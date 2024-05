Na jakiej wysokości powiesić telewizor? Poradnik

Ostatnia kwestia, która sprawia, że wieszanie telewizora na dobrej wysokości jest ważne, to wystrój wnętrz. Telewizor ze względu na swój rozmiar to nie tylko urządzenie użytkowe, ale także element wystroju pomieszczenia, w którym się znajduje. Choć nowoczesne, smukłe telewizory same w sobie prezentują się świetnie, to dobra pozycja może dodać urządzanemu wnętrzu charakteru i co tu dużo mówić, upiększyć go. Natomiast zła wręcz przeciwnie - sprawi, że telewizor nie będzie prezentował się efektownie na ścianie.