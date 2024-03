Seria Realme 12 Pro już w Polsce. Jedna rzecz szczególnie przykuwa uwagę

Obecność teleobiektywu peryskopowego w smartfonie ze średniej półki cenowej nie jest standardem, chociaż warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, gdy Realme wrzuciło peryskopowy teleobiektyw do swojego telefonu z segmentu ok. 2500 zł. W 2020 r. producent wypuścił na polski rynek model Realme X3 SuperZoom, który miał na pokładzie 5-krotne zbliżenie optyczne i kosztował poniżej 2500 zł. Nowy Realme 12 Pro+ oferuje 120-krotne przybliżenie cyfrowe, co robi wrażenie.