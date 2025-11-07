iPhone 17 Pro jeszcze nie był tak tani. Promocja podbija sieć

Ładowanie...

Tegoroczne iPhone’y miały premierę niespełna dwa miesiące temu. Jeszcze do niedawna wszystkie modele serii 17 były praktycznie cały czas niedostępne. Nawet mimo niemałych cen. Nie musieliśmy jednak długo czekać, aby telefony trafiły na wyprzedaż. Ta aktualna jest naprawdę genialna.

REKLAMA

iPhone 17 Pro w promocji Black Weeks Allegro. Zaufany sklep, niska cena

iPhone 17 Pro w podstawowej wersji 256 GB kosztuje 5799 zł. Natomiast wraz z nową promocją na Allegro, sprzęt można kupić ponad 500 zł taniej, w cenie 5256,84 zł. Mówimy zatem o 9-procentowej obniżce.

Obniżona cena dotyczy wyłącznie jednego wariantu kolorystycznego: niebieskiego. Za ofertę odpowiada Lantre, który jest autoryzowanym sprzedawcą sprzętu Apple. Oznacza to, że urządzenia pochodzą z oficjalnej dystrybucji, tak jak w innych popularnych sieciach elektromarketów.

Możemy zatem liczyć na wszystkie ułatwienia - np. darmową dostawę w ramach pakietu Smart! do punktu lub na adres. Urządzenia są wysyłane z Polski, a więc przesyłka powinna trafić do nas natychmiastowo - w środę lub czwartek. Wtorek 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

SPRAWDŹ OFERTĘ iPhone 17 Pro ponad 500 zł taniej Allegro

Aktualnie sprzęt w obniżonej cenie kupiło ponad 400 osób, a na stanie znajduje się jeszcze niemal 1200 sztuk. Oznacza to, że nie ma potrzeby przesadnego śpieszenia się z zakupem. Tegoroczny czarny piątek dopiero nadchodzi, ale iPhone 17 Pro za ok. 5257 zł to już naprawdę solidna oferta.

Promocja obniża cenę telefonu do takiej, która powinna być standardem.

W podobnej cenie rok temu był dostępny zwykły iPhone 16 Pro wyposażony w 128 GB pamięci - sprzęt kosztował 5299 zł. Wraz z serią iPhone 17 Apple zrezygnował z wariantu 128 GB i wersja 256 GB stała się tą najniższą. Niestety, ale gigant nie postanowił zaoferować większej pamięci w niższej cenie, tak jak w przypadku zwykłego iPhone'a 17 256 GB wycenionego na 3999 zł. Zeszłoroczny iPhone 16 też tyle kosztował, ale w wersji 128 GB.

W domyślnej cenie 5799 zł sprzęt jest skrajnie nieopłacalny. Głównie ze względu na to, że za dopłatą do 6299 zł mamy iPhone 17 Pro Max oferującego znacznie lepszy czas pracy na baterii. Natomiast jeśli różnica wynosi ponad 1000 zł, sprawa wygląda trochę inaczej.

REKLAMA

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 07.11.2025 16:23

Ładowanie...