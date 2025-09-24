Xiaomi 15T Pro i 15T oficjalnie. Wiemy, jak wypadają nowe "tanie flagowce"

Ładowanie...

Xiaomi ma w ofercie produkty z niemal każdej kategorii - od małego i dużego AGD aż po samochody elektryczne. Nadal to jednak smartfony, które odbiorcy pokochali już lata temu za świetny stosunek ceny do jakości, są swoistą wizytówką tego producenta. Firma zaprezentowała teraz oficjalnie dwa nowe modele z tej wyższej półki jakościowej, które są naprawdę atrakcyjnie wycenione: Xiaomi 15T Pro i Xiaomi 15T. Wraz z nimi pojawił się szereg akcesoriów, które zaprezentowano właśnie w Monachium.

Xiaomi 15T Pro już oficjalnie

Perełką w ofercie jest oczywiście to pierwsze z urządzeń, które wygląda klasycznie i elegancko. Na pleckach mamy tu kwadratową wyspę aparatu z trzema obiektywami, a do tego dochodzą zaokrąglone ramki, aby ułatwić chwyt. Telefon mierzy zaś jedynie 7,96 mm grubości, co sprawia, że używa się go wygodnie, ale waży z kolei dość sporo, bo aż 210 g - zdecydowanie czuć, że ma się go w dłoni.

Obudowa telefonu Xiaomi 15T Pro wykonana ze stopu aluminium 6M13 spełnia wymagania normy IP68 i może mieć jeden z trzech kolorów, którymi są czarny, testowany już przeze mnie szary oraz złoty. W urządzeniu zmieścił się przy tym ogromny, bo aż 6,83-calowy wyświetlacz typu AMOLED o rozdzielczości 1.5K, czyli 2772 na 1280 pikseli (co przekłada się na ich zagęszczenie na poziomie 447 ppi).

Co istotne, mamy tutaj symetryczne i szczupłe ramki dookoła wyświetlacza, których szerokość to jedynie 1,5 mm z każdej strony, co było możliwe do osiągnięcia dzięki technologii LIPO. Panel przykryto przy tym wzmocnionym szkłem Gorilla Glass 7i, a jego maksymalna jasność wynosi aż 3200 nitów - nie zabrakło tu oczywiście obsługi trybów HDR10+ i Dolby Vision.

Ekran w Xiaomi 15T Pro odświeżany jest przy tym z częstotliwością do 144 Hz, więc animacje są diabelnie płynnie (ale też ta częstotliwość może być niższa w celu oszczędzania energii). Docenią to przede wszystkim gracze, którzy wymagają od smartfona maksymalnej płynności. W jej osiągnięciu pomagają oczywiście topowe podzespoły, na czele z chipem MediaTek Dimensity 9400+.

Xiaomi 15T Pro - specyfikacja

Za chłodzenie tego wydajnego układu odpowiada system Xiaomi 3D IceLoop, który równomiernie rozprowadza ciepło generowane przez procesor po obudowie. Wykonano go w 3-nanometrowym procesie technologicznym, a niezależnie od tego, jaki wariant pojemnościowy wybierzemy, ma on do dyspozycji 12 GB RAM-u. Dostępne są przy tym trzy wersje różniące się pojemnością na dane: 256 GB, 512 GB i 1 TB.

Za zasilanie wszystkich podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 5500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 90 W z użyciem technologii HyperCharge. Do tego dostępne jest ładowanie bezprzewodowe HyperCharge - w tym przypadku z mocą 50 W. Odpowiednie ładowarki co prawda trzeba dokupić sobie we własnym zakresie, ale w pudełku z telefonem znajdziemy za to etui.

W obudowie nie zabrakło też nowoczesnych modułów łączności: 5G z obsługą standardów Dual SIM i ESIM, Bluetooth 6.0 i NFC. Do tego mamy głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos, potrójny zestaw mikrofonów oraz certyfikację Hi-Res i Hi-Res Wireless. Urządzeniem zarządza system Android z nakładką HyperOS. Mamy też oczywiście dostęp do sztucznej inteligencji, czyli Xiaomi HyperAI.

A co z aparatem w Xiaomi 15T Pro? Ten ponownie przygotowany został we współpracy z marką Leica. Obecność trzech obiektywów w Xiaomi 15T Pro pozwoliła na uzyskanie ekwiwalentów ogniskowej z zakresu od 15 do nawet 230 mm i wielkości do 50 Mpix. Zapewnia to dużą wszechstronność, zwłaszcza w połączeniu z kilkoma trybami fotograficznymi - tym przyjrzymy się zaś bliżej w osobnym materiale.

A jaki jest Xiaomi 15T?

Wraz z Xiaomi 15T Pro do oferty trafił również Xiaomi 15T, który będzie rzecz jasna nieco tańszy. A czym się różni od swojego droższego brata? Przede wszystkim gabarytami. Co prawda w nim również znalazł się 6,83-calowy panel AMOLED o podobnych parametrach co droższym modelu (poza odświeżaniem, które realizowane jest z częstotliwością do 120 Hz), ale dostał szczuplejszą obudowę, która mierzy jeszcze mniej, bo 7,5 mm grubości.

W środku urządzenia znalazło się miejsce na 4-nanometrowy chip MediaTek Dimensity 8400 Ultra z 12 GB RAM-u, akumulator 5500 mAh ładowany z mocą 67 watów i moduły łączności takie jak 5G, Wi-Fi 6e, NFC i Bluetooth 6.0. Na pleckach zamontowano w nim przy tym inny moduł foto, w którym również mamy trzy obiektywy z tyłu, ale o mniejszym zakresie ekwiwalentu ogniskowych - od 15 do 92 mm. Ten główny również robi 50-megapikselowe zdjęcia.

Xiaomi 15T (Pro) i komunikacja offline

Najciekawszą z nowości, która pojawi się w obu nowych smartfonach marki Xiaomi, jest zapowiedziany już system Xiaomi Offline Communication. Niestety jak dotąd nie miałem okazji go przetestować w praktyce, ale wedle zapewnień firmy ma on pozwalać na realizowanie połączeń pomiędzy sprzętami z tej linii oddalonymi od siebie o ponad kilometr.

Ma to działać nawet wtedy, gdy znajdujemy się w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej i Wi-Fi. W przypadku, gdy będziemy próbowali połączyć się z użyciem tańszego Xiaomi 15T w miejscu, gdzie nic nie zakłóca sygnału, zasięg ma wynosić do 1,3 km. Z kolei jeśli łączyć się będą ze sobą dwa egzemplarze 15T Pro, ten zasięgu wzrośnie do 1,9 km.

Xiaomi 15T Pro i 15T - ceny

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że za Xiaomi 15T Pro i 15T nie zapłacimy majątku. Urządzenia wyceniono na odpowiednio 3399 zł i 2699 zł w wersjach z 256 GB pamięci wewnętrznej. Dostępne będą też inne warianty pojemnościowe i nie zabraknie też promocji na start.

Piotr Grabiec 24.09.2025 15:20

