Play miażdży rynek nową ofertą. Sprawdziliśmy, czy ktoś go przebija
Operator sieci komórkowej uruchomił nową promocję na abonament - jest ona wyjątkowo mocna. Za 35 zł/mies. i przebija możliwościami znacznie droższe oferty. Pytanie brzmi: czy da się dziś znaleźć coś lepszego?
Promocję przygotował Play, ale znajdziemy ją w Virgin Mobile, czyli tańszej sieci należącej do operatora. Oferta pojawiła się z okazji Black Friday i będzie dostępna przez miesiąc.
Świetny abonament za 35 zł/mies. Virgin Mobile (Play) uruchamia promocję
Virgin Mobile to właściwie tańsza oferta Play. Trochę jak nju mobile od Orange. Z perspektywy klienta praktycznie się nic nie zmienia: wciąż korzysta się z zasięgu Play oraz aplikacji operatora do zarządzania usługą. Nowy abonament kosztuje 35 zł/mies. i gwarantuje:
- nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju,
- paczkę internetu 200 GB każdego miesiąca w kraju,
- internet w roamingu 10,17 GB na miesiąc,
- dostęp do sieci 5G,
- bezterminową umowę bez zobowiązań.
Cena 35 zł/mies. zawiera rabaty: 5 zł za e-fakturę i 5 zł za zgody marketingowe, które trzeba zaznaczyć w koszyku podczas zamawiania oferty. Po przeniesieniu numeru klienci mogą liczyć też na pierwszy miesiąc za 0 zł. Klient może zdecydować, czy chce skorzystać z klasycznej karty SIM, która przyjdzie kurierem, czy elektronicznej eSIM wysyłanej na maila.
Abonament opłacany jest z góry za każdy miesiąc i - inaczej niż u większości operatorów - nie wymaga podpisywania umowy na 24 miesiące. Promocja obowiązuje od 14 listopada do 14 grudnia 2025 r.
Jak wypada na tle abonamentów konkurencji
W ofertach na kartę duże pakiety internetu są normą, ale w abonamentach wygląda to zupełnie inaczej.
- Play: 40 zł/mies. - 6 GB w kraju + 6 GB w UE;
- Orange: 35 zł/mies. -15 GB;
- Plus: 40 zł/mies. - 6 GB + 11,63 GB w UE;
- T-Mobile: jeden abonament - 75 zł/mies. z nielimitowanym internetem.
Porównując nowy pakiet Virgin Mobile z pakietami największych graczy na rynku operatorskim, trudno nie stwierdzić, że pakiet stworzony na Black Friday jest naprawdę świetny. Oczywiście - jest to wyłącznie czasowa promocja, a nie część regularnej oferty. Co jeśli wyjdziemy poza abonament i poszukamy szerzej? W cenie 35 zł/mies. można nabyć naprawdę ciekawe pakiety:
- Mobile Vikings - 120 GB z opcją kumulacji + 10,17 GB w roamingu;
- Orange Flex - 75 GB z funkcją przechowania + 10,18 GB w roamingu;
- Play na kartę - 40 GB (oraz 2480 GB przez rok) + 10,17 GB w roamingu;
- Plus na kartę 50 GB (+ 825 GB/mies. przez rok) + 10,17 GB w roamingu;
- T-Mobile na kartę - 40 GB (+200 GB/mies. przez rok) + 10,18 GB w roamingu;
- Orange na kartę - 50 GB (+9900 GB przez rok) + 10,18 GB w roamingu.
Nie licząc dodatkowych pakietów promocyjnych z ofert na kartę, tak naprawdę trudno znaleźć tak dobry pakiet w cenie 35 zł/mies. Virgin Mobile rozbiło bank i warto skorzystać.
