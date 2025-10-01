#B69AFF
Ranking kart eSIM 2025. Tu znajdziesz najlepsze oferty

Era plastikowych kart SIM powoli dobiega końca, a technologia eSIM staje się standardem w nowoczesnych telefonach. Dla polskich użytkowników oznacza to nie tylko większą wygodę, ale też szerszy wybór operatorów i pakietów. Przygotowaliśmy kompleksowy ranking kart eSIM dostępnych w Polsce - od tradycyjnych operatorów po międzynarodowe alternatywy, które mogą zaskoczyć swoją ofertą.

Maciej Gajewski
ranking kart eSIM 2025 Polska
Rynek eSIM w Polsce przeszedł prawdziwą rewolucję w ostatnich miesiącach. Wszyscy główni operatorzy wprowadzili konkurencyjne oferty, a pojawienie się nowych graczy jak Mobile Vikings czy międzynarodowych dostawców dodatkowo wzbogaca rynek. Jednocześnie rosnące znaczenie bezpieczeństwa cyfrowego sprawia, że coraz więcej użytkowników szuka rozwiązań łączących łączność z ochroną danych.

Saily - bezpieczeństwo od NordVPN

Saily to najmłodszy gracz na rynku, stworzony przez twórców popularnego NordVPN. To jedyna karta eSIM z wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa - automatyczną ochroną sieci, blokowaniem reklam i wirtualną lokalizacją.

Saily
Bezpieczny eSIM od Saily
Saily

Ceny Saily są konkurencyjne, a pakiety aktywują się automatycznie po dotarciu na miejsce. Obecnie trwa promocja, w ramach której przy zakupie wyższych pakietów (10 GB i 20 GB) otrzymuje się darmowy dostęp do NordVPN na miesiąc. To szczególnie atrakcyjna propozycja dla osób dbających o cyberbezpieczeństwo

Orange Flex - pionier z charakterem

Orange zasługuje na szacunek jako pierwszy operator w Polsce, który zaoferował eSIM już w 2019 r. Dziś Orange Flex wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim prostotą aktywacji i elastycznością oferty.

Czytaj też:

Największą zaletą Orange Flex jest możliwość skonfigurowania eSIM bezpośrednio w aplikacji - bez wizyty w salonie, bez rozmów z konsultantem. Wystarczy pobrać aplikację, wybrać opcję eSIM i w kilka minut mamy gotowy do użycia wirtualny numer. To rozwiązanie docenią szczególnie osoby, które cenią sobie czas i nie lubią przeciągających się formalności.

Orange
Orange Flex eSIM - oferta
Orange

Orange Flex oferuje dodatkowe karty eSIM w zależności od wybranego planu - od jednej w pakiecie 75 GB za 35 zł, przez dwie w planie 150 GB za 50 zł, aż do trzech w pakiecie UNLMTD za 80 zł miesięcznie. Pierwsze pięć wymian karty SIM na eSIM jest bezpłatnych, a każda dodatkowa karta eSIM kosztuje 9 zł miesięcznie.

T-Mobile - testuj przed zakupem

T-Mobile wyróżnia się na rynku unikalną propozycją: darmową wirtualną kartą eSIM na miesiąc. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą przetestować jakość sieci bez zobowiązań. Karta zawiera nielimitowany Internet i pozwala zachować dotychczasowy numer u innego operatora.

T-Mobile
Darmowy eSIM na miesiąc w T-Mobile
T-Mobile

Wymiana karty SIM na eSIM w T-Mobile jest bezpłatna i można ją przeprowadzić zarówno w aplikacji Mój T-Mobile, jak i przez chat lub w salonie. Operator oferuje także usługę MultiSIM za 9 zł miesięcznie, pozwalającą korzystać z tego samego numeru na kilku urządzeniach jednocześnie, w tym na zegarkach Apple’a, Samsunga i Huaweia.

Play - nowa gwiazda prepaid

eSIM w Play

Play zasłużył na szczególną uwagę wprowadzając w lipcu możliwość całkowicie online'owego zakupu startera na kartę z eSIM. Wystarczy wejść na stronę operatora, wybrać pakiet, zweryfikować tożsamość przez mojeID (logowanie do bankowości internetowej) i opłacić starter online. Kod QR do aktywacji eSIM trafia na e-mail niemal natychmiast.

Play
Oferta eSIM w Play
Play

Play oferuje cztery pakiety w ofercie na kartę: od pakietu S (30 GB za 30 zł) po XXL 5G (200 GB za 50 zł). Szczególnie atrakcyjne są promocje dla większych pakietów - XL 5G daje dwa miesiące w cenie jednego plus dodatkowe 5720 GB na rok, a XXL 5G oferuje trzy miesiące w cenie jednego i aż 9900 GB dodatkowych danych rocznie.

Plus - stawiający na wielozadaniowość

Plus wprowadził niedawno usługę dodatkowej karty eSIM, która kosztuje 10 zł miesięcznie i pozwala na aktywowanie do 5 wirtualnych duplikatów karty SIM dla jednego numeru. To idealne rozwiązanie dla użytkowników korzystających z wielu urządzeń - telefonu, tabletu z LTE i zegarka.

Plus
eSIM w sieci Plus
Plus

Jak na razie usługa dostępna jest wyłącznie na urządzeniach z systemem Android, ale Plus zapowiada rozszerzenie kompatybilności. Aktywacja odbywa się przez serwis iPlus lub w salonie operatora. Pierwsze pięć wymian tradycyjnej karty na eSIM jest bezpłatnych.

Mobile Vikings - społeczność przede wszystkim

Mobile Vikings to prawdziwy fenomen na polskim rynku telekomunikacyjnym. Operator wprowadził w czerwcu nową ofertę Pod Prąd składającą się z czterech planów o morskich nazwach.

Co wyróżnia Mobile Vikings na tle konkurencji? Po pierwsze - społecznościowe podejście. Użytkownicy zapraszający znajomych otrzymują 10 proc. zniżki za każdą osobę, aż do osiągnięcia 100 proc. rabatu. Po drugie - kumulacja gigabajtów, która sprawia, że niewykorzystane dane nie przepadają. Po trzecie - możliwość wymiany GB na gadżety lub przekazywania ich innym użytkownikom, a nawet wspierania akcji charytatywnych.

Najtańszy plan Zefir za 25 zł miesięcznie oferuje 30 GB Internetu (w tym 7,27 GB w UE), podczas gdy topowy Valhalla za 45 zł daje aż 180 GB (13,08 GB w roamingu). Pierwszy miesiąc kosztuje połowę ceny, a eSIM jest całkowicie bezpłatna.

Fonia - elastyczność z cashbackiem

Fonia to ciekawa alternatywa działająca w modelu subskrypcji bez zobowiązań. Operator pozwala wybierać między zasięgiem Orange i Plus, a eSIM dostępna jest wyłącznie przy wyborze sieci Orange.

Największą zaletą Fonii jest cashback w wysokości 20 proc. wartości każdej subskrypcji oraz pierwszy miesiąc o 50 proc. taniej. Dostępne są trzy plany: 15 zł za 31 GB, 40 zł za 100 GB i 69 zł za 500 GB Internetu. Wszystkie plany obejmują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Holafly - nielimitowana swoboda

Holafly to prawdziwy lider wśród międzynarodowych dostawców eSIM, oferujący usługi w ponad 200 krajach. Dla polskich użytkowników planujących podróże zagranicę to może być strzał w dziesiątkę - szczególnie dzięki nielimitowanym danym w większości destynacji.

Cennik Holafly jest konkurencyjny: 5 dni nielimitowanego Internetu za około 19 euro, 15 dni za 47 euro, a miesięczny pakiet kosztuje 69 euro. Ważną zaletą jest możliwość udostępniania połączenia (hotspot) do 500 MB dziennie oraz 24/7 obsługa serwisowa w języku polskim.

Aktywacja jest dziecinnie prosta - wystarczy kupić plan na stronie, otrzymać kod QR na e-mail i zeskanować go telefonem. Karta aktywuje się automatycznie po dotarciu do miejsca docelowego.

Airalo - budżetowy globalista

Airalo to pierwsza na świecie platforma eSIM, oferująca obecnie karty do ponad 200 krajów i regionów. Ceny zaczynają się już od 4,50 dol. za 1 GB danych, co czyni Airalo jedną z najtańszych opcji na rynku.

Największą zaletą Airalo jest możliwość wyboru między planami lokalnymi (dla jednego kraju), regionalnymi (np. dla całej Europy) i globalnymi. Dla częstych podróżników regionalny plan Eurolink może być znacznie tańszy niż kupowanie oddzielnych kart w każdym kraju.

Airalo
Oferta Airalo - okazje
Airalo

Aplikacja Airalo pozwala na łatwe zarządzanie kilkoma kartami eSIM jednocześnie i doładowywanie planów w podróży. Niektóre plany, jak Global Discover+, zawierają też numer telefonu umożliwiający rozmowy i SMS-y.

Kiedy VPN staje się niezbędny przy eSIM

VPN (Virtual Private Network) szyfruje cały ruch internetowy, tworząc bezpieczny tunel między urządzeniem a serwerem docelowym. Dzięki temu nawet jeśli ktoś przechwytuje dane w publicznej sieci Wi-Fi w hotelu czy na lotnisku to zobaczy jedynie zaszyfrowany kod niemożliwy do odczytania. To szczególnie ważne podczas logowania do bankowości internetowej, kont e-mail czy mediów społecznościowych.

Korzystanie z VPN wraz z eSIM przynosi dodatkowe korzyści podczas podróży zagranicznych. Pozwala nie tylko zabezpieczyć dane, ale też uzyskać dostęp do polskich serwisów streamingowych czy bankowości internetowej, które mogą być zablokowane w niektórych krajach. Wiele osób docenia też możliwość omijania ograniczeń regionalnych i korzystania z pełnego Internetu bez cenzury.

Cztery miesiące gratis z kodem: spidersweb
NordVPN
Dobra oferta na NordVPN
NordVPN

Współczesne rozwiązania VPN są bardzo proste w obsłudze - wystarczy zainstalować aplikację, zalogować się i wybrać serwer. Usługa działa transparentnie w tle, nie wpływając znacząco na prędkość połączenia, a korzyści w postaci zwiększonego bezpieczeństwa są nieocenione.

Teraz z kodem spidersweb dwuletni plan NordVPN otrzymacie powiększony aż o 4 miesiące ekstra bez dodatkowych opłat.

ETravelSim – nielimitowany Internet wysokiej prędkości, w Singapurze z rabatem do 15 proc.

ETravelSim dołącza do zestawienia jako opcja na eventy i intensywne zwiedzanie - szczególnie pod kątem Singapuru. Dostawca właśnie uruchomił nowe pakiety unlimited przygotowane pod duże obciążenia danych: idealne na tygodnie, w których miasto żyje F1 Grand Prix czy konferencją TOKEN2049, ale też dla każdego, kto chce mieć święty spokój z limitami podczas urlopu. Kluczowy komunikat: high-speed unlimited w Singapurze od 16 dol., bez konieczności polowania na hotspoty, bez mikrozarządzania gigabajtami.

ETravelSim
ETravelSim - 5 dni bez limitu
ETravelSim

W ofercie są dwa proste do wyboru plany: 5-Day Unlimited eSIM za 16 dol. oraz 7-Day Unlimited eSIM za 19 dol . To agresyjne cenowo pakiety, które wpisują się w to, czego oczekują heavy data users: mapy non stop, social live, wideo w 4K, streamy z trybun czy praca w chmurze - bez stresu o licznik. Na plus działa też czasowa promocja: do 31 października obowiązują kody rabatowe ETS15 (15 proc. zniżki dla nowych klientów) i ETS10 (10 proc. dla obecnych). W praktyce obniża to próg wejścia do poziomu trudnego do pobicia w segmencie unlimited.

Warto zwrócić uwagę na profil użytkownika, dla którego ETravelSim będzie najbardziej opłacalny. Po pierwsze - osoby lądujące w Singapurze na 4–7 dni z intensywną agendą (event, praca + turystyka). Po drugie - twórcy treści, dziennikarze, analitycy i uczestnicy targów, którzy w krótkim czasie generują duże transfery i potrzebują nieprzerwanej, stabilnej przepustowości. Po trzecie - klienci, którzy wolą zapłacić raz i zapomnieć o limicie, zamiast przepinać się między planami lub dokupować paczki danych.

ETravelSim
ETravelSim - 7 dni bez limitu
ETravelSim

Na tle globalnych sklepów eSIM ETravelSim punktuje klarownym cennikiem oraz promocją realnie obniżającą koszt do poziomu bardziej prepaid w kraju niż turystyczna karta premium. Jeśli Singapur jest jedynym przystankiem, a priorytetem jest szybkość i pełna swoboda danych - te plany są wyjątkowo sensownym wyborem. W praktyce oznacza to także mniej telekomowego Tetrisa w kalendarzu, czyli więcej czasu na to, po co tam się jedzie: wyścig, networking, scenę krypto albo po prostu jedzenie w hawkerach.

Podsumowując: ETravelSim z planami high-speed unlimited od 16 dol. i zniżkami do 15 proc. do końca października to jedna z najlepszych propozycji „single-destination” dla Singapuru – szczególnie wtedy, gdy priorytetem są wygoda, przewidywalność kosztów i pełna prędkość bez limitów.

Która karta eSIM dla kogo?

Dla użytkowników domowych

Jeśli szukasz eSIM-a do codziennego użytku w Polsce to najlepszym wyborem będą tradycyjni operatorzy. Orange Flex sprawdzi się dla osób ceniących prostotę aktywacji i elastyczność planów. T-Mobile to dobra opcja dla niezdecydowanych dzięki darmowemu miesięcznemu testowi. Mobile Vikings z kolei przypadnie do gustu osobom szukającym nietypowego podejścia i kumulacji gigabajtów.

Dla częstych podróżników

Osoby regularnie wyjeżdżające za granicę powinny rozważyć Holafly z nielimitowanymi danymi i szerokim zasięgiem geograficznym. Airalo będzie lepszym wyborem dla osób dbających o budżet i podróżujących głównie po Europie. Saily z funkcjami bezpieczeństwa to opcja dla tych, którzy priorytetowo traktują ochronę danych.

Dla użytkowników biznesowych

Profesjonaliści korzystający z kilku urządzeń docenią Plusa z możliwością aktywacji do 5 dodatkowych kart eSIM. T-Mobile oferuje zaawansowane funkcje MultiSIM idealne dla zegarków i tabletów służbowych.

Dla oszczędnych

Najtańsze opcje to Mobile Vikings (plan Zefir za 25 zł) w kraju oraz Airalo (od 4,50 dol. za 1 GB) za granicą. Fonia z 20 proc. cashbackiem też zasługuje na uwagę osób szukających długoterminowych oszczędności.

Jest dobrze, będzie lepiej

Rynek eSIM w Polsce rozwija się w zawrotnym tempie. Jeszcze dwa lata temu technologia ta była dostępna głównie w ofercie Orange’a dla klientów abonamentowych. Dziś wszyscy główni operatorzy oferują eSIM, a pojawienie się ofert prepaid z całkowicie online'ową aktywacją pokazuje, że branża podąża w kierunku maksymalnego uproszczenia procesów.

Spodziewać się możemy dalszego spadku cen, rozwoju ofert międzynarodowych oraz integracji z usługami dodatkowymi, takimi jak VPN czy narzędzia cyberbezpieczeństwa. Operatorzy wirtualni jak Mobile Vikings pokazują, że można myśleć o telekomunikacji inaczej - stawiając na społeczność, transparentność i nietypowe benefity.

Dla konsumentów oznacza to przede wszystkim większy wybór i lepsze ceny. Użytkownicy zyskują możliwość dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb. Czy to będzie lokalny plan z kumulacją gigabajtów, globalny eSIM na podróże, czy może karta z wbudowanym VPN - wybór należy do nas.

Technologia eSIM przestała być futurystycznym gadżetem i stała się codziennym narzędziem. Elastyczność i bezpieczeństwo, które oferuje eSIM, są nie tylko wygodne, ale wręcz niezbędne. Ranking ten pokazuje, że polski rynek jest gotowy na tę rewolucję - pytanie tylko, którą opcję wybierzesz dla siebie.

01.10.2025 13:28
