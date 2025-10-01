Raport o 5G na świecie. Wreszcie Polska nie ma czego się wstydzić

Ładowanie...

W sieci pojawił się nowy raport firmy OpenSignal, zajmującej się analizą rynku internetu (nie tylko mobilnego, ale też stacjonarnego). Tym razem jednak skupiono się na jednej technologii 5G, która w ostatnich kilkunastu miesiącach stała się istnym standardem na rynku. Doceniono infrastrukturę działającą w Polsce.

REKLAMA

5G w Polsce rośnie jak na drożdżach. Doceniają nas nawet za granicą

Już wcześniejsze raporty ujawniały, że stan infrastruktury polskiego internetu stoi na naprawdę wysokim poziomie. W wielu miastach kraju nad Wisłą znajdziemy wyjątkowo szybki mobilny i stacjonarny internet w domach czy mieszkaniach.

OpenSignal opublikowało zestawienie 5G Global Mobile Network Experience. Raport obejmuje wiele państw z całego świata i wybiera najlepszych operatorów, którzy zapewnili najlepszą sieć obecnej generacji w ciągu pierwszej połowy 2025 r. Kategorii jest aż sześć: zasięg i pokrycie 5G, prędkość pobierania 5G, wrażenia z grania na 5G, niezawodność 5G, wrażenia z oglądania wideo na 5G czy korzystania z aplikacji do komunikacji na 5G. W wielu z nich znaleźli się też operatorzy z Polski.

Co prawda żadna firma (jej polski oddział) nie zwyciężył w zestawieniu, ale w wiele operatorów otrzymało wyróżnienie globalnego lidera 5G lub wschodzącej globalnej gwiazdy 5G. Wystarczy tylko spojrzeć na kategorię prędkość internetu, gdzie polski oddział T-Mobile zyskał uznanie jako lider, a T-Mobile, Orange i Play zyskali miano wschodzącej gwiazdy.

Oznacza to, że prędkości internetu 5G w Polsce głównych operatorów stoją na naprawdę wysokim poziomie nawet w światowej skali. Na liście nie znajdziemy wielu innych europejskich państw, w których oczekiwalibyśmy bardziej zaawansowanej infrastruktury sieciowej. Polska jednak pozostaje jednak lepsza. Możemy pochwalić się tak dobrym internetem z jakiego korzystają np. mieszkańcy Norwegii, Omanu czy Francji.

Kolejna nagroda globalnego lidera 5G w kwestii niezawodności powędrowała do Orange. Identyczne wyróżnienie innych największych operatorów działających na terenie Finlandii, Niemiec, Kanady, czy Japonii. Oznacza to, że polscy użytkownicy również mogą liczyć na stabilne połączenie z siecią mobilną w różnych warunkach.

W ostatnich dwóch kategoriach: oglądanie wideo oraz aplikacje do komunikacje działające na 5G wyróżniono Orange (wideo), Plusa, Orange i T-Mobile (aplikacje), których usługi mogą równać się z telekomami działającymi w Japonii, Niemczech, Kanadzie, Szwecji, Finlandii czy Francji.

Nagrody zostały przyznane na bazie miliardów testów

To nie tak, że znaleźliśmy się w raporcie OpenSignal przez przypadek. Firma wykorzystuje miliardy pomiarów przeprowadzanych przez użytkowników na całym świecie - głównie przez aplikacje mobilną noszącą tę samą nazwę. Dane są zbierane i analizowane różnymi kryteriami. Patrząc na to, że mamy naprawdę ogromną konkurencję (nie tylko całą Europę), ale i świat, wyniki wyglądają naprawdę pozytywnie.

Jeśli myślisz, że internet 5G w Polsce jest zacofany o długie lata, mylisz się. Faktem jest to, że wciąż można spotkać sytuacje, w których połączenie nie będzie tak dobre, jakbyśmy się tego spodziewali. Widać jednak stały rozwój i ciężką pracę operatorów.

REKLAMA

Więcej o operatorach sieci komórkowych przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 01.10.2025 17:07

Ładowanie...