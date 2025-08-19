WhatsApp będzie ci pisał wiadomości. Pozwolisz mu? 

Ładowanie...

Sztuczna inteligencja jest wdrażana wszędzie tam, gdzie tylko może. Meta robi to samo - wystarczy spojrzeć na integrację Meta AI w Messengerze, WhatsAppie, na Instagramie i Facebooku. Problemem jest to, że asystent Mety bazujący na AI przekracza wszelkie granice prywatności użytkownika. Mimo tego, gigant wprowadzi do swojego komunikatora asystenta pomagającego w pisaniu w wiadomości. Twórcy uważają, że ma być bezpiecznie.

WhatsApp z nową funkcją pisania. Pomoże sztuczna inteligencja

Jak wynika z doniesień WABetainfo, w testowej wersji WhatsAppa, zarówno na smartfonach z Androidem, jak i iPhone'ach, pojawiła się nowa opcja pomoc w pisaniu. Rozwiązanie napędzane jest przez sztuczną inteligencję Meta AI i wyświetla się jako nowa ikonka długopisu na pasku czatu.

Jej kliknięcie uruchomi interfejs asystenta sztucznej inteligencji oraz funkcje związane z pisaniem i wysyłaniem wiadomości. Rozwiązanie przeanalizuje treść wiadomości wpisanej w pole wiadomości tuż przed wysłaniem i zapewni dodatkowe funkcje związane z modyfikacją treści.

Sztuczna inteligencja będzie mogła przetworzyć całą wiadomość - używając innych słów, sformułowań i skracając jej treść. Meta udostępni także możliwość zmiany tonu wiadomości według gotowych styli: profesjonalnego, zabawnego, wspierającego oraz umożliwi korektę. Aby to zrobić, należy wybrać jedną z dostępnych opcji wyświetlanych na dolnej części ekranu interfejsu Meta AI.

Zrzuty ekranu sugerują, że asystent pisania wyświetli co najmniej dwa warianty wiadomości przerobionej przez sztuczną inteligencję - tak, aby mieć wybór. Odbiorca nie będzie informowany, że wiadomość została przerobiona przez AI. Interfejs nowej funkcji informuje, że rozwiązanie korzysta z systemu Private Processing.

Oznacza to, że wszystkie przerabiane wiadomości mają pozostawać przetwarzane w anonimowy sposób oraz szyfrowane. Nie ma jednak informacji, czy funkcja działa lokalnie na urządzeniu - najprawdopdoobniej nie, ponieważ wymagałaby do tego odpowiednio szybkiego sprzętu z dużą ilością pamięci operacyjnej.

Skanowanie wiadomości przez sztuczną inteligencję jest ograniczone wyłącznie do wersji roboczej komunikatu pozostającego w polu wprowadzania. Dlatego historia konwersacji z czatu WhatsAppa ma być niedostępna dla asystenta sztucznej inteligencji. Mimo wszystko, wiadomości i tak są przetwarzane - może to budzić pewne obawy wśród użytkowników. Szczególnie że WhatsApp miał być tym bezpiecznym, zaszyfrowanym komunikatorem.

Na szczęście funkcja pisania przez sztuczną inteligencję w Meta AI ma być domyślnie wyłączona. Oznacza to, że aby z niej skorzystać, będzie trzeba ją ręcznie aktywować w ustawieniach WhatsAppa. Rozwiązanie obecnie zostało udostępnione w ramach wczesnej wersji beta. Dlatego nie wiemy, kiedy ostatecznie trafi do wszystkich użytkowników.

Pozostaje również pytanie, czy opcja od razu zostanie udostępniona w krajach Unii Europejskiej i Polsce. Przepisy związane z prywatnością usług mediów społecznościowych obowiązujące na terenie UE są wyjątkowo niesprzyjające funkcjom związanym z AI. Wystarczy spojrzeć na to, że zanim Meta AI została udostępniona dla użytkowników w Europie, minęło sporo czasu. Podobnie będzie z reklamami, które mają pojawić się w WhatsAppie w przyszłości.

Albert Żurek 19.08.2025 18:54

