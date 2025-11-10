Ma pojawić się iPhone z ekranem bez dziur. To bajki

Ładowanie...

Zmiana miałaby dotyczyć jubileuszowego iPhone’a XX (20), który zadebiutuje na jesieni 2027 r. Problemem jest to, że mówimy o Apple’u niebędącym skorym do wprowadzania większych zmian. Wystarczy spojrzeć na wcześniejsze ruchy giganta z Cupertino, aby stwierdzić, iż jest to niemożliwe.

REKLAMA

Następny iPhone (18 Pro) z mniejszym wcięciem w ekranie

Obecnie wszystkie iPhone’y są wyposażane w wyświetlacze z dynamiczną wyspą, która obejmuje wcięcie na aparat przedni oraz moduł Face ID. To podejście stosuje się od iPhone’ów 14 Pro wydanych w 2022 r. Przez cztery generacje smartfonów Apple nie wykonał większych zmian w swoich telefonach.

W przyszłym roku ma się jednak to zmienić. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że w nadchodzącym iPhone 18 Pro Apple ma pomniejszyć moduł FaceID. Nie jest jasne, jak bardzo, ale powinniśmy się spodziewać, że zmiana będzie zauważalna. Czy wam coś to przypomina? Bo mi tak.

Apple w iPhone X zastosował nową stylistykę z charakterystycznym dużym wcięciem. Następnie wykorzystywał ją przez cztery lata: w iPhone X, Xs, 11 (Pro) oraz 12 (Pro). W iPhone 13 (Pro) wcięcie w wyświetlaczu zostało zauważalnie zmniejszone. Rozwiązanie trafiło też do zwykłych iPhone 14, ale w iPhone 14 Pro zastosowano nowe podejście z dynamiczną wyspą.

Wygląda na to, że historia się powtórzy. Po czterech latach korzystania z dynamicznej wyspy w iPhone 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro, 17 Pro Apple może być gotowy na zmiany. Dlatego plotka o tym, że w spodziewanym na jesień 2026 r. iPhone 18 Pro znajdzie się mniejsze wcięcie jest prawdopodobna. Rozwiązanie powinno trafić też do iPhone’a 18, który ma mieć premierę na początku 2027 r.

Rok później ekran w iPhone bez wcięć? To niemożliwe

Natomiast na jesień 2027 r. Apple ma wprowadzić jubileuszowy model iPhone XX (20). Sprzęt tak jak iPhone X z 2017 r. ma przejść rewolucję w wyglądzie i funkcjach. Jak podaje zaufany informator Digital Chat Station, Apple w tym modelu ma w planach wprowadzić przedni aparat ukryty pod ekranem.

Oznacza to, że w ciągu dwóch lat Apple całkowicie zrezygnowałby ze wcięć w wyświetlaczu. Moim zdaniem jest to jednak niemożliwe. Wcześniejsze doniesienia zakładały możliwość zrezygnowania z widocznego modułu FaceID. Zamiast tego, czujniki do wykrywania twarzy zostałyby zaimplementowane pod ekran. Takie podejście jest znacznie bardziej prawdopodobne.

FaceID bazuje na kilku elementach: m.in. kamery na podczerwień oraz projektora podczerwieni. Działa w taki sposób, że projektor wysyła tysiące punktów na twarz, a kamera je odczytuje. Te elementy mogą zostać schowane pod ekran, co nie powinno wpłynąć na działanie funkcji wykrywania twarzy.

Natomiast chcąc schować aparat pod ekran, musimy liczyć się ze znacznie gorszą jakością zdjęć selfie. Fotografie wykonywane przez takie moduły wyglądają tak jakbyśmy mieli brudny obiektyw. W innych telefonach z Androidem jeszcze nie udało się opracować dobrego sensora pod ekranem. Apple jest znany z bezpiecznego podejścia do nowych funkcji, dlatego raczej nie będzie chciał zaryzykować jakości na rzecz wyglądu.

W jubileuszowym iPhone XX spodziewam się wyłącznie Face ID pod ekranem. Aparat pozostanie widoczny, najprawdopodobniej w formie małej dziurki w ekranie na środku.

REKLAMA

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 10.11.2025 12:59

Ładowanie...