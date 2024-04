Ze świecą szukać drugiego takiego telewizora, więc świecę latarką w Samsunga OLED S95D

Matryca QD-OLED 4K trzeciej generacji to nie tylko wyższa jasność, lepsze kolory i ten sam fenomenalny kontrast i czas reakcji. To również w tym roku odświeżanie z częstotliwością 144 Hz, co docenia przede wszystkim zapaleni gracze, podłączający e-sportowe PC do gier online do telewizora. Ale… nie tylko oni. 144 Hz w przeciwieństwie do 120 Hz to również okrągła wielokrotność 24 Hz, czyli powszechnego w filmach klatkażu. To również oznacza łatwiejsze zadanie dla opcjonalnie upłynniającego obraz procesora obrazu.