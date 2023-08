Dlaczego warto stawiać na telewizory Mini LED? Poradnik przed zakupem

HDR10+ i Dolby Vision to dwa zaawansowane formaty HDR, które mają na celu poprawę jakości obrazu w porównaniu do standardowego HDR10. HDR10+ jest ulepszoną wersją HDR10, która dodaje dynamiczne metadane do każdej sceny lub klatki filmu lub gry. To oznacza, że poziom jasności może być dostosowywany do konkretnego obrazu, co daje większą kontrolę nad wyglądem i atmosferą. Dolby Vision to własnościowy standard HDR stworzony przez firmę Dolby. Jest on podobny do HDR10+. Telewizory Hisense’a obsługują oba te formaty, więc ich użytkownicy nie będą w żaden sposób dyskryminowani.