REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Czy istnieją różne rodzaje czarnych dziur? Wystawili teorię Einsteina na próbę

W cieniu czarnych dziur kryje się nie tylko potężna grawitacja. Najnowsze badania sugerują jednak, że znajdować się tam może coś znacznie ważniejszego - sposób, by sprawdzić, czy Einstein na pewno miał rację.

Bogdan Stech
Czy istnieją różne rodzaje czarnych dziur? Wystawili teorię Einsteina na próbę
REKLAMA

Czarne dziury nie mają włosów - tak brzmi słynna teoria Jacoba Bekensteina, wybitnego fizyka, który zajmował się termodynamiką czarnych dziur i innymi aspektami powiązań między informacją a grawitacją.

Jak rozumieć ten brak włosów? Słynnemu fizykowi chodziło o to, że jeśli dwie czarne dziury mają taką samą masę, ten sam moment pędu (w tym przypadku ilość obrotów na sekundę) i ten sam ładunek elektryczny, to nie można ich rozróżnić. Takie czarne dziury są identyczne i nie ma żadnych fizycznych właściwości (przysłowiowych włosów), które mogłyby pomóc rozróżnić takie obiekty.

REKLAMA

Wszystkie inne informacje (dla których włos jest metaforą) o materii, która utworzyła czarną dziurę lub do niej wpada, znikają za horyzontem zdarzeń czarnej dziury i dlatego są trwale niedostępne dla zewnętrznych obserwatorów.

Nauka wciąż jednak robi postępy, a podważanie istniejących teorii i szukanie lepszych wyjaśnień dla istniejących zjawisk wpisane jest w DNA każdego naukowca. Tak jest także i w przypadku czarnych dziur.

Cień kosmicznego potwora

Czarne dziury są uważane za kosmiczne żarłoki, z których nawet światło nie może uciec. Dlatego też zdjęcia czarnych dziur w centrum galaktyki M87 i naszej Drogi Mlecznej, opublikowane kilka lat temu przez Event Horizon Telescope (EHT), wytyczyły nowe możliwości zbadania tych obiektów.

To, co widać na tych zdjęciach, to nie sama czarna dziura, ale raczej gorąca materia w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Dopóki materia nadal obraca się poza horyzontem zdarzeń, zanim zostanie nieuchronnie wciągnięta, może emitować sygnały świetlne, które możemy wykryć - wyjaśnia prof. Luciano Rezzolla, który wraz ze swoim zespołem z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie odegrał kluczową rolę w tych odkryciach.

Dokładnie rzecz biorąc zdjęcia przedstawiają cień czarnej dziury. To odkrycie otwiera teraz możliwość dokładnego zbadania teorii stojących za tymi ekstremalnymi obiektami kosmicznymi. Jak dotąd ogólna teoria względności Einsteina jest uważana za złoty standard w fizyce, jeśli chodzi o opis przestrzeni i czasu.

Przewiduje ona istnienie czarnych dziur jako szczególnych rozwiązań, wraz ze wszystkimi konsekwencjami, w tym osobliwościami. Dotyczy to również horyzontu zdarzeń, za którym wszystko – w tym światło – znika.

Istnieją jednak również inne, wciąż hipotetyczne teorie, które również przewidują istnienie czarnych dziur. Niektóre z tych podejść wymagają obecności materii o bardzo specyficznych właściwościach, a nawet naruszenia praw fizyki, które obecnie znamy – mówi Rezzolla.

Fizyk z Frankfurtu, wraz z kolegami z Instytutu Tsung-Dao Lee w Szanghaju (Chiny), przedstawił w czasopiśmie Nature Astronomy nową możliwość sprawdzenia takich alternatywnych teorii. Do tej pory brakowało solidnych danych, które pozwoliłyby je obalić lub potwierdzić. Naukowcy planują jednak to zmienić, wykorzystując obrazy cieni supermasywnych czarnych dziur.

Einstein kontra reszta wszechświata

Wymaga to dwóch rzeczy. Z jednej strony, obrazów cieni czarnych dziur o wysokiej rozdzielczości, aby jak najdokładniej określić ich promień, a z drugiej strony, teoretycznego opisu tego, jak bardzo różne podejścia odbiegają od teorii względności Einsteina - wyjaśnia Rezzolla.

Naukowcy przedstawili teraz kompleksowy opis tego, jak różne typy hipotetycznych czarnych dziur odbiegają od teorii względności i jak znajduje to odzwierciedlenie w obrazach cieni. Aby to zbadać, zespół przeprowadził wysoce złożone, trójwymiarowe symulacje komputerowe, które odtwarzają zachowanie materii i pól magnetycznych w zakrzywionej czasoprzestrzeni otaczającej czarne dziury. Na podstawie tych symulacji naukowcy wygenerowali następnie syntetyczne obrazy świecącej plazmy.

Wygląd cienia czarnej dziury zgodny z teorią Einsteina (u góry) i cień w przypadku alternatywnej teorii (niżej).

Główne pytanie brzmiało: Jak bardzo różnią się obrazy czarnych dziur w różnych teoriach? – wyjaśnia główny autor, Akhil Uniyal z Instytutu Tsung-Dao Lee.

Na tej podstawie udało im się wyprowadzić jasne kryteria, które dzięki przyszłym pomiarom o wysokiej rozdzielczości często pozwolą na podjęcie decyzji na korzyść konkretnej teorii. Chociaż różnice w obrazach są wciąż zbyt małe przy obecnej rozdzielczości EHT, systematycznie rosną wraz z jej wzrostem.

Aby rozwiązać ten problem, fizycy opracowali uniwersalną charakterystykę czarnych dziur, która integruje bardzo różne podejścia teoretyczne.

Cień mówi więcej

Jednym z najważniejszych wkładów współpracy EHT w astrofizykę jest przekształcenie czarnych dziur w obiekty, które można testować. Oczekujemy, że teoria względności będzie się nadal potwierdzać, tak jak wielokrotnie do tej pory – podkreśla Rezzolla.

Jak dotąd wyniki pokrywają się z teorią Einsteina. Jednak niepewność pomiaru jest wciąż tak wysoka, że ​​wykluczono jedynie kilka bardzo egzotycznych możliwości. Na przykład, dwie czarne dziury w centrum M87 i naszej Drogi Mlecznej raczej nie są tzw. nagimi osobliwościami (bez horyzontu zdarzeń) ani tunelami czasoprzestrzennymi – to tylko dwie z wielu innych możliwości teoretycznych, które wymagają weryfikacji.

Nawet ugruntowana teoria musi być stale testowana, zwłaszcza w przypadku ekstremalnych obiektów, takich jak czarne dziury - dodaje fizyk.

REKLAMA

Einstein wciąż niepokonany. Na razie

Dotychczasowe dane z EHT w pełni zgadzają się z przewidywaniami teorii względności. Ale nie oznacza to, że inne teorie są całkowicie wykluczone. Różnice są zbyt subtelne, a margines błędu zbyt duży, by mówić o ostatecznym werdykcie. Jedno jest jednak pewne: na razie żadne obserwacje nie podważają genialnych równań Einsteina.

Czy to się zmieni? Jeśli tak, będzie to jeden z największych przełomów w historii nauki. Bo jeśli teoria względności okaże się niepełna, otworzy to drzwi do nowej fizyki, może nawet tej, która połączy grawitację z mechaniką kwantową.

REKLAMA
Bogdan Stech
10.11.2025 06:30
Tagi: Czarna dziura
Najnowsze
6:20
UE usuwa bariery dla transportu czołgów. Szybciej na wschodnią flankę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:20:00+01:00
6:10
Żądają lektury, której nie da się zdobyć. Resort dał maturzystce link do "pirata"
Aktualizacja: 2025-11-10T06:10:00+01:00
6:00
Samsung podsumuje ci powiadomienia w mądry sposób. No, ale musisz mu na to pozwolić
Aktualizacja: 2025-11-10T06:00:00+01:00
17:00
Globalna wioska okazała się za duża. Wracamy do tej prawdziwej
Aktualizacja: 2025-11-09T17:00:00+01:00
16:50
Zajrzałem do gazety sprzed ponad 20 lat. I wcale nie trafiłem do innego świata
Aktualizacja: 2025-11-09T16:50:00+01:00
16:40
AI wkracza w środowiska kibolskie. "Towarzyszą temu wulgarne teksty, nienadające się do cytowania"
Aktualizacja: 2025-11-09T16:40:00+01:00
16:20
Amerykanie przysłali nam najnowsze zestawy antydronowe. Trafią na Wschodnią Flankę
Aktualizacja: 2025-11-09T16:20:00+01:00
16:10
Szanse na znalezienie życia poza Ziemią właśnie mocno wzrosły. Mocno zaskakujące dane
Aktualizacja: 2025-11-09T16:10:00+01:00
16:00
Ustalili, czy żyjemy w symulacji. Miłośnicy Matrixa czekali na ten moment
Aktualizacja: 2025-11-09T16:00:00+01:00
11:35
Dzień Singla z Geekbuying. Wielka wyprzedaż, niektóre obniżki wyglądają jak błąd cenowy
Aktualizacja: 2025-11-09T11:35:45+01:00
7:55
Ważniak z Microsoftu ostro o świadomych maszynach. Czy to już cyberrasizm?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:55:00+01:00
7:44
Apple Watch w 2025. Który model wybrać: Series, SE czy Ultra?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:44:00+01:00
7:33
Rosja odpala atomowego nosiciela dronów podwodnych. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-09T07:33:00+01:00
7:22
Mikroskopijny chip działa w środku piekła. Trafi do reaktorów
Aktualizacja: 2025-11-09T07:22:00+01:00
7:11
Stworzyli sztuczny liść. Pomoże naszej planecie
Aktualizacja: 2025-11-09T07:11:00+01:00
7:01
Testuję Oppo Find X9 Pro. Samsungu, Apple'u - zaczynam się o was bać
Aktualizacja: 2025-11-09T07:01:00+01:00
17:00
H2O w 3I/ATLAS - większy przełom, niż się wydaje. Woda z innego świata 
Aktualizacja: 2025-11-08T17:00:00+01:00
16:50
W Polsce przybywa elektrośmieci. Dziękujemy, Big Techu
Aktualizacja: 2025-11-08T16:50:00+01:00
16:40
Obce służby mogą zniszczyć ci życie w jednej chwili. To nie wizja, to stan faktyczny
Aktualizacja: 2025-11-08T16:40:00+01:00
16:30
Polska a kosmos - polityka technologicznej suwerenności 
Aktualizacja: 2025-11-08T16:30:00+01:00
16:20
YouTube nie działa? To nie awaria, lecz nowe zabezpieczenia
Aktualizacja: 2025-11-08T16:20:00+01:00
16:10
iPhone 18 i aparat, który ma być 'wow'. Czy tym razem Apple naprawdę zaskoczy?
Aktualizacja: 2025-11-08T16:10:00+01:00
16:00
Sytuacja z Elonem Muskiem staje się abstrakcyjna. To parodia technokracji
Aktualizacja: 2025-11-08T16:00:00+01:00
9:00
Ranking najlepszych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia - TOP 10 [ranking 2026]
Aktualizacja: 2025-11-08T09:00:00+01:00
7:50
Stworzyliśmy świecące nanocząstki. Zobaczą to, czego nie widać
Aktualizacja: 2025-11-08T07:50:00+01:00
7:40
Wiatraki na morzu nie wytrzymują. Mamy potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-08T07:40:00+01:00
7:30
Matematycznie rozkminili jak powstają stalagmity. Mają wzór
Aktualizacja: 2025-11-08T07:30:00+01:00
7:20
Nowa era w diagnostyce oczu. Przełomowy wynalazek naszych inżynierów
Aktualizacja: 2025-11-08T07:20:00+01:00
7:10
Jeden wiatrak może zabić 11 istnień. Chcą to wreszcie zmienić
Aktualizacja: 2025-11-08T07:10:00+01:00
7:00
iPhone 17 Pro Max po miesiącu - recenzja. Duży może dłużej, dużo dłużej
Aktualizacja: 2025-11-08T07:00:00+01:00
20:31
Proszę pana, ja to mam dyplom w telefonie. Dzięki Sejmowi
Aktualizacja: 2025-11-07T20:31:23+01:00
20:25
Składany iPhone bez Face ID. Apple wyciąga stary patent
Aktualizacja: 2025-11-07T20:25:53+01:00
19:07
Nasze Tatry w najlepszej grze transportowej na świecie. Duma
Aktualizacja: 2025-11-07T19:07:04+01:00
18:54
Zorza polarna nad Polską. Będzie szansa na niesamowity widok
Aktualizacja: 2025-11-07T18:54:38+01:00
18:42
Meta AI z Vibes już w Polsce. Łatwe filmiki AI zepsują nam sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T18:42:24+01:00
18:04
Vivo X300 podbija polski rynek - fotograficzne sztandarowce z optyką Zeissa
Aktualizacja: 2025-11-07T18:04:19+01:00
17:52
Mam Realme GT 8 Pro i ruszam cykać fotki. Wyszło coś pięknego
Aktualizacja: 2025-11-07T17:52:41+01:00
16:53
3I/Atlas to próba generalna ludzkości. "Musimy wysłać statek"
Aktualizacja: 2025-11-07T16:53:10+01:00
16:33
Otwierają wszystkie paczki Shein na lotnisku. Służby robią haul
Aktualizacja: 2025-11-07T16:33:14+01:00
16:23
iPhone 17 Pro jeszcze nie był tak tani. Promocja podbija sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T16:23:59+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA