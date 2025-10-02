Plus uruchomił specjalną sieć 5G. Totalnie inna niż wszystko, co znasz

Ładowanie...

Sieć działa w krakowskich oddziałach firmy GlobalLogic we współpracy z Plusem. Jak operator twierdzi, ma być to niezależna sieć kampusowa nazwana Ericsson Private 5G. Rozwiązanie ma zapewniać "bezpieczne i inteligentne podstawy dla nowych zastosowań z zakresu Przemysłu 4.0".

REKLAMA

Plus pomógł uruchomić prywatną sieć dla GlobalLogic. Niezależną sieć

Nowe rozwiązanie różni się od sieci komórkowych, z których korzystamy na co dzień. Do takich może podłączyć się niemal każdy użytkownik posiadający smartfona i numer operatora świadczącego usługi na danej infrastrukturze (w Polsce cztery duże telekomy mają własne sieci: Plus, Orange, Play, T-Mobile). Natomiast nowa sieć kampusowa została stworzona do własnych zastosowań firmowych.

Jej wdrożenie ma umożliwiać dalszy rozwój rozwiązań branżowych. Do czego ma służyć? Np. do zaawansowanych analiz opartych na sztucznej inteligencji, analityki wideo oraz zarządzania środkami trwałymi.

Nazwa GlobalLogic może wam nic nie mówić, ale to firma, która ma na koncie szereg rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego - w tym systemy wykorzystujące AI do analizy ruchu sieciowego, wykrywania anomalii, telemetryki w czasie rzeczywistym oraz analizy obrazu wideo z wykorzystaniem dronów w branży motoryzacyjnej i przemysłowej. Dzięki nim operatorzy mogą świadczyć lepszą sieć komórkową, a co za tym idzie - my też zyskujemy.

Firma prowadzi też prace nad zastosowaniami w innych sektorach. Przyszłe projekty przewidują takie technologie jak zdalnie sterowane pojazdy demonstracyjne czy systemy predykcyjnego utrzymania infrastruktury, które pozwolą wcześniej wykrywać awarie i zbierać dane o stanie sieci.

Pierwsze wdrożenie niezależnej prywatnej sieci kampusowej 5G, we współpracy z firmami GlobalLogic i Ericsson, stanowi ważny etap w rozwoju naszej oferty dla klientów biznesowych. To konkretna realizacja naszej zapowiedzi, złożonej wspólnie z firmą Ericsson na początku roku, dotyczącej budowy niezależnych, prywatnych sieci 5G w Polsce oraz kolejny krok w kierunku cyfryzacji i wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 – mówi Michał Sobolewski, Wiceprezes sieci Plus.

Prywatna sieć Ericsson Private 5G jest oparta na serwerze dwurdzeniowym i zapewnia bezpieczną oraz wydajną łączność. Twórcy uważają, że rozwiązanie umożliwi szybkie wdrożenia lokalnych systemów ochrony danych oraz obsługę wymagających zadań przemysłowych wymagających minimalnych opóźnień, wysokiej niezawodności i kontroli nad danymi.

Projekt ma potwierdzać dynamiczny rozwój rynku prywatnych sieci 5G w Polsce, wspierający przedsiębiorstwa we wdrażaniu i skalowaniu rozwiązań Przemysł 4.0.

REKLAMA

Więcej o operatorach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 02.10.2025 17:23

Ładowanie...