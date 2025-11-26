Koniec roamingu krajowego w Play. Co dostaniemy w zamian?

Ładowanie...

Roaming krajowy działa trochę na podobnej zasadzie do zwykłego roamingu, który pozwala łączyć się z siecią obcych operatorów za granicą. Różnica jest jednak taka, że rozwiązanie działa w Polsce, umożliwiając połączenie z nadajnikami innych polskich operatorów. Niebawem Play z tego zrezygnuje.

Play kończy z roamingiem krajowym. Do końca roku

Play poinformował, że z końcem roku przestanie korzystać z roamingu krajowego. Proces wygaszania właściwie zaczął się już w 2019 r., kiedy to telekom ograniczył roaming krajowy w 28 miastach w całej Polsce. W 2021 r. zrezygnował z partnerstwa z T-Mobile. Wraz z początkiem 2026 r. całkowicie pójdzie w zapomnienie.

Skąd ta decyzja? Ponieważ jeszcze kilka lat temu Play mocno stawiał na roaming krajowy. Pozwalał klientom firmy korzystać z infrastruktury sieciowej innych operatorów. Dzięki czemu tam, gdzie nie było nadajnika Play, mogliśmy połączyć się z masztem innego operatora i wciąż móc korzystać z usług internetowych oraz głosowych.

Jako wieloletni użytkownik usług Play wiem, jak często roaming krajowy mnie ratował - szczególnie w małych miejscowościach, gdzie infrastruktura sieciowa jeszcze kilka lat temu mocno odstawała od miast. U siebie przez wiele lat łączyłem się tylko z nadajnikiem Orange, ponieważ w pobliżu nie było żadnego innego, dopóki Play i T-Mobile nie uruchomili własnych stacji bazowych.

Dzisiaj jednak Play ma znacznie potężniejszą własną infrastrukturę mobilną na terenie całego kraju, więc coraz rzadziej jest potrzeba korzystania z nadajników innego operatora. Jeśli już teraz łączycie się z nadajnikami Play, właściwie nic u was się nie zmieni. Problem może być, gdy wciąż w waszej okolicy nie ma stacji bazowej Play i wciąż korzystacie z roamingu. Takich sytuacji jednak nie powinno być zbyt wiele.

Play ma już 13 tys. stacji bazowych na terenie kraju

Firma jednocześnie poinformowała, że właśnie uruchomiła swoją 13-tysięczną stację bazową. Tą postawiono w Toruniu, a dokładniej Motoarenie im. Mariana Rosego. Nowa stacja oczywiście obsługuje sieć 5G. Operator cały czas ulepsza swoją sieć.

Od początku roku infrastruktura Play została ulepszona o 574 stacje bazowe. W samym październiku uruchomiono ich 80 w dużych miastach takich jak Kraków, Warszawa oraz mniejszych miejscowości pokroju Bukowina Tatrzańska. Jednocześnie operator do końca 2025 r. wygasza też starszą technologię sieci 3G i zastępuje ją 4G oraz 5G i wdraża łączność w paśmie 700 MHz znacząco poprawiającą zasięg.

Play mówi, że do końca 2025 r. osiągnie niezależność technologiczną. Dotychczasowa umowa o roamingu krajowym z Orange nie została przedłużona.

Albert Żurek 26.11.2025 17:17

