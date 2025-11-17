REKLAMA
Abonament, który rozbija bank. Ja się pytam: po co przepłacać?

Operator komórkowy poszedł na całość. Wprowadził abonament, który jest nie tylko tani, ale też daje gigantyczną paczkę internetu. Ja się pytam: po co przepłacać?

Albert Żurek
Abonament Plush 29 zl
Rozwiązanie znajdziemy w Plushu, czyli tańszej ofercie Plusa. Operator jednak nie ogranicza się tylko do abonamentów: ma też oferty na kartę z dodatkowymi, z niemal nielimitowanymi gigabajtami co miesiąc.

Plush ma tani i dobry abonament. Trudno o coś lepszego i tańszego

Play ostatnio uruchomił promocyjną ofertę abonamentu na Black Friday, która kosztuje 35 zł/mies. i daje dostęp do 200 GB internetu. Czy aby jednak nie da się taniej i jeszcze lepiej? Można, jeszcze jak. W ofercie Plusha znajdziemy dwa abonamenty:

  • za 25 zł/mies. z paczką internetu 40 GB na początek, 80 GB po pół roku, 160 GB po roku i 200 GB po dwóch latach z 7,25 GB w roamingu UE;
  • za 40 zł/mies. z paczką internetu 80 B na początek, 160 GB po pół roku, 200 GB po roku i 300 GB po dwóch latach z 11,60 GB w roamingu UE.

Oba abonamenty mają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a do tego są bez umowy terminowej. Ceny obejmują rabaty - 5 zł za e-fakturę i 5 zł za zgody marketingowe. Z czasem oferta robi się tylko lepsza - a za 4 zł miesięcznie można dorzucić dodatkowe 200 GB internetu.

Plush
Plush abonament
Plush

W praktyce oznacza to, że wybierając tańszy plan za 25 zł/mies. i aktywując dodatkowy pakiet, każdego miesiąca będziemy mieli 240 GB internetu. A z czasem jeszcze więcej, dzięki programowi stażowemu. Najważniejsze jednak jest to, że finalna cena wynosi tylko 29 zł miesięcznie. Trudno na rynku znaleźć coś korzystniejszego. Aktywacja pakietu 200 GB jest banalna:

  • można to zrobić w aplikacji iPlus,
  • wysłać SMS-a o treści AKT200GB na numer 2601,
  • zadzwonić na numer 601 101 200.

Plush oferuje też duet abonamentów: 2 x 80 GB za 40 zł/mies, czyli realnie po 20 zł za numer (z rabatami). Do tego działa program stażu, czyli im dłużej się korzysta, tym bardziej miesięczna paczka gigabajtów rośnie - po dwóch latach jest aż 300 GB. Nie wiem, jaki jest sens kupowania droższych abonamentów za 50, 60, 70, 80 zł (lub więcej) każdego miesiąca.

Oferta na kartę i 1 000 000 GB każdego miesiąca

Plush ma też imponującą ofertę na kartę. Do każdego pakietu dorzuca 1 000 000 GB na 30 dni przez określony czas. Zasada jest taka, że im droższy plan, tym niemalże nielimitowane GB są na dłużej. Najtańszy plan za 30 zł daje milion GB przez 3 miesiące, a najwyższy za 45 zł - aż przez 9 miesięcy.

Albert Żurek
17.11.2025 21:31
