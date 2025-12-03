REKLAMA
Operatorzy dają prezenty na święta. Łap swój

Kilku operatorów sieci komórkowych uruchomiło promocje z okazji nadchodzących świąt. Dzięki nim możemy odebrać darmowe prezenty - gigabajty, kody rabatowe i inne. 

Albert Żurek
Za oferty głównie odpowiada dwójka operatorów: Orange i T-Mobile. W przypadku Orange są to dodatkowe darmowe usługi komórkowe oraz zniżki. Natomiast magentowy operator przygotował vouchery na zakupy. 

Orange z promocją na kartę i w ofercie Flex 

Zaczynając od Orange, ten w grudniu ma aż trzy promocje. Dwie są związane z nadchodzącymi mikołajkami, które wypadają w tę sobotę (6 grudnia). Dotyczy:

  • klientów na kartę w taryfach Orange Free na kartę oraz Zawsze Bez Limitu;
  • klientów Orange Flex.

Użytkownicy karty do 6 grudnia mogą odebrać 5-dniowy pakiet obejmujący: 5 GB internetu w kraju, 1,09 GB roamingu w strefie 1 oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju. Jednym wymogiem jest posiadanie aktywnego numeru - z możliwością wykonywania połączeń wychodzących. Aby aktywować rozwiązanie w taryfie Free na kartę, należy:

  • wysłać bezpłatnego SMS-a o treści MIKOLAJKI na numer 364;
  • lub zalogować się do serwisu Mój Orange.

Natomiast dla klientów Zawsze Bez Limitu przygotowano podobny pakiet działający pięć dni, tylko bez danych w roamingu. Aby go aktywować, należy:

  • wysłać bezpłatnego SMS-a o treści CHOINKA na numer 364;
  • lub zalogować się do aplikacji Mój Orange i tam aktywować pakiet.

Oprócz tego w Orange Flex od 1 do 6 grudnia są dostępne codzienne darmowe bonusy w aplikacji mobilnej. Te odbieramy w aplikacji Orange Flex aż do Mikołajek. Są to różne rozwiązania - np. darmowe dostępy do platform i nie tylko. 

W Orange do końca grudnia obowiązuje też promocja, w ramach której po doładowaniu w ofercie na kartę dostajemy dodatkowe 1000 GB w kraju. Jest dostępna dla wszystkich karciarzy, którzy doładują swoje konto za co najmniej 35 zł przez konto Mój Orange lub na stronie doładowań Orange. Pakiet 1000 GB jest ważny przez 25 dni i można skorzystać tylko raz na jednym numerze.

T-Mobile też ma promocję - łapanie bombek w aplikacji

Dla użytkowników sieci T-Mobile przygotowano coś innego - w programie Magenta Moments operator rozdaje vouchery - ma ich aż 3000. Aby je zdobyć, trzeba wziąć udział w grze bombkowa zabawa, w której liczy się refleks.

To gra zręcznościowa polegająca na łapaniu spadających bombek do koszyka. Każda bombka to jeden punkt, a punkty sumują się w rankingu. Jeśli będziemy w top 1000 osób z największą liczbą punktów w danym tygodniu, możemy liczyć na nagrodę. Promocja trwa od 1 do 21 grudnia i została podzielona na trzy edycje. W pierwszej edycji nagrodą jest voucher do Zalando 50 zł, drugiej Decathlon 40 zł, a trzeciej voucher do Cinema City w 2D.

