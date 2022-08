Odkurza, myje i sprząta po sobie. Oto Dreame D10 Plus

Na szczęście projektanci znaleźli sposób, by proces czyszczenia odkurzacza usprawnić. We wspomnianej stacji montujemy 2,5-litrowy pojemnik na kurz. Producent obiecuje nawet do 45 dni wolnego od zajmowania się tą kwestią. Podczas krótkich testów nie byłem oczywiście w stanie zweryfikować tej informacji, ale już sam fakt, że każdorazowo nie muszę bawić się w sprzątanie po sprzątaniu, to duża zaleta.