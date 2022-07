4K jest już passe, nieprawdaż? No przecież musi być, skoro cztery lata temu telewizory 8K pojawiły się w obiegu. Początkowo w absurdalnych cenach, dziś już tylko bardzo wysokich. Sztandar z napisem 8K zdecydowanie niósł Samsung. To właśnie ten koreański producent i światowy lider rynku telewizyjnego postawił na telewizory 8K bardzo wiele. Również w marketingu. Dopiero za sprawą Samsunga inni producenci również zaczęli traktować poważnie format 8K i wprowadzać go do swoich urządzeń.