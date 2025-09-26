Czy Xiaomi 15T (Pro) opłaca się z abonamentem? Sprawdzamy oferty operatorów

Ładowanie...

Xiaomi 15T (Pro) to prawie najlepsze telefony z wyższej półki cenowej. Zwykły Xiaomi 15T w wersji 256 GB został wyceniony na 2699 zł, natomiast model Xiaomi 15T Pro 256 GB kosztuje 3399 zł. Dostępne są także warianty z większą pamięcią - 512 GB kosztują 300 zł więcej. Da się taniej?

REKLAMA

Xiaomi 15T (Pro) w ofercie operatora Plus

Plus oferuje zakup Xiaomi 15T (Pro) zarówno bez umowy, jak i z dodatkowym abonamentem. W obu przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności od 12 do 36 rat. Przy 12 ratach ceny wyglądają następująco:

Xiaomi 15T 12/512 GB - 2999 zł (299 zł na start + 12 rat po 225 zł);

Xiaomi 15T Pro 12/512 GB - 3699 zł (349 zł na start + 12 rat po 279,17 zł).

Niezależnie od wybranej oferty - czy smartfon kupujemy w ratach z abonamentem, czy bez niego - ceny są takie same jak w innych sklepach z elektroniką. W przypadku wyboru większej liczby rat ogólna kwota wzrasta nieznacznie: przy 36 ratach dla modelu 15T będzie to ok. 250 zł więcej, a dla 15T Pro - 300 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ Xiaomi 15T (Pro) w Plusie Plus

Xiaomi 15T (Pro) w ofercie operatora Orange

Jak sytuacja wygląda w Orange? Pomarańczowy operator udostępnił możliwość kupna nowych smartfonów bez abonamentu, jak i z dodatkową umową w ratach. Bez abonamentu ceny wyglądają tak:

Xiaomi 15T 12/512 GB - 2999 zł (20 rat po 149,95 zł;

Xiaomi 15T Pro 12/512 GB - 3699 zł (20 rat po 184,95 zł).

Przy wyborze abonamentu L (90 zł/mies. przez 24 miesiące) ceny wynoszą:

Xiaomi 15T 12/512 GB - 2808 zł (36 rat po 78,00 zł;

Xiaomi 15T Pro 12/512 GB - 3744 zł (36 rat po 104,00 zł).

SPRAWDŹ OFERTĘ Xiaomi 15T (Pro) w Orange Orange

Oznacza to, że przy abonamencie model 15T jest ok. 200 zł tańszy, a 15T Pro – 45 zł droższy. Różnice są jednak niewielkie, dlatego opłaca się raczej standardowa opcja rat bez umowy.

Xiaomi 15T (Pro) w ofercie operatora Play

Play sprzedaje nowe smartfony Xiaomi bez umowy i bez rat, a także z abonamentem w 24 ratach. Im droższy abonament, tym więcej można zaoszczędzić na samych urządzeniach. Ceny Xiaomi 15T 512 GB w zależności od wybranego planu wyglądają następująco:

abonament S II (40 zł) i S+ (60 zł) - 2899 zł (1699 zł na start + 24 raty po 50 zł/mies.);

abonament M (75 zł/mies.) - 2649 zł (1 zł na start + 24 raty po 110,34 zł/mies.);

abonament L (95 zł) i Homebox (110 zł) - 2499 zł (1 zł na start + 24 raty po 104,09 zł/mies.).

Natomiast dla Xiaomi 15T Pro 512 GB powinniśmy oczekiwać takich cen:

abonament S II (40 zł) i S+ (60 zł) - 3699 zł (2499 zł na start + 24 raty po 50 zł/mies.);

abonament M (75 zł/mies.) - 3569 zł (499 zł na start + 24 raty po 127,92 zł/mies.);

abonament L (95 zł) i Homebox (110 zł) - 3499 zł (499 zł na start + 24 raty po 125 zł/mies.).

SPRAWDŹ OFERTĘ Xiaomi 15T (Pro) w Play Play

Jak widać, niemalże wszystkie abonamenty w Play pozwalają oszczędzić na urządzeniach. Problemem jest jednak to, że przy najtańszych pakietach opłaty na start są naprawdę wysokie. Można też zauważyć, że zwykły Xiaomi 15T z umową bardziej się opłaca: otrzymuje się nawet do 500 zł rabatu.

Xiaomi 15T (Pro) w ofercie operatora T-Mobile

T-Mobile oferuje prostą ofertę na nowe smartfony Xiaomi: zakup bez abonamentu lub z umową, przy czym w obu przypadkach dostępne 24 raty 0 proc.:

Xiaomi 15T 12/512 GB - 2999 zł (119 zł na start + 24 raty po 120 zł);

Xiaomi 15T Pro 12/512 GB - 3699 zł (99 zł na start + 24 raty po 150 zł).

W T-Mobile można zmieniać wysokość rat, ale kosztem wyższej opłaty początkowej. Ceny pozostają jednak zbliżone do tych w innych sklepach z elektroniką.

REKLAMA

Więcej o smartfonach Xiaomi 15T (Pro) przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 26.09.2025 09:36

Ładowanie...