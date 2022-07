Tęsknisz za telewizorem? Netflix będzie przerywał filmy reklamami

Prawdopodobnie jednak takiego połączenia nie będzie. Sugeruje to wypowiedź Mikhaila Parakhina z Microsoftu w tej samej informacji prasowej. Cytując fragment: reklamodawcy chcący przez Microsoft realizować swoje potrzeby będą mieli dostęp do publiki Netflixa i ekranów smart TV. Trudno tak niezobowiązującą wypowiedź wkładać w kategoryczny nawias, jednak to sugeruje, że jedynym źródłem danych będzie to, co użytkownik wykonuje w obrębie usługi Netflix i nic innego.