Nie tylko telefony. Mnóstwo nowości od Xiaomi

Smartfony to najbardziej rozpoznawalne spośród produktów marki Xiaomi, bo to za ich sprawą firma zasłynęła na całym świecie i to za połączenie niskich cen z wysoką jakością pokochali tę markę Polacy. Dziś w jej ofercie mamy jednak masę innych urządzeń - od samochodów elektrycznych, przez odkurzacze i klimatyzatory, na sprzętach AGD takich jak lodówki i zmywarki kończąc. Przyjrzyjmy się temu, jakie nowe urządzenia oprócz telefonów Xioami 15T Pro i 15T pokazano właśnie w Monachium.

Xiaomi Watch S4 (41 mm)

Xiaomi Watch S4 ma okrągłą elegancką stalową kopertę w rozmiarze 41 mm o klasie wodoszczelności 5 ATM. Srebrny egzemplarz, który już do nas trafił, ma przyczepiony elegancki biały pasek. W sprzedaży pojawią się też wersję z paskami z tworzywa fluororubber w kolorze czarnym lub miętowym oraz z metalową bransoletą mediolańską i koronką ozdobioną syntetycznym diamentem.

To przy tym najmniejszy smartwatch w ofercie marki - do tego ma jedynie 9,5 mm grubości, a waży ok. 32 g. Wyposażono go przy tym w 1,32-calowy wyświetlacz AMOLED z obsługą trybu Always On Display, na którym da się odpalić nowe animowane tarcze z wirtualnym zwierzakami reagującymi na naszą aktywność. Jego jasność dochodzi do 1500 nitów, a chroni go szafirowe szkło.

Do rejestrowania naszych parametrów zdrowotnych Xiaomi Watch S4 wykorzystuje nowy moduł pomiaru tętna, który ma działać również podczas pływania. Na pokładzie są też żyroskop, akcelerometr, barometr, sensor światła oraz czujniki badające saturację krwi i temperaturę skóry. Do wyboru jest ponad 150 trybów sportowych i mamy tu automatyczne rozpoznawanie popularnych aktywności.

Zegarek działa pod kontrolą systemu Xiaomi HyperOS for Watch i współpracuje ze smartfonami z Androidem oraz iOS, z którymi łączy się dzięki modułowi Bluetooth 5.2. Nie zabrakło też NFC do płatności zbliżeniowych. Więcej o tym modelu, a także o cenach poszczególnych wersji, które trafią do sprzedaży w naszym kraju, przeczytacie na łamach Spider’s Web już niedługo.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro

Ofertę uzupełniają pierwsze otwarte słuchawki w ofercie marki Xiaomi, czyli OpenWear Stereo Pro. W przeciwieństwie do klasycznych zestawów typu TWS, nie wkłada się ich do ucha, tylko zakłada na ucho. Przylegają do niego w trzech punktach, aby równomiernie rozłożyć ich masę.

Tego typu konstrukcja pozwoliła wprowadzić system pięciu przetworników, w tym takiego o wymiarach 18 na 13 milimetrów. Obudowa spełnia przy tym wymagania normy IP54, więc można w nich bez problemu uprawiać sport. Trzymają się przy tym ucha naprawdę solidnie - nie ma ryzyka, że z niego spadną.

Do transmisji danych w Xiaomi OpenWear Stereo Pro wykorzystywany jest moduł Bluetooth 5.4 i można je połączyć do więcej niż jednego źródła dźwięku naraz. Zestaw obsługuje takie kodeki jak AAC, SBS i LHDC w wersji 5.0 na paśmie 96 kHz i nie zabrakło tutaj certyfikacji Hi-Res.

W przypadku smartfonów Xiaomi współpracuje z marką Leica, a w opracowaniu nowych słuchawek opracowano w komitywie ze spacjami z zespołu Harman AudioEFX. Dzięki temu powstały dwa specjalne programy Master Harman. Xiaomi OpenWear Stereo Pro obsługują przy tym dźwięk przestrzenny ze śledzeniem ruchów głowy.

Case ze złączem USB-C nie jest przy tym przesadnie duże, biorąc pod uwagę ich kształt, a waży jedynie nieco ponad 50 g. Każda ze słuchawek waży przy tym niecałe 10 g. Mimo to udało się zmieścić w nich na tyle pojemne akumulatory, że mogą odtwarzać dźwięk przez 8,5 godz. (do 45 godz. po doładowaniu z etui).

A to nadal nie koniec nowości od Xiaomi.

W ofercie Xiaomi poza smartfonami i akcesoriami do nich mamy również masę innych sprzętów. Całkiem ciekawie prezentuje się Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition w kolorze Glimmer Gold z 1,72-calowym ekranem typu AMOLED. Urządzenie wygląda niezwykle elegancko, a jest znacznie bardziej przystępne cenowo od smartwatchy. A co poza tym?

REDMI Pad 2 Pro

W ofercie producenta nie zabrakło kilku nowych tabletów z serii REDMI Pad 2 Pro. Dostępne będą trzy modele, którymi są REDMI Pad 2 Pro, REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version oraz REDMI Pad 2 Pro 5G. Pierwszy z nich, czyli REDMI Pad 2 Pro, wyposażono w aż 12,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2,5K z obsługą Dolby Vision. Odświeżany jest w 120 Hz, pod którym kryje się spory akumulator o pojemności 12 tys. mAh (ładowanie z mocą 33 W). Sercem urządzenia jest Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform (4 nm).

REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version posiada ponadto ulepszony ekran z nanoteksturą AG, która redukuje odblaski i odbicia, a powierzchnia ekranu ma imitować papier, podczas gdy REDMI Pad 2 Pro, który zadebiutuje w Polsce nieco później, ma dodatkowo modem. Wraz z tabletami pojawiły się również nowe akcesoria: rysik REDMI Smart Pen wykrywający 4096 poziomy nacisku, pełnowymiarowa klawiaturę REDMI Pad 2 Pro Keyboard z klawiszami 16×16 mm, skokiem 1.3 mm i pętelką na wspomniany rysik oraz etui REDMI Pad 2 Pro Cover.

Xiaomi Robot Vacuum 5 i 5 Pro

Do tego dochodzi samojezdny odkurzacz Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro o mocy ssania aż 20000 Pa, który dzięki niewielkim gabarytom i chowanej wyspie z czujnikami radarowymi dToF (Direct Time-of-Flight) wjeżdża pod meble o prześwicie nawet 9,5 cm. W unikaniu przeszkód pomaga mu dwuliniowe światło strukturalne, system trzech kamer oraz, rzecz jasna, sztuczna inteligencja.

Robot po zakończeniu pracy wraca z kolei do stacji dokującej, która myje mopa wodą o temperaturze 80°C. W sprzedaży pojawi się również nieco tańszy model, czyli Xiaomi Robot Vacuum 5 o podobnych parametrach,ale ze standardową stacją bazową. W obu przypadkach możemy liczyć na dwa wysuwane ramiona mopa i szczotkę boczną zapewniające 100 proc. pokrycia narożników.

Xiaomi Smart Camera C701

Dla osób, które chciałyby zadbać o swoje bezpieczeństwo, przygotowano system monitoringu działający w rozdzielczości 4K Ultra HD wspierany przez sztuczną inteligencję. Xiaomi Smart Camera C701 wyposażono w 8-megapikselowy sensor i 6-elementowy obiektyw optyczny z obsługą trybu HDR. Urządzenie zapewnia pełnokolorowe widzenie w nocy i ma czujnik podczerwieni do rejestrowania aktywności w odległości do 10 m bez widocznej czerwonej poświaty.

Urządzenie wyposażono w funkcje wysyłania powiadomień, gdy wykryje np. płacz dziecka, a do tego dochodzi funkcja wykrywania zwierząt. Mamy tutaj również funkcje wykrywania ludzi opartą o AI. Identyfikuje ona sylwetki i ruchy, by ostrzegać o nietypowej aktywności redukując przy tym fałszywe alarmy wywołane przez zwierzaki. Miłym dodatkiem jest fizyczna ochrona obiektywu, którą możemy założyć, gdy zależy nam na prywatności.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026

Kolejnym z nowych sprzętów jest nowy telewizor z serii Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026. Wyposażono go w matrycę QD-Mini LED w rozmiarach 55”, 65” lub 75” w zależności od wybranej wersji. Obsługuje on technologie HDR10+ oraz Dolby Vision, a dla kinomanów przygotowano tryb Filmmaker Mode. Graczy ucieszy natomiast fakt, iż matryca odświeżana jest w 144 Hz.

Za przetwarzanie obrazu w Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 odpowiada Xiaomi Visual Engine Pro, który wedle producenta poprawia wyrazistość dzięki technologii o niskim współczynniku odbicia i redukcji odblasków, by można było cieszyć się z seansu również w ciągu słonecznego dnia lub po zapaleniu jasnej lampy tudzież żyrandola.

W telewizorze znalazło się również miejsce na głośniki 15W z obsługą technologii Dolby Atmos, których strojeniem zajęli się spece z Harman AudioEFX. Całością zarządza system Google TV, ale telewizor obsługuje również standard Apple AirPlay. Za połączenie z siecią domową w telewizorach z serii Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 odpowiada z kolei moduł Wi-Fi 6.

A co jeszcze w ofercie ma Xiaomi?

Firma wykorzystała swoją konferencję w Monachium również do tego, by poinformować o wprowadzeniu na kolejne europejskie rynki sprzęty domowe. Jednym z nich jest lodówka Mijia Refrigerator Cross Door o pojemności 502 l. kierowana do rodzin, które robią duże zakupy raz w tygodniu. W środku ma strefy zapewniające odpowiednie warunki przechowywania produktów z różnych kategorii. Miłym dodatkiem są drzwi zaprojektowane tak, by otwierać się do 90 stopni nawet jeśli chłodziarka jest dosunięta do ściany.

Innym sprzętem AGD w ofercie Xiaomi jest Mijia Front Load Washer Dryer Pro. W tym przypadku mamy do czynienia z pralkosuszarką wyposażoną w bęben przyjmujący do 9 kg ładunku przy zachowaniu głębokości na poziomie 57 cm. Urządzenie ma być przy tym tanie w eksploatacji (nawet 25 proc. zaoszczędzonego prądu względem europejskiej klasy energetycznej A). Do tego 3 kg ubrań można wysuszyć z jej pomocą w jedynie 180 minut.

Xiaomi w Monachium wspominało też o swoich klimatyzatorach z serii Mijia Air Conditioner Pro Eco, które już w te wakacje trafiły do Polski. Miałem okazję je już przetestować, a więcej na ich temat przeczytacie tutaj: Co potrafi klimatyzator od Xiaomi? Sprawdziłem to na własnej skórze

W każdym przypadku mamy do czynienia ze sprzętami z kategorii Smart Home, które można obsługiwać z poziomu aplikacji Xiaomi Home. Sprzęty mogą przy tym wysyłać do niej powiadomienia, gdy np. zapomnimy zamknąć w lodówce drzwiczki (co ostatnio niezwykle by mi się przydało i żałuję, że moja tego nie ma).

A co z cenami nowych sprzętów?

Większość z prezentowanych urządzeń lada moment trafi do polskich sklepów, a my poznaliśmy już ich rekomendowane ceny. Prezentują się one następująco:

Xiaomi Watch S4 41mm - 649 zł;

Xiaomi Open Wear Stereo Pro - 639 zł;

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition - 319 zł;

Redmi Pad 2 Pro, 6+128GB - 1299 zł;

Redmi Pad 2 Pro, 8+256GB - 1499 zł;

Xiaomi Robot Vacuum 5 - 2899 zł;

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro - 3499 zł;

Xiaomi Smart Camera C701 - 259 zł;

Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 - od 3299 zł;

Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L - 2799 zł.

Na informację o dostępności pralkosuszarki Mijia Front Load Washer Dryer Pro oraz tabletu Xiaomi Redmi Pad 2 Pro w wersji 5G jeszcze czekamy. Podobnie jak na ich polskie ceny.

Piotr Grabiec 24.09.2025 15:30

