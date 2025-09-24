#B69AFF
Xiaomi 15T Pro i 15T: są polskie ceny i promocje na start

Ile kosztują nowe smartfony Xiaomi? Mniej niż można byłoby się spodziewać patrząc na ich specyfikację. Do tego mamy naprawdę niezłe promocje na start - wraz z telefonem można otrzymać za darmo nawet hulajnogę.

Piotr Grabiec
xiaomi 15t pro
Xiaomi zaprezentowało właśnie dwa nowe telefony z tej wyższej półki wydajnościowej, które zostały niezwykle rozsądnie wycenione. Są nimi testowany już przez nas Xiaomi 15T Pro oraz nieco tańszy od niego Xiaomi 15T.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone marce Xiaomi:

Co warto wiedzieć o Xiaomi 15T Pro i Xiaomi 15T?

W obu przypadkach mamy do czynienia ze smartfonami wyposażonymi w 6,83-calowe wyświetlacze (144 Hz w 15T Pro i 120 Hz w 15T), które napędzają topowe podzespoły. W przypadku droższego telefonu jest to MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm), a w tańszym - MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4 nm).

Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro

Oba urządzenia występują w kilku wersjach różniących się kolorami i pojemnością, ale każde dysponuje 12 GB RAM-u. Mają też akumulatory o pojemności 5500 mAh. W przypadku Xiaomi 15T Pro dochodzi do tego ładowanie przy użyciu ładowarki HyperCharge z mocą 90 W, podczas gdy w Xiaomi 15T ta wartość wynosi 67 W.

Oba urządzenia mają też potrójne aparaty fotograficzne przygotowane we współpracy z marką Leica, które dają dostęp do wielu ogniskowych dla wszechstronności kompozycji. Xiaomi 15T Pro obejmuje zakres od 15 mm do 230 mm, podczas gdy Xiaomi 15T - od 15 mm do 92 mm.

xiaomi 15t
Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro - ceny

Xiaomi 15T Pro, czyli droższe z nowych urządzeń, wyceniono na jedynie 3399 zł za wariant z 256 GB pamięci wewnętrznej. Można go kupić w tej cenie na stronie mi.com oraz w salonach Xiaomi Store zlokalizowanych w warszawskich galeriach handlowych Westfield Arkadia oraz Atrium Promenada.

Oprócz tego u partnerów handlowych Xiaomi będzie można nowy telefon Xiaomi 15T Pro również w wersji z 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej. Ceny wynoszą w tym przypadki odpowiednio 3699 zł oraz 3999 zł. Dostępne wersje kolorystyczne to czarna, szara oraz złota.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/Xiaomi-15T-Pro-czarny.jpeg
1/3
Xiaomi 15T Pro - czarny
Xiaomi 15T Pro - czarnyXiaomi 15T Pro - szaryXiaomi 15T Pro - złoty

A co z Xiaomi 15T? Ten telefon kosztuje 2699 zł za model z 256 GB pamięci wewnętrznej, który sprzedawany będzie tymi samymi kanałami, co Xiaomi 15T Pro. Do tego dochodzi wersja z 512 GB pamięci za 2999 zł, którą będzie można kupić w rozmaitych sklepach z elektroniką. Kolory? Czarny, szary i Rose Gold.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/Xiaomi-15T-1-Black.jpeg
1/3
Xiaomi 15T - czarny
Xiaomi 15T - czarnyXiaomi 15T - szaryXiaomi 15T - różowe złoto

Xiaomi 15T Pro i 15T - promocja na start i hulajnoga za darmo

Katalogowe ceny katalogowymi cenami, ale standardowo firma przygotowała promocję dla osób, które zdecydują się na zakup nowych telefonów w pierwszej kolejności. Bonusy są przy tym naprawdę zacne.

Jeśli zdecydujecie się na wariant Xiaomi 15T Pro z 512 GB lub z 1 TB pamięci wewnętrznej, to w gratisie dostaniecie hulajnogę Xiaomi Electric Scooter Elite. Jej rekomendowana cena to 1499 zł.

Do telefonu Xiaomi 15T z 512 GB pamięci dorzucany będzie jeden z dwóch produktów do wyboru. Są nimi Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU lub Xiaomi Robot Vacuum H40; ich rekomendowane ceny wynoszą odpowiednio 999 i 1099 zł.

Kupując z kolei bazowe warianty tych telefonów, bezpośrednio na stronie producenta lub w sklepie Xiaomi, również dostaniemy gadżety. Dla modelu Xiaomi 15T Pro jest to tablet Redmi Pad Pro 2 (rekomendowana cena 1299 zł), a dla Xiaomi 15T - rzutnik Xiaomi Smart Projector L1 (849 zł).

Piotr Grabiec
24.09.2025 15:20
Tagi: SmartfonyXiaomi
