#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Plus uruchomił specjalną sieć 5G. Totalnie inna niż wszystko, co znasz

Plus wraz z Ericssonem uruchomił nietypową sieć 5G. Operator chwali się "przełomowym etapem na drodze do cyfrowej transformacji Polski". Co to oznacza?

Albert Żurek
Prywatna sieć 5G Plus
REKLAMA

Sieć działa w krakowskich oddziałach firmy GlobalLogic we współpracy z Plusem. Jak operator twierdzi, ma być to niezależna sieć kampusowa nazwana Ericsson Private 5G. Rozwiązanie ma zapewniać "bezpieczne i inteligentne podstawy dla nowych zastosowań z zakresu Przemysłu 4.0".

REKLAMA

Plus pomógł uruchomić prywatną sieć dla GlobalLogic. Niezależną sieć

Nowe rozwiązanie różni się od sieci komórkowych, z których korzystamy na co dzień. Do takich może podłączyć się niemal każdy użytkownik posiadający smartfona i numer operatora świadczącego usługi na danej infrastrukturze (w Polsce cztery duże telekomy mają własne sieci: Plus, Orange, Play, T-Mobile). Natomiast nowa sieć kampusowa została stworzona do własnych zastosowań firmowych.

Jej wdrożenie ma umożliwiać dalszy rozwój rozwiązań branżowych. Do czego ma służyć? Np. do zaawansowanych analiz opartych na sztucznej inteligencji, analityki wideo oraz zarządzania środkami trwałymi. 

Nazwa GlobalLogic może wam nic nie mówić, ale to firma, która ma na koncie szereg rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego - w tym systemy wykorzystujące AI do analizy ruchu sieciowego, wykrywania anomalii, telemetryki w czasie rzeczywistym oraz analizy obrazu wideo z wykorzystaniem dronów w branży motoryzacyjnej i przemysłowej. Dzięki nim operatorzy mogą świadczyć lepszą sieć komórkową, a co za tym idzie - my też zyskujemy.

Firma prowadzi też prace nad zastosowaniami w innych sektorach. Przyszłe projekty przewidują takie technologie jak zdalnie sterowane pojazdy demonstracyjne czy systemy predykcyjnego utrzymania infrastruktury, które pozwolą wcześniej wykrywać awarie i zbierać dane o stanie sieci.

Pierwsze wdrożenie niezależnej prywatnej sieci kampusowej 5G, we współpracy z firmami GlobalLogic i Ericsson, stanowi ważny etap w rozwoju naszej oferty dla klientów biznesowych. To konkretna realizacja naszej zapowiedzi, złożonej wspólnie z firmą Ericsson na początku roku, dotyczącej budowy niezależnych, prywatnych sieci 5G w Polsce oraz kolejny krok w kierunku cyfryzacji i wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 – mówi Michał Sobolewski, Wiceprezes sieci Plus.

Prywatna sieć Ericsson Private 5G jest oparta na serwerze dwurdzeniowym i zapewnia bezpieczną oraz wydajną łączność. Twórcy uważają, że rozwiązanie umożliwi szybkie wdrożenia lokalnych systemów ochrony danych oraz obsługę wymagających zadań przemysłowych wymagających minimalnych opóźnień, wysokiej niezawodności i kontroli nad danymi. 

Projekt ma potwierdzać dynamiczny rozwój rynku prywatnych sieci 5G w Polsce, wspierający przedsiębiorstwa we wdrażaniu i skalowaniu rozwiązań Przemysł 4.0.

REKLAMA

Więcej o operatorach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
02.10.2025 17:23
Tagi: 5GPlusSieci komórkowe
Najnowsze
16:36
Samsung twierdzi, że mój sen jest idealny. Prawda jest zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-10-02T16:36:15+02:00
15:50
PKP Intercity oberwało za nowe wagony. Teraz obiecuje solidne poprawki
Aktualizacja: 2025-10-02T15:50:11+02:00
15:04
Mapy Google z nowym widokiem. Spacer zmienisz w lot nad miastem
Aktualizacja: 2025-10-02T15:04:21+02:00
13:48
Allegro będzie sprzedawać nowe produkty. Kurier sprawdzi wiek
Aktualizacja: 2025-10-02T13:48:29+02:00
12:59
Zestrzelenie drona nad Polską. Holenderski F-35 dostał specjalny dowód zwycięstwa
Aktualizacja: 2025-10-02T12:59:56+02:00
12:13
Kolejni obchodzą system kaucyjny. Coś jest nie tak z tym krajem
Aktualizacja: 2025-10-02T12:13:27+02:00
11:18
Polska odpowiedź na rosyjskie kolumny pancerne. Nie daje szans czołgom
Aktualizacja: 2025-10-02T11:18:18+02:00
10:58
Operator pokazał, jak zmieniał się jego światłowód. Kosmiczna różnica
Aktualizacja: 2025-10-02T10:58:02+02:00
10:23
Nowa subskrypcja zmiażdżyła ChatGPT Plus. To nokaut
Aktualizacja: 2025-10-02T10:23:29+02:00
9:46
Dziurawe oprogramowanie w polskich urzędach. Minister straszy najgorszym
Aktualizacja: 2025-10-02T09:46:12+02:00
9:10
Poszedłem sprawdzić system kaucyjny. Jedno słowo: "żenada"
Aktualizacja: 2025-10-02T09:10:26+02:00
8:28
Legendarne Word i Excel mają nowe ikony. Zauważyłeś różnicę?
Aktualizacja: 2025-10-02T08:28:03+02:00
7:45
Wielka afera o nowe butelki bez kaucji. "Cwaniactwo trzeba tępić"
Aktualizacja: 2025-10-02T07:45:05+02:00
7:27
Idzie lawina nowości od Apple'a. Odgrzane kotlety, ale z jednym wyjątkiem
Aktualizacja: 2025-10-02T07:27:27+02:00
6:18
Utrzymali przy życiu ważny fragment ucha. Przełom w badaniach słuchu
Aktualizacja: 2025-10-02T06:18:00+02:00
6:14
Ludzie świecą w ciemności. Właśnie tego dowiedli
Aktualizacja: 2025-10-02T06:14:00+02:00
6:12
Nowe polskie drony kamikadze. Niszczycielska moc
Aktualizacja: 2025-10-02T06:12:00+02:00
6:06
Nagroda Nobla albo foch. Trumpowi odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-02T06:06:00+02:00
6:01
Odczytali stare dane i ich zamurowało. Księżyc Saturna kryje życie?
Aktualizacja: 2025-10-02T06:01:00+02:00
21:06
Samsung Galaxy S26 będzie miał nowy procesor. Może ci się nie spodobać
Aktualizacja: 2025-10-01T21:06:06+02:00
20:02
Komputery z Androidem bliżej niż myślisz. Porzucisz swojego Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-01T20:02:47+02:00
18:58
Polskie centrum treningowe Ryanaira kosztowało fortunę. Efekt jest piorunujący
Aktualizacja: 2025-10-01T18:58:15+02:00
18:33
Masz te sprzęty Apple'a? Są na wylocie
Aktualizacja: 2025-10-01T18:33:09+02:00
18:09
Potężna podwyżka subskrypcji Xbox. Lament graczy poniósł się w sieci
Aktualizacja: 2025-10-01T18:09:05+02:00
17:36
Microsoft zmienia boty w ludzi. Poczujesz się dziwnie
Aktualizacja: 2025-10-01T17:36:57+02:00
17:07
Raport o 5G na świecie. Wreszcie Polska nie ma czego się wstydzić
Aktualizacja: 2025-10-01T17:07:56+02:00
16:53
To najtańszy telefon Samsunga. Taniej się nie da
Aktualizacja: 2025-10-01T16:53:43+02:00
16:45
Jest nowy Kindle. Spełniły się marzenia użytkowników
Aktualizacja: 2025-10-01T16:45:11+02:00
16:21
Małpki wymknęły się systemowi kaucyjnemu. Śmieją się nam w twarz
Aktualizacja: 2025-10-01T16:21:19+02:00
16:03
Są nowe słuchawki Apple'a (ale nie AirPodsy). I nie mają sensu
Aktualizacja: 2025-10-01T16:03:05+02:00
15:41
Nowa aplikacja twórców ChataGPT. Chory i niebezpieczny twór
Aktualizacja: 2025-10-01T15:41:34+02:00
14:58
Aktualizacja Windowsa 11. Lepiej pobierz, to najważniejsze uaktualnienie w tym roku
Aktualizacja: 2025-10-01T14:58:27+02:00
14:41
Absurdalna butelka cofnęła nas o 15 lat. Kombinują, by ominąć system kaucyjny
Aktualizacja: 2025-10-01T14:41:00+02:00
14:00
Możesz zarobić na kawie, nie mając kawiarni. O tych rzeczach nie myślisz, sięgając po filiżankę
Aktualizacja: 2025-10-01T14:00:31+02:00
13:28
Ranking kart eSIM 2025. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-10-01T13:28:47+02:00
13:09
Monstrualna fala przetacza się przez naszą galaktykę. "Niczym kamień wrzucony do stawu"
Aktualizacja: 2025-10-01T13:09:52+02:00
12:37
Nowe sprzęty Apple'a wyciekły przez rząd USA. Co za wtopa
Aktualizacja: 2025-10-01T12:37:45+02:00
11:50
Musk tworzy własną "Wikipedię". Bo stara mu się wybitnie nie podoba
Aktualizacja: 2025-10-01T11:50:13+02:00
10:49
Nowy OLED od Samsunga to potęga. Drugiego takiego monitora nie ma - dosłownie
Aktualizacja: 2025-10-01T10:49:23+02:00
10:33
Zrobiłem wszystko, żeby rozładować ten zegarek. Minęło 18 dni, a ten nic
Aktualizacja: 2025-10-01T10:33:51+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA