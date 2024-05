Nowa sztuczka z Zakreśl, by Wyszukać na Samsungach. Tego po Google się nie spodziewałeś

Nowe informacje wskazują na to, że Google (który odpowiada za Zakreśl, aby wyszukać) pracuje nad dodaniem do funkcji przydatnej opcji. Dotychczas rozwiązanie nie radziło sobie z kodami kreskowymi – co najwyżej po wyszukaniu wyświetlały się inne kody kreskowe. Teraz oprogramowanie pomoże je odczytać, dzięki czemu będziemy mogli dowiedzieć się wielu przydatnych informacji – skąd pochodzą kupowane rzeczy i nie tylko.