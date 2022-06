Obława na Polaków. Urząd ściga kobietę, bo kupiła za drogi telewizor

Jakby tego było mało, jak podaje Dziennik Wschodni, nawet rządowa infolinia z informacjami na temat akcji dopłat do dekoderów i telewizorów nie jest świadoma tego, że nie każdy sprzęt się do niej łapie. Konsultanta zapytana o to, czy są jakieś limity cenowe, spytała "jakie limity", a po doprecyzowaniu pytania stwierdziła, że można kupić dowolny telewizor. Jak się okazuje, to nieprawda.