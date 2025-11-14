Play miażdży rynek nową ofertą. Sprawdziliśmy, czy ktoś go przebija

Ładowanie...

Promocję przygotował Play, ale znajdziemy ją w Virgin Mobile, czyli tańszej sieci należącej do operatora. Oferta pojawiła się z okazji Black Friday i będzie dostępna przez miesiąc.

Świetny abonament za 35 zł/mies. Virgin Mobile (Play) uruchamia promocję

Virgin Mobile to właściwie tańsza oferta Play. Trochę jak nju mobile od Orange. Z perspektywy klienta praktycznie się nic nie zmienia: wciąż korzysta się z zasięgu Play oraz aplikacji operatora do zarządzania usługą. Nowy abonament kosztuje 35 zł/mies. i gwarantuje:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju,

paczkę internetu 200 GB każdego miesiąca w kraju,

internet w roamingu 10,17 GB na miesiąc,

dostęp do sieci 5G,

bezterminową umowę bez zobowiązań.

Cena 35 zł/mies. zawiera rabaty: 5 zł za e-fakturę i 5 zł za zgody marketingowe, które trzeba zaznaczyć w koszyku podczas zamawiania oferty. Po przeniesieniu numeru klienci mogą liczyć też na pierwszy miesiąc za 0 zł. Klient może zdecydować, czy chce skorzystać z klasycznej karty SIM, która przyjdzie kurierem, czy elektronicznej eSIM wysyłanej na maila.

Abonament opłacany jest z góry za każdy miesiąc i - inaczej niż u większości operatorów - nie wymaga podpisywania umowy na 24 miesiące. Promocja obowiązuje od 14 listopada do 14 grudnia 2025 r.

Jak wypada na tle abonamentów konkurencji

W ofertach na kartę duże pakiety internetu są normą, ale w abonamentach wygląda to zupełnie inaczej.

Play: 40 zł/mies. - 6 GB w kraju + 6 GB w UE;

Orange: 35 zł/mies. -15 GB;

Plus: 40 zł/mies. - 6 GB + 11,63 GB w UE;

T-Mobile: jeden abonament - 75 zł/mies. z nielimitowanym internetem.

Porównując nowy pakiet Virgin Mobile z pakietami największych graczy na rynku operatorskim, trudno nie stwierdzić, że pakiet stworzony na Black Friday jest naprawdę świetny. Oczywiście - jest to wyłącznie czasowa promocja, a nie część regularnej oferty. Co jeśli wyjdziemy poza abonament i poszukamy szerzej? W cenie 35 zł/mies. można nabyć naprawdę ciekawe pakiety:

Mobile Vikings - 120 GB z opcją kumulacji + 10,17 GB w roamingu;

Orange Flex - 75 GB z funkcją przechowania + 10,18 GB w roamingu;

Play na kartę - 40 GB (oraz 2480 GB przez rok) + 10,17 GB w roamingu;

Plus na kartę 50 GB (+ 825 GB/mies. przez rok) + 10,17 GB w roamingu;

T-Mobile na kartę - 40 GB (+200 GB/mies. przez rok) + 10,18 GB w roamingu;

Orange na kartę - 50 GB (+9900 GB przez rok) + 10,18 GB w roamingu.

Nie licząc dodatkowych pakietów promocyjnych z ofert na kartę, tak naprawdę trudno znaleźć tak dobry pakiet w cenie 35 zł/mies. Virgin Mobile rozbiło bank i warto skorzystać.

Albert Żurek 14.11.2025 20:34

