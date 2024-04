Funkcja Circle to Search będzie czymś więcej niż wyszukiwarką. Szykuje się ulepszenie

Zakreśl kółkiem, aby wyszukać (lub jak kto woli, Circle to Search) to nowa opcja wyszukiwania za pomocą Google, która zadebiutowała wraz z Samsungami Galaxy S24. Funkcja wchodzi w skład pakietu Galaxy AI i robi to, co wskazuje nazwa. Po wywołaniu za pomocą przytrzymania przycisku ekranu głównego lub paska nawigacyjnego, użytkownik otrzyma możliwość zakreślenia dowolnego fragmentu na ekranie i wyszukania o nim informacji lub zapytania sztucznej inteligencji.