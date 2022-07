Trzeci problem jest zmyślony, ale należy go podnieść: co z trwałością matryc OLED od Samsung Display? Dotychczasowemu monopoliście - LG Display - zajęło bardzo wiele lat ich dopracowanie do takiego stopnia, by te nie psuły się po kilkudziesięciu miesiącach użytkowania. Telewizory OLED z tymi matrycami są już bezpieczne, jednak nie zawsze tak było. Co z tymi od Samsunga? Mają wszystkie stosowne zabezpieczenia, podobne do konkurencji, więc jestem spokojny. Nikt jednak na dziś nie może niczego obiecać, to niesprawdzona technologia, a w bieżącej recenzji nie jest możliwym zbadanie jej trwałość.