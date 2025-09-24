#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Tydzień z Xiaomi 15T Pro. Co potrafi topowy telefon za niewielkie pieniądze?

Spędziłem już kilka dni ze smartfonem Xiaomi 15T Pro. Jak to urządzenie wypada na żywo? Sprawdźmy, co ma do zaoferowania nowy topowy model w ofercie marki.

Piotr Grabiec
xiaomi 15t pro cover 02
REKLAMA

Z nowym topowym telefonem marki Xiaomi spędziłem ostatni tydzień. Xiaomi 15T Pro, bo o nim mowa, wielokrotnie mnie zaskoczył - na szczęście zdecydowanie pozytywnie. Testowałem egzemplarz w szarej wersji kolorystycznej, która wygląda niezwykle elegancko (dostępne są również warianty złoty oraz czarny) oraz klasycznie - ma znaną i lubianą kwadratową wyspę aparatu.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone marce Xiaomi:

REKLAMA

Xiaomi 15T Pro jest przy tym telefonem o naprawdę sporych gabarytach. Praktycznie cały jego front to ekran typu AMOLED, którego przekątna ma długość aż 6,83”, przez co gra w tej samej lidze, co Samsungi Galaxy Ultra oraz iPhone’y Pro Max. Niezwykle cieszy też, że ma symetryczne ramki dookoła wyświetlacza i to bardzo wąskie - mają jedynie 1,5 mm grubości.

Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T Pro kosztuje przy tym jedynie 3399 zł.

Konkurencja w tej cenie sprzedaje zwykle znacznie mniejsze modele o okrojonej specyfikacji względem swoich większych braci. W przypadku Xiaomi 15T Pro nie ma jednak mowy o kompromisach, bo model topowy (w ofercie jest również tańszy Xiaomi 15T o podobnych gabarytach). Za wydajność odpowiada w nim chip MediaTek 9400+ wykonany w 3-nanometrowym procesie technologicznym.

System operacyjny Android z nakładką HyperOS działa na tym urządzeniu żwawo i bez żadnych zająknięć - w czym pomaga panel odświeżany z częstotliwością do 144 Hz. Dzięki temu zarówno aplikacje, w których np. szybko przewijamy listy, jak i mobilne gry są niezwykle płynne. Sporo droższe telefony od konkurencji mają panele odświeżane z niższą częstotliwością.

Xiaomi 15T Pro - wyświetlacz

To zresztą nie koniec dobrych wieści, jeśli chodzi o ekran w Xiaomi 15T Pro. Jego rozdzielczość to 1.5K, czyli 2772 na 1280 pikseli (447 ppi). Obraz jest ostry, a treści czytelne - i to nawet w ostrym słońcu za sprawą jasności do 3200 nitów. Panel obsługuje oczywiście tryby HDR10+ oraz Dolby Vision, więc oglądanie na nim wideo to sama przyjemność. Xiaomi 15T Pro jest przy tym szczuplutki.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/xiaomi-15t-pro-07.jpeg
1/5
photophotophotophotophoto

Telefon mierzy jedynie 7,96 mm, ale waży już dość sporo, bo 210 g. Zdecydowanie czuć go zarówno w dłoni, jak i w kieszeni. Jego obudowę, która spełnia wymagania normy IP68, wykonano ze stopu aluminium 6M13, a front chroni szkło Gorilla Glass 7i. Lewa ramka jest przy tym gładziutka, a przyciski do zmian głośności i guzik blokady umieszczono na prawej (na dolnej mamy USB-C i tackę na kartę SIM).

Xiaomi 15T Pro - specyfikacja

Wspomniany już procesor MediaTek Dimensity 9400+ zapewnia duży zapas wydajności, w czym pomaga system chłodzenia Xiaomi 3D IceLoop. Jego zadaniem jest równomiernie rozprowadza ciepło generowane przez procesor po obudowie - w praktyce urządzenie zaś nie parzy w ręce nawet wtedy, gdy przez dłuższy czas na nim gramy lub kręcimy nim wideo.

Do tego niezależnie od tego, jaki wariant pojemnościowy wybierzemy (są trzy: 256 GB, 512 GB i 1 TB) mamy do dyspozycji aż 12 GB RAM-u. Do tego w urządzeniu zamontowano naprawdę pojemny akumulator, gdyż ogniwo ma 5500 mAh. Dzięki temu bez problemu wytrzymuje normalny dzień pracy na jednym ładowaniu, ale jeśli np. będziemy sporo używać aparatu, to można bardzo szybko uzupełnić w nim ładunek.

Xiaomi 15T Pro - ładowanie i łączność

Xiaomi 15T Pro obsługuje technologię HyperCharge, która pozwala na ładowanie urządzenia z mocą 90 W z użyciem kabla lub 50 W w trybie bezprzewodowym. Niestety w pudełku nie znajdziemy ładowarki, a jedynie kabel (z końcówkami USB-C oraz USB-A). W pudełku nie znajdziemy też słuchawek, ale… producent wrzucił do niego gumowe etui w pasującym do barwy obudowy kolorze.

Jeśli chodzi o moduły łączności, to tutaj również nie ma co narzekać. Xiaomi 15T Pro ma modem LTE/5G, który można wykorzystać zarówno za sprawą fizycznej karty SIM, jak i z użyciem wirtualnego ESIM-a (który pozwala również na działanie w trybie Dual SIM). Do tego dochodzą Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC do płatności zbliżeniowych, głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos oraz potrójny mikrofon.

Xiaomi 15T Pro - aparat

W swoich telefonach Xiaomi od dawna bardzo duży nacisk kładzie na jakość zdjęć i nie inaczej jest tym razem. W przypadku Xiaomi 15T Pro do dyspozycji mamy zestaw aż trzech obiektywów. Dzięki nim możemy cykać naprawdę różnorodne fotki, gdyż zestaw szkieł i matryc, jaki mamy do dyspozycji, pozwala uzyskać ekwiwalent ogniskowej z zakresu od 15 mm do 230 mm.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/xiaomi-15t-pro-cover-02.jpeg
1/2
photophoto

Ten podstawowy aparat o nazwie Leica Summilux chwyta kadry o wielkości do 50 Mpix (23 mm, f/1.62) na matrycy Light Fusion 900. Wykonane nim zdjęcia w trybie domyślnym to JPG-i o rozmiarze ok. 3 MB i rozdzielczości 12 Mpix (4096 na 3072 px). W prawym górnym rogu możemy wybrać dwa tryby: Leica Authentic zapewniający wierne odwzorowanie kolorów i Leica Vibrant, który je nieco podbija.

W ustawieniach możemy również zmienić format zdjęć z JPG na HEIF zajmujący mniej miejsca w pamięci wewnętrznej oraz zmienić domyślną odległość ogniskowej głównego aparatu z 23 mm na 28 mm lub 35 mm (przechwytywany będzie wtedy mniejszy fragment obrazu z matrycy). W trybie Pro możemy zmienić z kolei całą masę parametrów, w tym rozmiar zdjęcia na pełne 50 Mpix oraz włączyć tryb RAW.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/xiaomi-15t-pro-screenshot-aparat-4-bokeh-szeroki.jpg
1/6
Xiaomi 15T Pro - system Master-lens, bokeh Szeroki
Xiaomi 15T Pro - system Master-lens, bokeh SzerokiXiaomi 15T Pro - system Master-lens, bokeh BąbelkiXiaomi 15T Pro Leica AuthenticXiaomi 15T Pro Leica VibrantXiaomi 15T Pro - tryb Pro (wideo)Xiaomi 15T Pro - tryb Pro (foto)

Główny aparat możemy wykorzystać również do tego, by robić zdjęcia z dwukrotnym przybliżeniem, również w rozdzielczości 12 Mpix (poprzez wycięcie obrazu ze środka matrycy). Jest to przy tym domyślny zoom dla trybu portretowego. W jego przypadku dostępne jest system Master-lens pozwalający wybrać stopień oraz typ rozmycia tła, wśród których znalazły się dwa nowe: Szeroki oraz Bąbelki.

Imponujący jest również teleobiektyw w Xiaomi 15T Pro.

Również i on robi zdjęcia o wielkości 50 Mpix (115 mm, f/3.0) z zoomem 5x. Mamy też opcję 10-krotnego zoomu i trybu 230 mm. Podobnie jak w przypadku tego głównego aparatu i zoomu 2x, obraz wycinany jest wtedy ze środka matrycy. W urządzeniu mamy do dyspozycji również obiektyw ultraszerokokątny (12 Mpix, 15 mm, 0.6x f/2.2, 90 stopni) oraz kamerkę do selfie (32 Mpix).

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/xiaomi-15t-pro-sample-1-photo-1.jpeg
1/5
photophotophotophotophoto
Xiaomi 15T Pro, zoom 0.6x-10x (15-230 mm); zdjęcia pomniejszone do 1280 px na dłuższym boku

Do poprawy jakości zdjęć Xiaomi 15T Pro wykorzystuje oczywiście szereg algorytmów, w tym Xiaomi AISP 2.0 z funkcjami takimi jak PortraitLM 2.0 i ColorLM 2.0. A co z nagrywaniem wideo? Świetna wiadomość jest taka, że każdy z obiektywów na pleckach Xiaomi 15T Pro może rejestrować filmy w rozdzielczości 4K w trybie HDR10+ (aczkolwiek ten tryb trzeba ręcznie włączyć)

Do tego nowy telefon Xiaomi potrafi nagrać wideo 4K w 120 FPS-ach lub 8K w 30 FPS-ach, jeśli korzystamy z tego głównego obiektywu. Domyślnie wykorzystuje format HEVC, ale można go zmienić na H.264. Dla osób zajmujących się nagrywaniem wideo profesjonalnie, przygotowano z kolei tryb kręcenia w rozdzielczości 4K w nawet 60 FPS-ach z obsługą 10-bitowego LOG-a z LUT-em.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/xiaomi-15t-pro-photo-sample-04.jpeg
1/9
photophotophotophotophotophotophotophotophoto
Przykładowe zdjęcia zrobione Xiaomi 15T Pro, pomniejszone do 1280 px na dłuższym boku

Xiaomi 15T Pro - podsumowanie

Nowy smartfon marki Xiaomi robi świetne pierwsze i drugie wrażenie. Wysoka wydajność, elegancka obudowa i aparat zapewniający duże możliwości to jego niepowtarzalne zalety. Najlepsza w tym wszystkim jest jednak kwota, jaką trzeba zapłacić. Xiaomi pod tym względem wróciło do korzeni - bo właśnie wysoka jakość w połączeniu z niską ceną zawsze była siłą tej marki w oczach Polaków.

Xiaomi 15T Pro wyceniono na 3399 zł w wersji z dyskiem 256 GB w każdym z trzech kolorów (czarny, szary i złoty), a to nie koniec dobrych informacji. Telefon o tej pojemności kupimy na stronie mi.com oraz w sklepach Xiaomi zlokalizowanych w warszawskich centrach handlowych (Westfield Arkadia i Westfield Mokotów), a w prezencie dostaniemy tablet Redmi Pad Pro 2 (rekomendowana cena 1299 zł)

Oprócz tego Xiaomi 15T Pro dostępny jest również w wersji z 512 GB pamięci wewnętrznej za 3699 zł lub w wersji z 1 TB pamięci za 3999 zł. Do tego kupując jeden z tych modeli u partnerów handlowych Xiaomi otrzymamy w prezencie hulajnogę Xiaomi Electric Scooter Elite. Jej rekomendowana cena to z kolei 1499 zł. Trzeba przyznać, że to niezwykle kusząca oferta.

REKLAMA
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/xiaomi-15t-004.jpeg
1/4
photophotophotophoto

W ofercie firmy jest też telefon Xiaomi 15T z ekranem o podobnych gabarytach. Trafiły do niego nieco inne podzespoły, w tym inny (ale nadal potrójny) aparat, ekran odświeżany w 120 Hz i procesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra (też z 12 GB RAM-u). W jego przypadku cena jest jeszcze bardziej atrakcyjna, gdyż wynosi odpowiednio 2699 zł i 2999 zł za warianty z 256 GB i 512 GB pamięci wewnętrznej.

REKLAMA
Piotr Grabiec
24.09.2025 15:28
Tagi: SmartfonyXiaomi
Najnowsze
15:30
Sprawdziłem HyperOS 3.0 od Xiaomi. Najlepsza nowość? Dynamiczna Wyspa. Serio mówię
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:30
Nie tylko telefony. Mnóstwo nowości od Xiaomi
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:28
Xiaomi 15T Pro. Jest co najmniej 5 powodów, by go kupić
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:28
Tydzień z Xiaomi 15T Pro. Co potrafi topowy telefon za niewielkie pieniądze?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T: są polskie ceny i promocje na start
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T oficjalnie. Wiemy, jak wypadają nowe "tanie flagowce"
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
14:53
Pokazali trasę metra w Krakowie. Szału nie ma
Aktualizacja: 2025-09-24T14:53:31+02:00
14:18
Weszli do nowych wagonów i złapali się za głowy. Prezes PKP Intercity tłumaczy
Aktualizacja: 2025-09-24T14:18:18+02:00
14:01
Kupiła bilet, a i tak dostała mandat. Polskie miasto skończy z absurdem
Aktualizacja: 2025-09-24T14:01:00+02:00
13:32
Huawei rozdaje 250 zł rabatu. Nowy zegarek i tablet taniej na start
Aktualizacja: 2025-09-24T13:32:30+02:00
12:59
Wirtualny papież? Leon XVI mówi jasno: "Nie będę chatbotem"
Aktualizacja: 2025-09-24T12:59:15+02:00
12:35
Przyjdziesz z butelką, a pod automatem chaos. Ekspertka: rząd popełnił jeden kluczowy błąd
Aktualizacja: 2025-09-24T12:35:19+02:00
12:07
Sterowce wracają do łask. NATO udowadnia, że to wciąż działa
Aktualizacja: 2025-09-24T12:07:47+02:00
10:57
W polskim mieście mają nową broń na wandali. Bazgroły znikają jak za dotknięciem
Aktualizacja: 2025-09-24T10:57:28+02:00
10:01
Czy złote kable to scam, co tworzy dobry dźwięk i jak wcisnąć CD w Bluetooth - ekspert obala mity
Aktualizacja: 2025-09-24T10:01:29+02:00
9:35
Facebook wie o tobie wszystko, więc teraz wskaże ci miłość. Romantyczne, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-24T09:35:10+02:00
9:03
Klawiatura Logitech Signature Slim Solar+ K980 zjada światło, ciągle mam 100 proc. - recenzja
Aktualizacja: 2025-09-24T09:03:05+02:00
9:00
Recenzja Bowers & Wilkins Px8 S2 – to powinny być rasowe "dziewiątki"
Aktualizacja: 2025-09-24T09:00:24+02:00
8:22
WhatsApp rozdaje nowości. Szkoda tylko, że Android musi poczekać w kolejce
Aktualizacja: 2025-09-24T08:22:02+02:00
7:40
Cała seria iPhone 17 ma problemy z Wi-Fi. Wina leży na nadgarstku
Aktualizacja: 2025-09-24T07:40:03+02:00
6:23
GLOWS gotowy do lotu. Polacy pomogą badać wiatr słoneczny
Aktualizacja: 2025-09-24T06:23:00+02:00
5:50
NASA wykryła tsunami z kosmosu. I to przed pierwszym uderzeniem fal
Aktualizacja: 2025-09-24T05:50:00+02:00
21:40
100 mld dol. i moc jak z 10 elektrowni jądrowych. Centra danych większe niż kiedykolwiek
Aktualizacja: 2025-09-23T21:40:01+02:00
18:11
Google goni Samsunga. Twój nowy telewizor będzie umieć więcej
Aktualizacja: 2025-09-23T18:11:54+02:00
18:08
Nasza Klasa powróciła. Możesz cofnąć się w czasie
Aktualizacja: 2025-09-23T18:08:51+02:00
17:06
Polska otwiera granicę z Białorusią. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-09-23T17:06:42+02:00
16:09
Samsung Galaxy z ważną zmianą. Twoje zdjęcia trafią w nowe miejsce
Aktualizacja: 2025-09-23T16:09:09+02:00
15:31
Rzucili wyzwanie Snapdragonowi. Będzie trudniej wybrać najlepszy telefon
Aktualizacja: 2025-09-23T15:31:21+02:00
15:30
Od kas samoobsługowych nie ma odwrotu. Duży sklep zmienia zdanie
Aktualizacja: 2025-09-23T15:30:34+02:00
15:17
Obiecują posprzątać twoją pocztę. Jest tylko jeden problem
Aktualizacja: 2025-09-23T15:17:42+02:00
14:02
DJI Osmo Nano oficjalnie. Maleństwo, które może zrobić wielki bałagan na rynku kamer
Aktualizacja: 2025-09-23T14:02:23+02:00
12:41
Polacy wymyślili bat na drony. Nawet najmniejszy intruz nie umknie
Aktualizacja: 2025-09-23T12:41:48+02:00
11:44
Zuckerberg woli spalić miliardy, niż zostać w tyle. "Większym ryzykiem jest czekanie"
Aktualizacja: 2025-09-23T11:44:23+02:00
11:17
mObywatel ma genialną nowość. Fotografa możesz sobie darować
Aktualizacja: 2025-09-23T11:17:13+02:00
10:35
iOS 26.1 z nowościami. Polaku, Apple znów cię olewa
Aktualizacja: 2025-09-23T10:35:04+02:00
9:50
Lotnisko przypomina: tak z powerbanków już nie skorzystasz. Koniec swobody
Aktualizacja: 2025-09-23T09:50:17+02:00
9:18
OnePlus 15 pozuje na żywo. I każe nam zapomnieć o starych zasadach
Aktualizacja: 2025-09-23T09:18:55+02:00
8:38
Pociągi nie jeździły tu od 24 lat. Teraz tory wracają razem z polskim atomem
Aktualizacja: 2025-09-23T08:38:34+02:00
8:14
Rozebrali iPhone'a 17 Air. Apple wreszcie nauczył się od siebie samego
Aktualizacja: 2025-09-23T08:14:29+02:00
6:51
W nosie mam segregację butelek. Niedługo każą mi pracować w PSZOK-u
Aktualizacja: 2025-09-23T06:51:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA