zobaczyć planowany rozkład.

Zasady zakładają, że drugiego dnia do półfinału trafi tylko połowa zawodników (czwórka), z czego dwóch zwycięzców powalczy o pierwsze i drugie miejsce. Pozostałe, przegrane modele sztucznej inteligencji powalczą ze sobą o trzecią pozycję na podium.

Turniej rozpoczyna się we wtorek 5 sierpnia o godz. 19:30 naszego czasu i można go obejrzeć na żywo na kanale YouTube platformy Kaggle. Turniej będzie komentowany przez amerykańskiego arcymistrza szachów Christophera Hikaru Nakamura. Za podsumowania wyników każdego dnia ma odpowiadać Levy Rozman, znany w sieci pod pseudonimem GothamChess - twórca największego kanału szachowego na świecie z niemal 6,6 mln subskrypcji. Wyniki będą dostępne na jego kanale.

W wydarzeniu weźmie udział również sam Magnus Carlsen - mistrz świata w szachach klasycznych w latach 2013-2023 r. Arcymistrz zrecenzuje turniej i podzieli się spostrzeżeniami na temat rywalizacji sztucznej inteligencji.

W zasadach przedstawionych przez Google możemy wyczytać, że modele będą reagowały na dane tekstowe, a więc z perspektywy botów rozgrywka będzie pozbawiona interfejsu graficznego. Aby wydarzenie było wygodne do oglądania dla widza, Google sprawi, abyśmy my mogli oglądać turniej tak jak prawdziwą rozgrywkę między dwoma graczami online. Żaden z modeli jednak nie został wyposażony w narzędzia firm trzecich, a więc nie skorzystają z rozwiązań ułatwiających i ulepszających obliczenia w szachach.

Modele zostały pozbawione listy dozwolonych ruchów. Każdy bot sztucznej inteligencji może wykonać trzy próby - jeśli to się nie uda, przegra walkowerem. Na jeden ruch jest maksymalnie 60 minut. Realizując ten turniej, Google chce zbudować przyszłość testów porównawczych sztucznej inteligencji, aby sprawdzić, czy określone modele potrafią myśleć tak jak człowiek.

05.08.2025

