Kupowali Samsungi S24 dla tych funkcji. Niebawem mogą trafić na starsze modele

Seria Galaxy S24 po raz pierwszy wprowadziła do smartfonów producenta funkcje sztucznej inteligencji w postaci pakietu Galaxy AI. Przez wiele tygodni opcja była dostępna wyłącznie dla użytkowników najnowszych modeli – co najwyraźniej się opłaciło. Mimo że już w marcu także zeszłoroczne Galaxy otrzymały aktualizację umożliwiającą korzystanie z pakietu Galaxy AI, to właśnie to napędziło sprzedaż S24.