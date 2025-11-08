REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone 18 i aparat, który ma być 'wow'. Czy tym razem Apple naprawdę zaskoczy?

Wygląda na to, że w związku z premierą iPhone’a 18 producent szykuje się coś, co faktycznie zrówna amerykański telefon z chińską konkurencją.

Maciej Gajewski
iPhone 18 składany aparat selfie
REKLAMA

Raport JP Morgan, cytowany przez MacRumors, mówi jasno: iPhone 18 - zarówno zwykły, jak i Pro - dostanie przednie aparaty 24 MPix. To spory skok względem 18 MPix w poprzedniku. Apple niewątpliwie już dawno temu zauważył, że selfie to nie tylko zabawa dla nastolatków, ale codzienny sposób komunikacji.

Portrety w trybie pionowym, czystsze zdjęcia w słabym świetle, lepsze rozpoznawanie twarzy - to wszystko ma sens, gdy rozdzielczość wreszcie dorasta do ambicji. Budżetowe modele, jak 18e, zostaną przy 12 MPix. Chcesz lepsze selfie - zapłać więcej.

REKLAMA

Czytaj też:

Foldable ma być sceną dla prawdziwego spektaklu

Największe emocje budzi jednak składany iPhone, nieformalnie nazywany Fold. Bo to właśnie tam Apple ma umieścić 24‑megapikselową kamerę pod ekranem. Samsung próbował podobnego rozwiązania w Galaxy Z Fold3, ale z marnym skutkiem - 4 MPix i jakość tak słaba, że użytkownicy woleli udawać, że tej kamery nie ma. 

Galaxy Z Fold3

Apple chce zagrać w zupełnie innej lidze. Sześć elementów optyki (tzw. konfiguracja 6P) ma sprawić, że światło przechodzące przez warstwy wyświetlacza nie zamieni zdjęcia w rozmazaną plamę. Jeśli to się uda to będzie to pierwszy składany smartfon z kamerą pod ekranem, która faktycznie nadaje się do czegoś więcej niż do testów w laboratorium. 

REKLAMA

Kompromisy i logistyka

Żeby zmieścić to wszystko w składanym urządzeniu to trzeba było coś poświęcić. Z tyłu znajdziemy dwa aparaty 48 MPix, ale zabraknie teleobiektywu i stabilizacji sensor‑shift. Apple uznał ponoć, że lepiej mieć cienki telefon, który się domyka - niż gruby gadżet z kompletem kamer. Premiera? Modele Pro i Air 2 mają pojawić się jesienią 2026, razem ze składanym Foldem. Standardowy iPhone 18 i tańszy 18e trafią na rynek dopiero wiosną 2027.

Apple nie tylko ma dogonić konkurencję zaawansowaniem technicznym aparatu do selfików, ale wręcz ma ją znacząco przegonić w jego składanym telefonie. Firma, która z niemocy technicznej przez lata lansowała wzornictwo urządzeń zakładające wycięcia w wyświetlaczach na obiektywy, ma wyznaczyć nowe standardy i zapewnić pierwszą niewidzialną a zarazem dobrze działającą kamerę całkowicie ukrytą pod ekranem. Lubimy takie nagłe zwroty akcji.

REKLAMA
Maciej Gajewski
08.11.2025 16:10
Tagi: AppleiOSiPhoneTelefony
Najnowsze
16:00
Sytuacja z Elonem Muskiem staje się abstrakcyjna. To parodia technokracji
Aktualizacja: 2025-11-08T16:00:00+01:00
9:00
Ranking najlepszych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia - TOP 10 [ranking 2026]
Aktualizacja: 2025-11-08T09:00:00+01:00
7:50
Stworzyliśmy świecące nanocząstki. Zobaczą to, czego nie widać
Aktualizacja: 2025-11-08T07:50:00+01:00
7:40
Wiatraki na morzu nie wytrzymują. Mamy potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-08T07:40:00+01:00
7:30
Matematycznie rozkminili jak powstają stalagmity. Mają wzór
Aktualizacja: 2025-11-08T07:30:00+01:00
7:20
Nowa era w diagnostyce oczu. Przełomowy wynalazek naszych inżynierów
Aktualizacja: 2025-11-08T07:20:00+01:00
7:10
Jeden wiatrak może zabić 11 istnień. Chcą to wreszcie zmienić
Aktualizacja: 2025-11-08T07:10:00+01:00
7:00
iPhone 17 Pro Max po miesiącu - recenzja. Duży może dłużej, dużo dłużej
Aktualizacja: 2025-11-08T07:00:00+01:00
20:31
Proszę pana, ja to mam dyplom w telefonie. Dzięki Sejmowi
Aktualizacja: 2025-11-07T20:31:23+01:00
20:25
Składany iPhone bez Face ID. Apple wyciąga stary patent
Aktualizacja: 2025-11-07T20:25:53+01:00
19:07
Nasze Tatry w najlepszej grze transportowej na świecie. Duma
Aktualizacja: 2025-11-07T19:07:04+01:00
18:54
Zorza polarna nad Polską. Będzie szansa na niesamowity widok
Aktualizacja: 2025-11-07T18:54:38+01:00
18:42
Meta AI z Vibes już w Polsce. Łatwe filmiki AI zepsują nam sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T18:42:24+01:00
18:04
Vivo X300 podbija polski rynek - fotograficzne sztandarowce z optyką Zeissa
Aktualizacja: 2025-11-07T18:04:19+01:00
17:52
Mam Realme GT 8 Pro i ruszam cykać fotki. Wyszło coś pięknego
Aktualizacja: 2025-11-07T17:52:41+01:00
16:53
3I/Atlas to próba generalna ludzkości. "Musimy wysłać statek"
Aktualizacja: 2025-11-07T16:53:10+01:00
16:33
Otwierają wszystkie paczki Shein na lotnisku. Służby robią haul
Aktualizacja: 2025-11-07T16:33:14+01:00
16:23
iPhone 17 Pro jeszcze nie był tak tani. Promocja podbija sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T16:23:59+01:00
15:42
Najciekawsza przeglądarka wita się z Androidem. Wywalam Chrome
Aktualizacja: 2025-11-07T15:42:27+01:00
15:31
Lotnisko prosi pilotów o przerwę. "Samolot co 4 minuty nad głową"
Aktualizacja: 2025-11-07T15:31:43+01:00
15:17
Kometa 3I/Atlas wydłuża listę zagadek. Powodem nowe zdjęcie
Aktualizacja: 2025-11-07T15:17:17+01:00
15:00
mObywatel z przełomową nowością. Na razie dla wybranych
Aktualizacja: 2025-11-07T15:00:23+01:00
13:52
Kupujesz telefon Samsunga i dostajesz kasę. Nawet 2000 zł
Aktualizacja: 2025-11-07T13:52:24+01:00
13:10
To była najdłuższa linia tramwajowa w Polsce. Chcą ją odbudować
Aktualizacja: 2025-11-07T13:10:19+01:00
12:39
Boty, które służą ludziom i nie zabierają im pracy. Microsoft tworzy piękną utopię
Aktualizacja: 2025-11-07T12:39:38+01:00
11:59
Ikea ulepszy ci dom. I nie puści cię z torbami
Aktualizacja: 2025-11-07T11:59:13+01:00
11:37
Światłowód na rok za darmo. Liczymy, co się najbardziej opłaca
Aktualizacja: 2025-11-07T11:37:29+01:00
11:09
Rafał Brzoska nie odpuści Facebookowi. "Ktoś musi to wygrać"
Aktualizacja: 2025-11-07T11:09:36+01:00
9:47
iPad Pro (2025) z Apple M5 - recenzja. Zawstydza laptopy
Aktualizacja: 2025-11-07T09:47:08+01:00
9:14
PKP Intercity klei pociągi. Wyjadą gąsienice, żebyście nie zostali na peronie
Aktualizacja: 2025-11-07T09:14:13+01:00
9:00
Szef OpenAI mówi, że musi zastąpić go bot. "Inaczej będzie mi wstyd"
Aktualizacja: 2025-11-07T09:00:56+01:00
8:38
Coraz więcej szkła w Windowsie. Powrót do przeszłości
Aktualizacja: 2025-11-07T08:38:13+01:00
7:45
Szef czeskiego przewoźnika kolejowego przeholował. Do akcji wkracza ABW
Aktualizacja: 2025-11-07T07:45:22+01:00
7:15
GTA VI z potężnym opóźnieniem. Żałosne
Aktualizacja: 2025-11-07T07:15:58+01:00
6:12
Czytanie w myślach stało się faktem. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-07T06:12:00+01:00
6:11
Ciemna materia zdradziła, jak działa. Wreszcie mamy konkretne dane
Aktualizacja: 2025-11-07T06:11:00+01:00
6:09
Stworzyli Google Maps Imperium Rzymskiego. Piorunujące wrażenie
Aktualizacja: 2025-11-07T06:09:00+01:00
6:08
ONZ: planeta zbliża się do punktu krytycznego. "Mamy dekadę"
Aktualizacja: 2025-11-07T06:08:00+01:00
6:06
Księżycowe skały na Ziemi. Potwierdzają wielką teorię
Aktualizacja: 2025-11-07T06:06:00+01:00
21:45
ARC Raiders to test na ludzką naturę. Zachwyca mnie wpływ na graczy
Aktualizacja: 2025-11-06T21:45:46+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA