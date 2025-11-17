REKLAMA
Światłowód wreszcie za sensowną kasę. Brałbym w ciemno

Jeden z operatorów uruchomił promocję na internet światłowodowy. Tanio, dobrze i bez długiej umowy - dokładnie tego oczekujemy.

Albert Żurek
Wiele osób nie oszczędza na rachunkach za internet. Często płaci się sporo, a możliwości pakietów pozostają niewykorzystane.

Światłowód za 50 zł/mies. bez umowy na długie lata. Vectra odpala promocję

Vectra w ramach Black Weeks oferuje internet światłowodowy o prędkości pobierania do 300 Mb/s za 49,99 zł/mies. To około 10 zł mniej niż u większości operatorów, a przy tym brak długiej umowy i minimalne formalności.

Do opłat dochodzi także 4,99 zł/mies. za wypożyczenie modemu, więc miesięczny abonament będzie wynosić 55 zł. Cena nie jest wysoka. Mówimy jednak o najbardziej podstawowym pakiecie internetowym.

W praktyce wielu użytkowników potrzebuje internetu tylko do przeglądania sieci, Netflixa czy gier – nawet w wieloosobowych domach. Osobiście, choć mam pakiet 600 Mb/s, 300 Mb/s w pełni by mi wystarczył. Lepiej trochę wolniej, a taniej, niż przepłacać ponad 150 zł.

W ramach Black Weeks w Vectrze jest też dostępny pakiet internetu i telewizji:

  • światłowód 300 Mb/s i 72 kanały TV z dekoderem w cenie - 64,99 zł/mies. + 4,99 za wypożyczenie modemu.

Umowa trwa 11 miesięcy, z opłatą aktywacyjną 9,99 zł. Po zakończeniu okresu promocyjnego cena wzrasta o 10 zł rocznie. Wszystkie ceny obejmują też rabaty: 5 zł za e-fakturę i 10 zł za zgody marketingowe.

Dla obecnych klientów też coś przygotowano

Oferta została stworzona dla nowych klientów. A co z obecnymi? Od 28 listopada do 1 grudnia mogą korzystać z całej biblioteki Vectry z 50-procentową zniżką na filmy, seriale i inne materiały.

17.11.2025 20:13
Tagi: abonamentInternetŚwiatłowódVectra
