Z nowym topowym telefonem marki Xiaomi spędziłem ostatni tydzień. Xiaomi 15T Pro, bo o nim mowa, wielokrotnie mnie zaskoczył - na szczęście zdecydowanie pozytywnie. Testowałem egzemplarz w szarej wersji kolorystycznej, która wygląda niezwykle elegancko (dostępne są również warianty złoty oraz czarny) oraz klasycznie - ma znaną i lubianą kwadratową wyspę aparatu.

Xiaomi 15T Pro jest przy tym telefonem o naprawdę sporych gabarytach. Praktycznie cały jego front to ekran typu AMOLED, którego przekątna ma długość aż 6,83”, przez co gra w tej samej lidze, co Samsungi Galaxy Ultra oraz iPhone’y Pro Max. Niezwykle cieszy też, że ma symetryczne ramki dookoła wyświetlacza i to bardzo wąskie - mają jedynie 1,5 mm grubości.

Xiaomi 15T Pro kosztuje przy tym jedynie 3399 zł.

Konkurencja w tej cenie sprzedaje zwykle znacznie mniejsze modele o okrojonej specyfikacji względem swoich większych braci. W przypadku Xiaomi 15T Pro nie ma jednak mowy o kompromisach, bo model topowy (w ofercie jest również tańszy Xiaomi 15T o podobnych gabarytach). Za wydajność odpowiada w nim chip MediaTek 9400+ wykonany w 3-nanometrowym procesie technologicznym.

System operacyjny Android z nakładką HyperOS działa na tym urządzeniu żwawo i bez żadnych zająknięć - w czym pomaga panel odświeżany z częstotliwością do 144 Hz. Dzięki temu zarówno aplikacje, w których np. szybko przewijamy listy, jak i mobilne gry są niezwykle płynne. Sporo droższe telefony od konkurencji mają panele odświeżane z niższą częstotliwością.

To zresztą nie koniec dobrych wieści, jeśli chodzi o ekran w Xiaomi 15T Pro. Jego rozdzielczość to 1.5K, czyli 2772 na 1280 pikseli (447 ppi). Obraz jest ostry, a treści czytelne - i to nawet w ostrym słońcu za sprawą jasności do 3200 nitów. Panel obsługuje oczywiście tryby HDR10+ oraz Dolby Vision, więc oglądanie na nim wideo to sama przyjemność. Xiaomi 15T Pro jest przy tym szczuplutki.

Telefon mierzy jedynie 7,96 mm, ale waży już dość sporo, bo 210 g. Zdecydowanie czuć go zarówno w dłoni, jak i w kieszeni. Jego obudowę, która spełnia wymagania normy IP68, wykonano ze stopu aluminium 6M13, a front chroni szkło Gorilla Glass 7i. Lewa ramka jest przy tym gładziutka, a przyciski do zmian głośności i guzik blokady umieszczono na prawej (na dolnej mamy USB-C i tackę na kartę SIM).

Wspomniany już procesor MediaTek Dimensity 9400+ zapewnia duży zapas wydajności, w czym pomaga system chłodzenia Xiaomi 3D IceLoop. Jego zadaniem jest równomiernie rozprowadza ciepło generowane przez procesor po obudowie - w praktyce urządzenie zaś nie parzy w ręce nawet wtedy, gdy przez dłuższy czas na nim gramy lub kręcimy nim wideo.

Do tego niezależnie od tego, jaki wariant pojemnościowy wybierzemy (są trzy: 256 GB, 512 GB i 1 TB) mamy do dyspozycji aż 12 GB RAM-u. Do tego w urządzeniu zamontowano naprawdę pojemny akumulator, gdyż ogniwo ma 5500 mAh. Dzięki temu bez problemu wytrzymuje normalny dzień pracy na jednym ładowaniu, ale jeśli np. będziemy sporo używać aparatu, to można bardzo szybko uzupełnić w nim ładunek.

Xiaomi 15T Pro obsługuje technologię HyperCharge, która pozwala na ładowanie urządzenia z mocą 90 W z użyciem kabla lub 50 W w trybie bezprzewodowym. Niestety w pudełku nie znajdziemy ładowarki, a jedynie kabel (z końcówkami USB-C oraz USB-A). W pudełku nie znajdziemy też słuchawek, ale… producent wrzucił do niego gumowe etui w pasującym do barwy obudowy kolorze.

Jeśli chodzi o moduły łączności, to tutaj również nie ma co narzekać. Xiaomi 15T Pro ma modem LTE/5G, który można wykorzystać zarówno za sprawą fizycznej karty SIM, jak i z użyciem wirtualnego ESIM-a (który pozwala również na działanie w trybie Dual SIM). Do tego dochodzą Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC do płatności zbliżeniowych, głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos oraz potrójny mikrofon.

W swoich telefonach Xiaomi od dawna bardzo duży nacisk kładzie na jakość zdjęć i nie inaczej jest tym razem. W przypadku Xiaomi 15T Pro do dyspozycji mamy zestaw aż trzech obiektywów. Dzięki nim możemy cykać naprawdę różnorodne fotki, gdyż zestaw szkieł i matryc, jaki mamy do dyspozycji, pozwala uzyskać ekwiwalent ogniskowej z zakresu od 15 mm do 230 mm.

Ten podstawowy aparat o nazwie Leica Summilux chwyta kadry o wielkości do 50 Mpix (23 mm, f/1.62) na matrycy Light Fusion 900. Wykonane nim zdjęcia w trybie domyślnym to JPG-i o rozmiarze ok. 3 MB i rozdzielczości 12 Mpix (4096 na 3072 px). W prawym górnym rogu możemy wybrać dwa tryby: Leica Authentic zapewniający wierne odwzorowanie kolorów i Leica Vibrant, który je nieco podbija.

W ustawieniach możemy również zmienić format zdjęć z JPG na HEIF zajmujący mniej miejsca w pamięci wewnętrznej oraz zmienić domyślną odległość ogniskowej głównego aparatu z 23 mm na 28 mm lub 35 mm (przechwytywany będzie wtedy mniejszy fragment obrazu z matrycy). W trybie Pro możemy zmienić z kolei całą masę parametrów, w tym rozmiar zdjęcia na pełne 50 Mpix oraz włączyć tryb RAW.

Xiaomi 15T Pro - system Master-lens, bokeh Szeroki

Główny aparat możemy wykorzystać również do tego, by robić zdjęcia z dwukrotnym przybliżeniem, również w rozdzielczości 12 Mpix (poprzez wycięcie obrazu ze środka matrycy). Jest to przy tym domyślny zoom dla trybu portretowego. W jego przypadku dostępne jest system Master-lens pozwalający wybrać stopień oraz typ rozmycia tła, wśród których znalazły się dwa nowe: Szeroki oraz Bąbelki.

Imponujący jest również teleobiektyw w Xiaomi 15T Pro.

Również i on robi zdjęcia o wielkości 50 Mpix (115 mm, f/3.0) z zoomem 5x. Mamy też opcję 10-krotnego zoomu i trybu 230 mm. Podobnie jak w przypadku tego głównego aparatu i zoomu 2x, obraz wycinany jest wtedy ze środka matrycy. W urządzeniu mamy do dyspozycji również obiektyw ultraszerokokątny (12 Mpix, 15 mm, 0.6x f/2.2, 90 stopni) oraz kamerkę do selfie (32 Mpix).

Xiaomi 15T Pro, zoom 0.6x-10x (15-230 mm); zdjęcia pomniejszone do 1280 px na dłuższym boku

Do poprawy jakości zdjęć Xiaomi 15T Pro wykorzystuje oczywiście szereg algorytmów, w tym Xiaomi AISP 2.0 z funkcjami takimi jak PortraitLM 2.0 i ColorLM 2.0. A co z nagrywaniem wideo? Świetna wiadomość jest taka, że każdy z obiektywów na pleckach Xiaomi 15T Pro może rejestrować filmy w rozdzielczości 4K w trybie HDR10+ (aczkolwiek ten tryb trzeba ręcznie włączyć)

Do tego nowy telefon Xiaomi potrafi nagrać wideo 4K w 120 FPS-ach lub 8K w 30 FPS-ach, jeśli korzystamy z tego głównego obiektywu. Domyślnie wykorzystuje format HEVC, ale można go zmienić na H.264. Dla osób zajmujących się nagrywaniem wideo profesjonalnie, przygotowano z kolei tryb kręcenia w rozdzielczości 4K w nawet 60 FPS-ach z obsługą 10-bitowego LOG-a z LUT-em.

Przykładowe zdjęcia zrobione Xiaomi 15T Pro, pomniejszone do 1280 px na dłuższym boku

Xiaomi 15T Pro - podsumowanie

Nowy smartfon marki Xiaomi robi świetne pierwsze i drugie wrażenie. Wysoka wydajność, elegancka obudowa i aparat zapewniający duże możliwości to jego niepowtarzalne zalety. Najlepsza w tym wszystkim jest jednak kwota, jaką trzeba zapłacić. Xiaomi pod tym względem wróciło do korzeni - bo właśnie wysoka jakość w połączeniu z niską ceną zawsze była siłą tej marki w oczach Polaków.

Xiaomi 15T Pro wyceniono na 3399 zł w wersji z dyskiem 256 GB w każdym z trzech kolorów (czarny, szary i złoty), a to nie koniec dobrych informacji. Telefon o tej pojemności kupimy na stronie mi.com oraz w sklepach Xiaomi zlokalizowanych w warszawskich centrach handlowych (Westfield Arkadia i Westfield Mokotów), a w prezencie dostaniemy tablet Redmi Pad Pro 2 (rekomendowana cena 1299 zł)

Oprócz tego Xiaomi 15T Pro dostępny jest również w wersji z 512 GB pamięci wewnętrznej za 3699 zł lub w wersji z 1 TB pamięci za 3999 zł. Do tego kupując jeden z tych modeli u partnerów handlowych Xiaomi otrzymamy w prezencie hulajnogę Xiaomi Electric Scooter Elite. Jej rekomendowana cena to z kolei 1499 zł. Trzeba przyznać, że to niezwykle kusząca oferta.

W ofercie firmy jest też telefon Xiaomi 15T z ekranem o podobnych gabarytach. Trafiły do niego nieco inne podzespoły, w tym inny (ale nadal potrójny) aparat, ekran odświeżany w 120 Hz i procesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra (też z 12 GB RAM-u). W jego przypadku cena jest jeszcze bardziej atrakcyjna, gdyż wynosi odpowiednio 2699 zł i 2999 zł za warianty z 256 GB i 512 GB pamięci wewnętrznej.

Piotr Grabiec 24.09.2025 15:28

