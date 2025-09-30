Możesz zgarnąć darmowy internet w Plusie. Biorę 25 GB gratis

Ładowanie...

Taka opcja jest dostępna dla użytkowników sieci Plus. Dzięki niej można korzystać z internetu bez dodatkowych opłat i bez patrzenia na standardowe limity obowiązujące w ofertach abonamentowych lub na kartę. Co trzeba zrobić, aby skorzystać?

Darmowa paczka internetu 25 GB dla klientów Plusa. Z okazji sukcesu Polaków

Na tegorocznych Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn przeprowadzonych na Filipinach Polacy rozegrali świetny turniej. Po trzech zwycięstwach w fazie grupowej awansowali do fazy pucharowej, choć nie podołali Włochom. Zwyciężyli jednak z Czechami i uzyskali brązowy medal.

Jako że operator sieci Plus jest oficjalnym sponsorem naszej reprezentacji, klienci również mogą świętować ogromny sukces Polaków. Dla posiadaczy ofert Mix, abonamentu komórkowego oraz ofert na kartę przygotowano darmowy pakiet internetu w postaci paczki 25 GB. Z prezentu każdy użytkownik (numer) może skorzystać tylko raz.

Aby go odebrać, wystarczy wysłać jeden prosty SMS o treści 25GB pod numer 80282. Wysłanie wiadomości jest całkowicie darmowe. Pakiet ma zostać aktywowany maksymalnie w ciągu 3 dni. Plus dodaje, że paczka będzie ważna przez jeden pełny cykl rozliczeniowy od momentu aktywacji. Dzięki niej można intensywniej korzystać z internetu, bez niepotrzebnego oszczędzania danych i zmniejszania jakości oglądanych filmów i treści.

Rozwiązanie zdecydowanie będzie najbardziej przydatne dla użytkowników tańszych planów: np. podstawowego abonamentu kosztującego 40 zł/mies. z rabatami zapewniającego 6 GB internetu. W tańszych i starszych ofertach na kartę również powinniśmy docenić dodatkową paczkę 25 GB.

Promocja jest ważna od 29 września do 31 października 2025 r. Regulamin promocji znajdziecie na stronie internetowej operatora dostępnej pod tym linkiem.

Albert Żurek 30.09.2025 17:55

