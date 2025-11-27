Ładowanie...

Za promocyjne oferty odpowiadają najwięksi operatorzy tacy jak T-Mobile, Orange, oraz Play. Nie skupiamy się jednak na urządzeniach, a jedynie abonamentach i pakietach na kartę.

T-Mobile z dodatkowymi gigabajtami za doładowania

Jeśli jeszcze nie doładowywaliście konta w T-Mobile lub Heyah, zaraz będzie ku temu dobra okazja. Od 28 listopada do 1 grudnia 2025 r. każdy klient, który doładuje konto w aplikacji Mój T-Mobile lub Moja Heyah za min. 5 zł, może liczyć na podwojoną liczbę GB.

Czyli jeśli doładujemy za 30 zł w T-Mobile, dostaniemy 30 GB na 30 dni zamiast 15 GB. W przypadku Heyah będzie to już 60 GB zamiast 30 GB na 30 dni. Dokładne wartości znajdziecie w dedykowanych tabelkach.

Promocja ma obejmować wszystkie doładowania w taryfach GO! oraz Dniówka. Bonusy nie będą doliczane, gdy wykonamy doładowanie innymi metodami typu aplikacja bankowa.

Play ma natomiast tańszy abonament i internet mobilny

Play podszedł do sprawy trochę inaczej - obniżył ceny usług mobilnych. Po pierwsze, obniżył ceny abonamentów głosowych nawet o 20 zł/mies. Do dyspozycji są:

abonament M za 65 zł/mies. zamiast 75 zł/mies.;

abonament L za 75 zł/mies. zamiast 95 zł/mies.;

abonament Homebox za 90 zł/mies. zamiast 110 zł/mies.

Ceny oczywiście uwzględniają rabat za e-fakturę oraz zgody marketingowe. W pakiecie M jest też 2-krotnie większa liczba GB - 300 GB każdego miesiąca zamiast 150 GB w Polsce. Operator zapewnia mały rabat na internet bezprzewodowy z pakietem 150 GB, który w Black Friday 2025 kosztuje 25 zł/mies. zamiast 30 zł. Zarówno w abonamencie, jak i internecie mamy umowy na 24 mies.

Orange i nju mobile dają darmowe miesiące abonamentu

Przechodząc do Orange, operator przygotował darmowe miesiące korzystania z abonamentu. Dla nowych numerów i przenoszących poszczególne pakiety wyglądają tak:

abonament S za 65 zł/mies. - pierwsze 2 mies. za darmo;

abonament M za 75 zł/mies. - pierwsze 4 mies. za darmo;

abonament L za 95 zł/mies. - pierwsze 7 mies. za darmo.

Z promocji można korzystać do 2 grudnia 2025 r. Każdy plan obejmuje umowę na 24 mies. i opłatę aktywacyjną na poziomie 60 zł. Co natomiast mamy w tańszej ofercie nju mobile? Operator po przeniesieniu numeru do abonamentu operatora daje pierwsze 3 mies. usług za darmo. Różnica jest jednak taka, że umowa w nju jest bezterminowa - można zrezygnować, kiedy tylko się chce.

Albert Żurek 27.11.2025 15:55

