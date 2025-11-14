REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Play miażdży rynek nową ofertą. Sprawdziliśmy, czy ktoś go przebija

Operator sieci komórkowej uruchomił nową promocję na abonament - jest ona wyjątkowo mocna. Za 35 zł/mies. i przebija możliwościami znacznie droższe oferty. Pytanie brzmi: czy da się dziś znaleźć coś lepszego?

Albert Żurek
Oferta Virgin Mobile nowa
REKLAMA

Promocję przygotował Play, ale znajdziemy ją w Virgin Mobile, czyli tańszej sieci należącej do operatora. Oferta pojawiła się z okazji Black Friday i będzie dostępna przez miesiąc.

REKLAMA

Świetny abonament za 35 zł/mies. Virgin Mobile (Play) uruchamia promocję

Virgin Mobile to właściwie tańsza oferta Play. Trochę jak nju mobile od Orange. Z perspektywy klienta praktycznie się nic nie zmienia: wciąż korzysta się z zasięgu Play oraz aplikacji operatora do zarządzania usługą. Nowy abonament kosztuje 35 zł/mies. i gwarantuje:

  • nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju,
  • paczkę internetu 200 GB każdego miesiąca w kraju,
  • internet w roamingu 10,17 GB na miesiąc,
  • dostęp do sieci 5G,
  • bezterminową umowę bez zobowiązań.

Cena 35 zł/mies. zawiera rabaty: 5 zł za e-fakturę i 5 zł za zgody marketingowe, które trzeba zaznaczyć w koszyku podczas zamawiania oferty. Po przeniesieniu numeru klienci mogą liczyć też na pierwszy miesiąc za 0 zł. Klient może zdecydować, czy chce skorzystać z klasycznej karty SIM, która przyjdzie kurierem, czy elektronicznej eSIM wysyłanej na maila.

Abonament opłacany jest z góry za każdy miesiąc i - inaczej niż u większości operatorów - nie wymaga podpisywania umowy na 24 miesiące. Promocja obowiązuje od 14 listopada do 14 grudnia 2025 r.

Jak wypada na tle abonamentów konkurencji

W ofertach na kartę duże pakiety internetu są normą, ale w abonamentach wygląda to zupełnie inaczej.

  • Play: 40 zł/mies. - 6 GB w kraju + 6 GB w UE;
  • Orange: 35 zł/mies. -15 GB;
  • Plus: 40 zł/mies. - 6 GB + 11,63 GB w UE;
  • T-Mobile: jeden abonament - 75 zł/mies. z nielimitowanym internetem.

Porównując nowy pakiet Virgin Mobile z pakietami największych graczy na rynku operatorskim, trudno nie stwierdzić, że pakiet stworzony na Black Friday jest naprawdę świetny. Oczywiście - jest to wyłącznie czasowa promocja, a nie część regularnej oferty. Co jeśli wyjdziemy poza abonament i poszukamy szerzej? W cenie 35 zł/mies. można nabyć naprawdę ciekawe pakiety:

  • Mobile Vikings - 120 GB z opcją kumulacji + 10,17 GB w roamingu;
  • Orange Flex - 75 GB z funkcją przechowania + 10,18 GB w roamingu;
  • Play na kartę - 40 GB (oraz 2480 GB przez rok) + 10,17 GB w roamingu;
  • Plus na kartę 50 GB (+ 825 GB/mies. przez rok) + 10,17 GB w roamingu;
  • T-Mobile na kartę - 40 GB (+200 GB/mies. przez rok) + 10,18 GB w roamingu;
  • Orange na kartę - 50 GB (+9900 GB przez rok) + 10,18 GB w roamingu.

Nie licząc dodatkowych pakietów promocyjnych z ofert na kartę, tak naprawdę trudno znaleźć tak dobry pakiet w cenie 35 zł/mies. Virgin Mobile rozbiło bank i warto skorzystać. 

REKLAMA

Więcej o ofertach operatorów przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
14.11.2025 20:34
Tagi: abonamentna kartęPlayVirgin Mobile
Najnowsze
20:06
Nasza zbrojeniówka idzie po zagraniczne fabryki. "To ustawi nas na lata"
Aktualizacja: 2025-11-14T20:06:15+01:00
19:30
Deweloperzy ratują miasta. A ja pytam: po co nam politycy?
Aktualizacja: 2025-11-14T19:30:45+01:00
18:53
Nikt nie chce iPhone'a 16e. I szczerze, trudno się dziwić
Aktualizacja: 2025-11-14T18:53:20+01:00
18:38
Były dobre, teraz są dobre i tanie. Dreame odpaliło wyprzedaż na roboty sprzątające
Aktualizacja: 2025-11-14T18:38:24+01:00
17:42
Największy bank w Polsce zapowiada kłopoty z apką. Wyjmuj gotówkę
Aktualizacja: 2025-11-14T17:42:38+01:00
16:44
mObywatel z kluczową usługą dla kierowców. Ale to będzie dobre
Aktualizacja: 2025-11-14T16:44:06+01:00
16:13
Satelity szpiegowskie dla Polski na stole. I tak, to światowa czołówka
Aktualizacja: 2025-11-14T16:13:26+01:00
15:42
Dostaliśmy niezwykle ważną dostawę czołgów. A to dopiero rozgrzewka
Aktualizacja: 2025-11-14T15:42:27+01:00
13:48
PKP Intercity ma problem z butelkami. System kaucyjny daje się we znaki
Aktualizacja: 2025-11-14T13:48:14+01:00
13:37
Amerykanie będą pilnować Księżyca. Nowa zimna wojna w kosmosie
Aktualizacja: 2025-11-14T13:37:11+01:00
12:55
Komputer sam ci się zaktualizuje do Windowsa 11. Nie masz wyboru
Aktualizacja: 2025-11-14T12:55:29+01:00
12:29
Starlink ulepszony w Polsce. Nigdy wcześniej nie był tak opłacalny
Aktualizacja: 2025-11-14T12:29:47+01:00
12:06
Metro w 10 polskich miastach. Minister odleciał, ale pomysł jest piękny
Aktualizacja: 2025-11-14T12:06:28+01:00
11:33
Ceny RAM-u oszalały, a będzie gorzej. Reakcja producentów to żart
Aktualizacja: 2025-11-14T11:33:14+01:00
11:01
Zapnijcie pasy. Układ Słoneczny porusza się szybciej, niż myśleliśmy
Aktualizacja: 2025-11-14T11:01:12+01:00
9:57
Zabawki z AI to hit, ale nie dawaj ich dziecku. "Uczą zabaw z nożem"
Aktualizacja: 2025-11-14T09:57:16+01:00
9:45
Walczą o drugą elektrownię jądrową w Polsce. "Wybór między mamą a tatą"
Aktualizacja: 2025-11-14T09:45:09+01:00
7:59
ChatGPT jak Messenger. Od teraz bzdur nie będziesz generować samotnie
Aktualizacja: 2025-11-14T07:59:21+01:00
7:42
Tesla idzie w Apple’a. Pikująca sprzedaż złamała Elona Muska
Aktualizacja: 2025-11-14T07:42:15+01:00
7:29
Red Dead Redemption na telefony. Netflix tym rozbił bank
Aktualizacja: 2025-11-14T07:29:35+01:00
6:31
Odkryto największy współczesny krater na Ziemi. Rozmiar powala
Aktualizacja: 2025-11-14T06:31:33+01:00
6:30
Stworzyli silnik, który działa bez paliwa. "Wystarczy zimno kosmosu"
Aktualizacja: 2025-11-14T06:30:45+01:00
6:30
Na Marsie odkryto jaskinie, które stworzyła woda. To przełom
Aktualizacja: 2025-11-14T06:30:06+01:00
6:21
Będziemy pić nie z plastiku, a z grzyba. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-11-14T06:21:00+01:00
6:11
Odkryli robaki z dwoma głowami. "Przyroda właśnie złamała własne zasady"
Aktualizacja: 2025-11-14T06:11:00+01:00
21:53
Czarna dziura, której nie powinno być. Odkryto, jak to możliwe
Aktualizacja: 2025-11-13T21:53:24+01:00
21:29
Google odpala potężną nowość. Zakupy już nie będą takie same
Aktualizacja: 2025-11-13T21:29:22+01:00
21:01
Asus ostrzega: laptopy mocno podrożeją. Winny jest jeden
Aktualizacja: 2025-11-13T21:01:36+01:00
20:36
Ksiądz publikuje zdjęcia śmiecących. "Cyfrowe piętnowanie"
Aktualizacja: 2025-11-13T20:36:58+01:00
20:16
Samsung tnie milimetry w nowym składaku. Liczę na ideał
Aktualizacja: 2025-11-13T20:16:31+01:00
19:44
Stawiają bloki jak klocki. Rach, ciach i mieszkania gotowe
Aktualizacja: 2025-11-13T19:44:52+01:00
19:15
Metro w centrum Warszawy wyłączone. Ogromne utrudnienie, ale konieczne
Aktualizacja: 2025-11-13T19:15:40+01:00
18:40
Amerykanie podarują nam legendarny sprzęt wojskowy. Jest jedno "ale"
Aktualizacja: 2025-11-13T18:40:54+01:00
18:05
LOT prosto do Doliny Krzemowej. Ruszamy z nowym połączeniem
Aktualizacja: 2025-11-13T18:05:20+01:00
17:27
WhatsApp pożera pamięć jak zły. I po co to było?
Aktualizacja: 2025-11-13T17:27:10+01:00
16:20
Windows 11 wariuje po aktualizacji. Uważaj, potrafi zepsuć system
Aktualizacja: 2025-11-13T16:20:22+01:00
15:44
Ten robot sam muruje ściany. Oto jak działa
Aktualizacja: 2025-11-13T15:44:17+01:00
15:33
OnePlus 15 to powrót do formy, na który czekałem. Jest moc
Aktualizacja: 2025-11-13T15:33:44+01:00
13:54
iPhone jak cegła. Weźmiesz do ręki i się zdziwisz
Aktualizacja: 2025-11-13T13:54:46+01:00
13:21
Allegro daje prezent. Paczka poczeka za darmo
Aktualizacja: 2025-11-13T13:21:08+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA