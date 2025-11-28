REKLAMA
Orange wyłączył starą sieć. To dostaniesz w zamian

Orange poinformował, że zakończył proces wyłączenia sieci 3G. W miejsce starszej technologii trafiło znacznie szybsze i nowocześniejsze rozwiązanie.

Albert Żurek
Koniec sieci 3G Orange
W erze szybkiego LTE i 5G koniec 3G był tylko kwestią czasu. Prace nad wygaszaniem sieci starszej generacji trwały od lat. Harmonogramy zakładały, że technologia Orange zniknie do końca 2025 r. Tak się stało. Obecnie jednak jeszcze dwójka operatorów korzysta z tego rozwiązania.

Orange sfinalizował wygaszenie sieci 3G

Wyłącznie sieci 3G jest równoznaczne z pożegnaniem starego typu połączenia. W miejsce rozwiązania trafiła znacznie nowsza technologia w postaci 4G (LTE), która przede wszystkim jest szybsza. Gwarantuje znacznie lepsze połączenie z internetem, a także podnosi jakość rozmów telefonicznych za sprawą usługi VoLTE.

3G w Orange przez ostatnie dwa lata działało na jednym, ostatnim paśmie - 900 MHz. Proces jednak był stopniowy i operator wyłączał rozwiązanie w różnych miejscach w kraju w odmiennych terminach. Właściwie już od jakiegoś czasu - jeszcze w sierpniu - na większości terenów Polski 3G już nie działało. We wrześniu, październiku i listopadzie dokonano ostatnich prac wygaszania starszej sieci.

Rozwiązanie dotychczas było dostępne jeszcze w Małopolsce, na Dolnym Śląsku, w woj. pomorskim czy podkarpackim. Proces już został sfinalizowany - dotknął niemal wszystkich stacji bazowych w kraju. To jednak nie tak, że 3G Orange w ogóle nie działa - jeszcze przez jakiś czas będzie funkcjonować na 0,5 proc. stacji, co wynika ze względów sieciowych oraz zasad koordynacji międzynarodowej.

Operator wykorzystał ostatnie pasmo 900 MHz 3G i uruchomił na nim sieć LTE. Dla klientów oznacza to tyle, że w miejscach, gdzie widzieli słabe połączenie realizowane starszym 3G, wreszcie pojawi się szybsze LTE. Oczywiście dużo zależy też od sygnału połączenia.

Na ogół powinniśmy liczyć na wyższe transfery zarówno pod kątem pobierania, jak i wysyłania oraz wyższą stabilność połączenia. Sieć 3G była wykorzystywana w Orange od 2005 r., więc mówiliśmy o 20-letniej technologii. Dzisiaj mimo wszystko do korzystania z internetu potrzebujemy wyższych prędkości połączenia. Internet i usługi znacząco ewoluował przez te dwie dekady. 

LTE to też technologia VoLTE, czyli lepszych połączeń głosowych oraz ViLTE - połączeń wideo realizowanych przez infrastrukturę operatora, bez komunikatorów internetowych. Jeśli już wcześniej łączyliśmy się z siecią LTE, nie ma potrzeby wymiany karty SIM na nowszą. 

Jeszcze dwójka operatorów w Polsce wykorzystuje sieć 3G

Orange jest drugim operatorem w kraju, który wyłączył sieć 3G. Pierwszym był T-Mobile, który zrealizował ten plan już w 2023 r. Następny w kolejce jest Play, który ma wyłączyć 3G w najbliższych latach. Jednocześnie Plus również działa nad wygaszaniem starej technologii. Dwójka operatorów też zastąpi rozwiązanie nowszymi 4G oraz 5G.  

Więcej o operatorach przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
28.11.2025 21:50
Tagi: 3GLTEOrangeSieci komórkowe
