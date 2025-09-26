#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Czy Xiaomi 15T (Pro) opłaca się z abonamentem? Sprawdzamy oferty operatorów

Do sprzedaży trafiły już najnowsze smartfony: Xiaomi 15T oraz 15T Pro. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają ich ceny w ofertach operatorów komórkowych.

Albert Żurek
xiaomi 15t pro
REKLAMA

Xiaomi 15T (Pro) to prawie najlepsze telefony z wyższej półki cenowej. Zwykły Xiaomi 15T w wersji 256 GB został wyceniony na 2699 zł, natomiast model Xiaomi 15T Pro 256 GB kosztuje 3399 zł. Dostępne są także warianty z większą pamięcią - 512 GB kosztują 300 zł więcej. Da się taniej?

REKLAMA

Xiaomi 15T (Pro) w ofercie operatora Plus

Plus oferuje zakup Xiaomi 15T (Pro) zarówno bez umowy, jak i z dodatkowym abonamentem. W obu przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności od 12 do 36 rat. Przy 12 ratach ceny wyglądają następująco:

  • Xiaomi 15T 12/512 GB - 2999 zł (299 zł na start + 12 rat po 225 zł);
  • Xiaomi 15T Pro 12/512 GB - 3699 zł (349 zł na start + 12 rat po 279,17 zł).

Niezależnie od wybranej oferty - czy smartfon kupujemy w ratach z abonamentem, czy bez niego - ceny są takie same jak w innych sklepach z elektroniką. W przypadku wyboru większej liczby rat ogólna kwota wzrasta nieznacznie: przy 36 ratach dla modelu 15T będzie to ok. 250 zł więcej, a dla 15T Pro - 300 zł. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Plus
Xiaomi 15T (Pro) w Plusie
Plus

Xiaomi 15T (Pro) w ofercie operatora Orange

Jak sytuacja wygląda w Orange? Pomarańczowy operator udostępnił możliwość kupna nowych smartfonów bez abonamentu, jak i z dodatkową umową w ratach. Bez abonamentu ceny wyglądają tak:

  • Xiaomi 15T 12/512 GB - 2999 zł (20 rat po 149,95 zł;
  • Xiaomi 15T Pro 12/512 GB - 3699 zł (20 rat po 184,95 zł).

Przy wyborze abonamentu L (90 zł/mies. przez 24 miesiące) ceny wynoszą:

  • Xiaomi 15T 12/512 GB - 2808 zł (36 rat po 78,00 zł;
  • Xiaomi 15T Pro 12/512 GB - 3744 zł (36 rat po 104,00 zł).
SPRAWDŹ OFERTĘ
Orange
Xiaomi 15T (Pro) w Orange
Orange

Oznacza to, że przy abonamencie model 15T jest ok. 200 zł tańszy, a 15T Pro – 45 zł droższy. Różnice są jednak niewielkie, dlatego opłaca się raczej standardowa opcja rat bez umowy.

Xiaomi 15T (Pro) w ofercie operatora Play

Play sprzedaje nowe smartfony Xiaomi bez umowy i bez rat, a także z abonamentem w 24 ratach. Im droższy abonament, tym więcej można zaoszczędzić na samych urządzeniach. Ceny Xiaomi 15T 512 GB w zależności od wybranego planu wyglądają następująco:

  • abonament S II (40 zł) i S+ (60 zł) - 2899 zł (1699 zł na start + 24 raty po 50 zł/mies.);
  • abonament M (75 zł/mies.) - 2649 zł (1 zł na start + 24 raty po 110,34 zł/mies.);
  • abonament L (95 zł) i Homebox (110 zł) - 2499 zł (1 zł na start + 24 raty po 104,09 zł/mies.).

Natomiast dla Xiaomi 15T Pro 512 GB powinniśmy oczekiwać takich cen:

  • abonament S II (40 zł) i S+ (60 zł) - 3699 zł (2499 zł na start + 24 raty po 50 zł/mies.);
  • abonament M (75 zł/mies.) - 3569 zł (499 zł na start + 24 raty po 127,92 zł/mies.);
  • abonament L (95 zł) i Homebox (110 zł) - 3499 zł (499 zł na start + 24 raty po 125 zł/mies.).
SPRAWDŹ OFERTĘ
Play
Xiaomi 15T (Pro) w Play
Play

Jak widać, niemalże wszystkie abonamenty w Play pozwalają oszczędzić na urządzeniach. Problemem jest jednak to, że przy najtańszych pakietach opłaty na start są naprawdę wysokie. Można też zauważyć, że zwykły Xiaomi 15T z umową bardziej się opłaca: otrzymuje się nawet do 500 zł rabatu.

Xiaomi 15T (Pro) w ofercie operatora T-Mobile

T-Mobile oferuje prostą ofertę na nowe smartfony Xiaomi: zakup bez abonamentu lub z umową, przy czym w obu przypadkach dostępne 24 raty 0 proc.:

  • Xiaomi 15T 12/512 GB - 2999 zł (119 zł na start + 24 raty po 120 zł);
  • Xiaomi 15T Pro 12/512 GB - 3699 zł (99 zł na start + 24 raty po 150 zł).
SPRAWDŹ OFERTĘ
T-Mobile
Xiaomi 15T (Pro) w T-Mobile
T-Mobile

W T-Mobile można zmieniać wysokość rat, ale kosztem wyższej opłaty początkowej. Ceny pozostają jednak zbliżone do tych w innych sklepach z elektroniką.

REKLAMA

Więcej o smartfonach Xiaomi 15T (Pro) przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
26.09.2025 09:36
Tagi: OrangePlayPlusSmartfonyXiaomi
Najnowsze
9:02
Nowy silnik dla myśliwców to prawdziwe cudo. Będzie poza konkurencją
Aktualizacja: 2025-09-26T09:02:00+02:00
8:35
F-35 niebawem nad Polską. Prawdziwy przełom dla naszej armii
Aktualizacja: 2025-09-26T08:35:07+02:00
8:01
Wirtualny wszechświat na superkomputerze. Takiej mapy kosmosu jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-26T08:01:00+02:00
7:55
Leo Express wjeżdża do Polski na pełnej. 5 nowych miast i cios w ceny PKP
Aktualizacja: 2025-09-26T07:55:54+02:00
7:29
Wkurzający element YouTube'a wywalisz jednym kliknięciem. Wreszcie
Aktualizacja: 2025-09-26T07:29:49+02:00
7:00
Twierdzą, że mają miejsce pod elektrownię jądrową. Naukowiec mówi, co może się stać
Aktualizacja: 2025-09-26T07:00:00+02:00
21:11
Ten procesor trafi do najlepszych smartfonów. Wydajność jak z komputera
Aktualizacja: 2025-09-25T21:11:29+02:00
20:48
Apple zabiera głos. Mówi jak jest z rysującymi się iPhone'ami
Aktualizacja: 2025-09-25T20:48:46+02:00
20:39
Poczekaj z zakupem laptopa. Tak mocnych sprzętów z Windowsem jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-25T20:39:02+02:00
18:43
Oto Xiaomi 17 Pro Max. Ta nazwa to nie przypadek
Aktualizacja: 2025-09-25T18:43:18+02:00
18:18
Nowe symulatory pociągów dla PKP Intercity. Takich nie kupisz na Steamie
Aktualizacja: 2025-09-25T18:18:19+02:00
17:37
Facebook z dużą nowością. Część użytkowników dostanie specjalne konta
Aktualizacja: 2025-09-25T17:37:54+02:00
16:49
Forza Horizon 6 zapowiedziana. Tym razem przeniesiemy się do Japonii
Aktualizacja: 2025-09-25T16:49:18+02:00
15:43
To będzie jeden z najlepszych smartfonów 2026 r. Czekam na OnePlus 15 
Aktualizacja: 2025-09-25T15:43:22+02:00
14:42
Oto nowy podstawowy samochód terenowy Wojska Polskiego. To młodszy brat Rosomaka
Aktualizacja: 2025-09-25T14:42:16+02:00
14:00
Nowe smartfony jesieni 2025 - co wybrać i gdzie kupić najtaniej?
Aktualizacja: 2025-09-25T14:00:00+02:00
13:25
Gigantyczna zmiana w Ryanair. Bez telefonu nie wejdziesz do samolotu
Aktualizacja: 2025-09-25T13:25:55+02:00
12:37
Tej premiery nikt się nie spodziewał. Sony pokazało nowy dodatek do PlayStation
Aktualizacja: 2025-09-25T12:37:26+02:00
11:14
Apple mówi, że twój iPhone cofa się w rozwoju. Zwala winę na Unię Europejską
Aktualizacja: 2025-09-25T11:14:54+02:00
11:11
Jaki smartfon do oglądania filmów i seriali? Oto trzy modele na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-09-25T11:11:51+02:00
10:10
Chcą darmowej wody w restauracji. Przeczytaj to, zanim zaczniesz krzyczeć "komunizm"
Aktualizacja: 2025-09-25T10:10:02+02:00
9:12
Absurdalnie dobra promocja na iPhone'a 17 Pro. Dorzucasz akcesoria, oszczędzasz kilka stówek
Aktualizacja: 2025-09-25T09:12:02+02:00
8:19
599 zł za gadżety na 10-lecie Wiedźmina 3? Rozum mówi nie, ale jest jeszcze serce
Aktualizacja: 2025-09-25T08:19:52+02:00
8:00
Stary zegarek Casio jak nowy smartwatch. 10 minut roboty i połączysz go ze smartfonem
Aktualizacja: 2025-09-25T08:00:08+02:00
7:14
Wysłał 4 tys. CV i nic. Tiktoker rozpalił internet opowieścią o patologii rynku pracy
Aktualizacja: 2025-09-25T07:14:02+02:00
6:20
Policzyli koszty tej całej sztucznej inteligencji. Wyniki są szokujące
Aktualizacja: 2025-09-25T06:20:00+02:00
6:13
Rozłożyli iPhone'a 17 Pro, żebyś nie musiał go psuć. Arcydzieło, ale z dużym problemem
Aktualizacja: 2025-09-25T06:13:00+02:00
6:11
Z toru wyścigowego na pole bitwy. Ten dron kamikadze wywodzi się z Formuły 1
Aktualizacja: 2025-09-25T06:11:00+02:00
6:05
Za chwilę ludzie polecą dookoła Księżyca. Pierwszy taki lot od pół wieku
Aktualizacja: 2025-09-25T06:05:00+02:00
6:00
Mieszkańcy Helu błagają premiera o pomoc. Inwestor chce zdewastować półwysep
Aktualizacja: 2025-09-25T06:00:00+02:00
21:12
Szykuj się na nowe. Jest lista telefonów Xiaomi z aktualizacją do HyperOS 3
Aktualizacja: 2025-09-24T21:12:52+02:00
20:21
Nadchodzą wielkie zmiany w telefonach Samsunga. Co nowego w One UI 8.5?
Aktualizacja: 2025-09-24T20:21:02+02:00
19:37
Bezprzewodowe słuchawki w cenie wypasionego iPhone'a? Poproszę
Aktualizacja: 2025-09-24T19:37:26+02:00
19:00
Koniec idiotycznych ograniczeń dla iPhone'ów i zegarków. Apple musiał się ugiąć
Aktualizacja: 2025-09-24T19:00:11+02:00
18:41
Rewolucja w Windowsie. Nadchodzi nowy porządek rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-24T18:41:04+02:00
17:44
W telefonie masz wolniejszy internet niż na komputerze? Wskazali winowajcę
Aktualizacja: 2025-09-24T17:44:29+02:00
17:14
Najlepsze usługi ochrony tożsamości w 2025 roku. Jak nie dać się okraść
Aktualizacja: 2025-09-24T17:14:27+02:00
16:24
Mówi, że widział Androida na komputery. "To coś niesamowitego"
Aktualizacja: 2025-09-24T16:24:39+02:00
15:30
Sprawdziłem HyperOS 3.0 od Xiaomi. Najlepsza nowość? Dynamiczna Wyspa. Serio mówię
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:30
Nie tylko telefony. Mnóstwo nowości od Xiaomi
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA