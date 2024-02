Pojechaliśmy do Niemiec i rozmawialiśmy o Honorze

Magic V2 zaprezentowany został już w połowie ubiegłego roku i trafił na start do sprzedaży w Chinach, czyli ojczyźnie Honora. Co prawda mogliśmy obejrzeć go już w Europie na targach IFA 2023 w Berlinie, ale premiera tego składanego smartfona - oraz ujawnionej już później edycji specjalnej przygotowanej we współpracy z marką samochodową Porsche - odbyła się dopiero na początku 2024 r.