Tysiące Polaków przenosi numer do tego operatora. Sam też to zrobiłem

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował najnowszy raport kwartalny za okres lipiec–wrzesień 2025 r., przedstawiający statystyki przenoszenia numerów operatorów komórkowych. W ciągu trzech miesięcy przeniesiono aż 399 338 numerów w całym kraju, co daje średnio około 130 tys. osób miesięcznie. Sprawdźmy, których operatorów wybiera się najczęściej.

Najwięcej numerów przenosi się do Play i Orange. Ale gwiazdą jest inny operator

Oczekiwać można było, że najwięcej numerów trafi do największych operatorów w Polsce – i raport UKE to potwierdza. W trzecim kwartale 2025 r. najwięcej numerów zyskał Play (spółka P4) - 26 082 numery. Na drugim miejscu uplasował się Orange z wynikiem 9212. Jednak prawdziwą niespodzianką jest trzeci operator.

Na podium znalazł się mniejszy operator wirtualny - Mobile Vikings, który w okresie lipiec - październik 2025 r. zyskał 7439 numerów. Firma działa w Polsce od 2013 r. i korzysta z infrastruktury sieci Play. Dzięki temu klienci mogą liczyć na szeroki zasięg, w tym 5G, obejmujący ponad 12,5 tys. stacji bazowych w całym kraju. Na początku 2024 r. Mobile Vikings świętował osiągnięcie 100 tys. klientów.

Czym wyróżnia się Mobile Vikings? Przede wszystkim podejściem do klienta. To społecznościowy operator, dla którego użytkownicy to nie tylko suche liczby. Oferta jest pozbawiona długoterminowych umów i abonamentów - składa się z pakietów na kartę w czterech planach:

Zefir 30 GB - 25 zł/mies.;

Fala 80 GB - 30 zł/mies.;

Sztorm 120 GB - 35 zł/mies.;

Valhalla 180 GB - 45 zł/mies.

We wszystkich ofertach mamy dostęp także do nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów w kraju i roamingu UE, sieć 5G w zasięgu Play, eSIM czy kumulacji GB. W ofertach są płatności z góry - tak jak w innych pakietach na kartę. Mobile Vikings ma jednak do dyspozycji automatyczne odnowienie, jeśli tylko podepniemy kartę płatniczą do konta.

Firma nie posiada salonów ani punktów sprzedaży - wszystko odbywa się online, przez aplikację lub stronę internetową. To kolejny udany kwartał dla Mobile Vikings - w okresie kwiecień-czerwiec był drugim najchętniej wybieranym operatorem w Polsce.

Sam to zrobiłem i polecam każdemu. Gigabajty mi się kumulują aż miło

Sam jestem klientem Mobile Vikings od niemal dwóch lat. Wcześniej korzystałem z oferty Play i chciałem pozostać przy jego zasięgu, dlatego zdecydowałem się na Mobile Vikings. Korzystam z pakietu za 35 zł/mies., który daje 120 GB internetu każdego miesiąca, a na koncie mam skumulowane 1000 GB. Dane można także wymienić na przedmioty w Viking Store.

Jeśli ktoś pyta, czy polecam - zdecydowanie tak. Mimo że jest to oferta na kartę, nie trzeba pamiętać o comiesięcznych doładowaniach - wszystko odbywa się automatycznie. Nigdy nie miałem problemu z usługami, bo w mojej okolicy zasięg Play działa bez zarzutu.

Albert Żurek 06.10.2025 21:15

