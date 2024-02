Samsung szykuje potężną nowość. Nie chce nawet myśleć, ile to będzie kosztować

Obecnie nie wiadomo, jakie będą różnice między Z Foldem 6 a Z Foldem 6 Ultra. Do lipcowej lub sierpniowej premiery pozostaje jeszcze kilka miesięcy i na razie możemy co najwyżej pospekulować w tej kwestii. Jest szansa, że będzie to analogiczna sytuacja do serii Galaxy S, gdzie wszystkie modele są sztandarowymi opcjami z krwi i kości oferującymi najlepsze procesory, ekrany, aparaty. Ale model z dopiskiem Ultra jest największy, najbardziej wypchany technologią po brzegi.