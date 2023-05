Samsung OLED S95C - ten telewizor usatysfakcjonuje każdego. KAŻDEGO

To zabawne, ale dosłownie przed rozpoczęciem spisywania niniejszej recenzji dyskutowałem z kolegą na Twitterze o laptopach, upierając się, że obiektywnie najlepszy laptop nie istnieje, bo przecież każdy ma inne potrzeby. Tymczasem właśnie siadam do pisania recenzji telewizora, którą pisać mi się będzie niezwykle trudno. Jak bowiem zainteresować czytelnika dalszą lekturą, skoro już na starcie spoileruje, że sprzęt jest świetny? No i przede wszystkim, czy to faktycznie jest możliwe, by OLED S95C był obiektywnie najlepszym telewizorem na rynku?



Na szczęście pewną dramaturgię wydarzeń uda się zachować. Chociażby dlatego, że na dziś ferowanie opinii naj o jakimś telewizorze jest względnie łatwe - bo większość producentów dopiero wprowadza tegoroczne modele do obrotu. Co za tym idzie, dopiero zaczynamy wypożyczanie tegorocznych modeli do testów.