Mimo atrakcyjnej oprawy, Kingdom: The Blood zdradza swój komórkowy rodowód. Spójrzcie na pracę kamery. Ta jest osadzona bardzo blisko głównego bohatera, co charakterystyczne dla bogatych wizualnie mobilnych gier akcji, jak Infinity Blade czy The Elder Scrolls: Blades. Obawiam się również, że znaczna część animacji walki to nic innego jak sekwencje aktywowane jednym dotknięciem ekranu, przy wykorzystaniu olbrzymiego dotykowego interfejsu naniesionego na wyświetlacz, którego oczywiście nie widać na promocyjnym zwiastunie.