Magiczny smartfon za realne pieniądze. Honor Magic 6 Lite - test

W pudełku znajdziemy smartfon, kabel USB-C oraz szpilkę do tacki SIM. Po wyjęciu z pudełka ukazuje nam się piękne urządzenie i nie ma tu ani grama przesady. Zakrzywiony, duży wyświetlacz, wąskie ramki, to robi wrażenie, ale najlepszy jest tył. Nie wiem, kto wpadł na pomysł złotego pierścienia wokół wyspy aparatów, ale to był strzał w dziesiątkę. Dodaje konstrukcji elegancji, sprawia, że nie mamy do czynienia z ciemną bryłą. Całość wygląda naprawdę dobrze i był to jeden z najładniejszych smartfonów, jakie kiedykolwiek miałem w rękach. I jeden z takich, które sprawiają, że ma się wrażenie filigranowości konstrukcji. Niestety w pudełku nie znalazłem etui, trochę się bałem o smartfon, ale na szczęście filigranowość to złudzenie. Jednak jeżeli kupicie sobie ten smartfon, to wydałbym te kilkadziesiąt złotych na etui. Jak to mówią - strzeżonego Bóg strzeże. Chociaż producent twierdzi, że smartfon wytrzyma upadek z wysokości 1,5 m, to nie miałem odwagi tego sprawdzać.