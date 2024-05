Oczywiście, był to tylko żart. Każdy zdrowo myślący człowiek, czytając ten post, od razu zrozumie, że to nie jest poważna porada. Jednak sztuczna inteligencja nie jest człowiekiem. To algorytm, który stara się postępować logicznie. Przykładem tego jest ostatnia sytuacja, gdy użytkownik Twittera szukał rozwiązania problemu z serem, który nie chciał się osadzić na pizzy. Jaka była sugerowana przez Google'a odpowiedź?