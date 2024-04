Następnie urządzenie musi zostać aktywowane do 28.04.2024 – przez aktywację rozumiemy uruchomienie telefonu na terytorium Polski, połączenie się do sieci i akceptacja warunków EULA. Później trzeba będzie zalogować się do aplikacji Samsung Members, kliknąć baner promocyjny i wypełnić formularz do 5 maja, załączając dowód zakupu – proces jest możliwy włącznie na terenie Polski. Po weryfikacji zgłoszenia do 30 dni otrzymamy słuchawki Galaxy Buds 2 Pro w kolorze czarnym.