Lubimy się pochwalić, z jakiego smartfona korzystamy. Niektórzy producenci pozwalają nam to robić, oznaczając zdjęcia specjalnym znakiem wodnym. Nie wszędzie jednak wypada pokazywać, jaki się ma telefon, dlatego podpowiadamy, jak wyłączyć znak wodny. Ze szczególnymi pozdrowieniami dla Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Smartfony chińskich marek mają to do siebie, iż pozwalają oznaczyć zrobione zdjęcie znakiem wodnym. Ze szczególną lubością wykorzystuje tę funkcję Xiaomi, które nie tylko pozwala wykorzystać znak wodny, ale też w niektórych urządzeniach włącza go domyślnie. Gdy klient kupuje telefon Xiaomi i zrobi nim zdjęcie, w lewym dolnym rogu wyświetla się nazwa urządzenia, którym zdjęcie zostało zrobione.

Łatwo o tym drobiazgu zapomnieć. Przyznaję, że czasem sam zapominam wyłączyć znak wodny w czasie testów, więc co ma zrobić zwykły konsument, który może nawet nie zdawać sobie sprawę z istnienia takiego akcentu? Ba, osobiście znam ludzi, którym ów znak wodny się podoba i z dumą upubliczniają zdjęcie z podpisem.

Czasem jednak nie wypada. Na przykład wtedy, gdy upublicznia się zdjęcia w profilu społecznościowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, na którym to zagościły zdjęcia prominentnych przedstawicieli resortu, składających kwiaty pod tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich w Złotowie. Shot on Redmi Note 8 Pro AI Quad Camera.

Jak wyłączyć znak wodny w telefonach Xiaomi - poradnik.

Żeby Ministerstwo Rozwoju, Pracy i TECHNOLOGII mogło w przyszłości uniknąć takiej technologicznej wpadki, przygotowaliśmy krótki poradnik, jak wyłączyć znak wodny. Osobiście mam nadzieję, że skorzysta z niego każdy posiadacz Xiaomi, bo zdjęcia ze znakiem wodnym chwalące się telefonem za 800 zł mogą przyprawić o ciarki żenady.

Aby wyłączyć znak wodny, uruchamiamy aplikację aparatu. Następnie dotykamy ikony menu w prawym górnym rogu i wybieramy ustawienia.

Wybieramy opcję „znak wodny”:

Odznaczamy zarówno znak wodny, jak i sygnaturę czasową. Ostatecznie mamy 2021 rok, a nie 1991, żeby pokazywać, o której godzinie zrobiliśmy zdjęcie.

Voila - możemy cieszyć się fotografiami wolnymi od paskudnego oznaczenia producenta. Tak wygląda zdjęcie ze znakiem wodnym:

A tak bez znaku wodnego. Prawda, że lepiej?

Znak wodny nie jest pierwszą próbą nachalnego reklamowania się producentów w domyślnych aplikacjach.

Dziś zdjęcia są jedną z tych czynności, które wykonujemy najczęściej na smartfonie. A więc to tam producent próbuje zaznaczyć swą obecność w nadziei, że ktoś, kto zobaczy tak oznaczone zdjęcie pomyśli „hmm, dobra fotka, chyba kupię ten smartfon Xiaomi”.

Tego typu zagrywki nie są jednak nowe. Każdy, kto kiedykolwiek używał smartfona BlackBerry, pamięta podpis „wysłano z BlackBerry” w aplikacji poczty.

A każdy, kto korzysta z iPhone’a i domyślnej aplikacji pocztowej… cóż, mam nadzieję, że pamięta, aby usunąć ze stopki maila „wysłano z iPhone’a”. Chwalenie się w mailu iPhone’em jest równie żenujące, co chwalenie się Xiaomi na zdjęciach.