Przeglądy AI od Google od początku swojej obecności w wyszukiwarce budzą kontrowersje. W pierwszych dniach po premierze internauci wyśmiewali je za absurdalne rady, jak choćby polecenie użycia kleju jako sosu na pizzy. Później nałożyły się na to zarzuty ze strony wydawców i twórców treści, którzy zauważyli znaczące spadki ruchu na swoich stronach.



Teraz okazuje się, że podsumowania od AI w Google mogą być nie tylko nieprecyzyjne czy szkodliwe dla mediów, ale wręcz niebezpieczne dla użytkowników - bo potrafią wskazywać fałszywe numery telefonów prowadzące prosto do oszustów.

Użytkownicy wciągani w pułapki prosto z sugestii AI w Google

Na problem zwrócił uwagę serwis Digital Trends. Zgromadzone przez redakcje relacje pokazują, że osoby szukające w Google numerów infolinii trafiały na dane podsuwane przez Przeglądy AI od Google oraz Tryb AI w Google - tyle że były to numery kontrolowane przez przestępców. W efekcie użytkownicy zamiast kontaktować się z działem obsługi znanych firm, dzwonili do oszustów.

Tak było w przypadku użytkownika serwisu Reddit, którego znajomy próbował skontaktować się z obsługą Swiggy Instamart - indyjskiej aplikacji do zamówień jedzenia i zakupów. Google zasugerował mu numer telefonu, lecz zamiast realnego wsparcia połączył się z rozmówcą, który nakłaniał go do udostępnienia ekranu i zaakceptowania żądania płatności w systemie UPI. Później wyszło na jaw, że sama platforma Swiggy... w ogóle nie prowadzi telefonicznej infolinii.

Podobny scenariusz spotkał Alexa Rivlina, przedsiębiorcę z Las Vegas, który przed wakacjami szukał informacji o transporcie na rejs Royal Caribbean, armatora statków wycieczkowych. W Przeglądach AI od Google znalazł numer telefonu rzekomej obsługi klienta i skontaktował się z osobą, która podała szczegóły rejsu, ceny i procedury. Na tyle przekonujące, że Rivlin podał dane swojej karty płatniczej. Dopiero następnego dnia zauważył podejrzane obciążenia i zorientował się, że padł ofiarą oszustwa.

Jak wyjaśnia The Washington Post, tego typu schematy nie są niczym nowym - od lat w internecie funkcjonują fałszywe numery podszywające się pod linie lotnicze, firmy kurierskie czy banki. Przestępcy zamieszczają je w komentarzach, na forach czy w serwisach z opiniami, a powtarzalność tych wpisów sprawia, że algorytmy wyszukiwarek zaczynają traktować je jako wiarygodne źródło.

W przypadku podsumowań od AI w Google problem staje się jeszcze groźniejszy, bo odpowiedzi w nowym formacie są prezentowane jako szybkie i rzekomo autorytatywne. Ponadto algorytm wyszukiwarki w ostatnich miesiącach nadaje priorytet "prawdziwym wypowiedziom" generowanych przez ludzkich internautów, przez co wyniki wyszukiwania w Google faworyzują wypowiedzi z forów, stron typu pytania-odpowiedzi oraz blogów ponad publikacje w mediach czy stronach firm

Google zareagował na publikacje

Google potwierdził, że jest świadomy problemu. Rzecznik firmy w rozmowie z Washington Post zapewnił, że podjęto działania wobec niektórych fałszywych numerów i że trwają prace nad "szerszymi usprawnieniami", szczególnie w przypadku rzadkich zapytań. To jednak niewielkie pocieszenie dla osób, które już padły ofiarą takich oszustw.

Eksperci podkreślają, że gigant z Mountain View posiada własne bazy zweryfikowanych danych kontaktowych i powinien wykorzystywać je jako priorytetowe źródło w wynikach AI. Zamiast tego algorytmy wciąż sięgają po treści generowane przez użytkowników - te same, które od lat są ulubionym narzędziem spamerów i cyberprzestępców.

Era oszustw wspieranych przez AI

Przypadki takie jak te pokazują, że sztuczna inteligencja w wyszukiwarkach, zamiast ułatwiać życie, może stać się kolejnym wektorem ataków. Użytkownicy są skłonni ufać odpowiedziom AI, które pojawiają się na samej górze wyników wyszukiwania. Jak zauważyła specjalistka SEO Lily Ray, już sama forma prezentacji sugeruje autorytet, którego w praktyce może wcale nie być.

"Pozwalając na pojawianie się podsumowań AI przy zapytaniach o numery telefonów do firm, Google otwiera nowe pole działania dla oszustów – i ci najwyraźniej szybko nauczyli się je wykorzystywać"

Dla użytkowników najważniejszym pozostaje więc zachowanie czujności. Jeśli chodzi o numery kontaktowe, lepiej korzystać wyłącznie z oficjalnych stron i aplikacji firm, a także traktować z przymrużeniem oka każdą, nawet najbardziej "wiarygodną" informację podaną przez Przeglądy AI od Google.

Malwina Kuśmierek 19.08.2025 13:18

