Apple naprawia cienkiego iPhone'a. Jeden aparat to skandal

Apple szykuje istotną zmianę dla nadchodzącego iPhone’a Air 2. generacji. Tym razem cienki smartfon ma być znacznie lepszym wyborem dzięki jednej, ale bardzo ważnej nowości.

Albert Żurek
Pierwsze podejście do cienkiego smartfona Apple’a okazało się niewypałem. iPhone Air jest wyjątkowo drogi - zaledwie o 500 zł tańszy od iPhone’a 17 Pro - a jednocześnie mocno ograniczony. Oferuje wyłącznie jeden aparat, zupełnie jak kosztujący o ponad 2500 zł mniej iPhone 16e. Nawet zwykły iPhone 17 przewyższał go możliwościami. W przyszłym roku siły zostaną wyrównane.

iPhone Air 2. generacji wreszcie z dwoma aparatami. Który my mamy rok?

W iPhonie Air znajdziemy tylko jeden aparat główny z matrycą o rozdzielczości 48 Mpix. Przyzwyczailiśmy się jednak, że dzisiejsze telefony oferują co najmniej zestaw dwóch modułów. Każdy iPhone od czasów serii 11 z 2019 r. (nie licząc serii SE i 16e) oferował podwójny aparat na tyle. Tymczasem mamy 2025 r. i Apple chcąc wydać cienki telefon, implementuje tylko jeden aparat.

Na szczęście gigant zrozumiał, że mało kto chce kupić nieco ograniczone urządzenie. Wystarczy spojrzeć na dostępność iPhone’ów 17 - jeszcze niedawno były niemal nie do kupienia. Z iPhone’a Air nie było żadnych problemów. Według zaufanego informatora Digital Chat Station z serwisu Weibo nadchodząca, druga generacja iPhone Air oprócz głównego aparatu 48 Mpix ma oferować drugi czujnik 48-megapikselowy z obiektywem ultraszerokokątnym. 

Dzięki temu zaoferuje możliwości fotograficzne zbliżone do zwykłego iPhone’a 17, ale zachowa swoją charakterystyczną poziomą wyspę aparatów. Dlatego powinniśmy się spodziewać, że drugi obiektyw znajdzie się na wybrzuszeniu. Czyli inaczej niż w iPhone 17, gdzie moduły są ustawione w układzie pionowym. 

Na wyspie obecnego iPhone Air znajduje się masa kluczowych komponentów. Gigant będzie musiał przeprojektować wnętrze, aby znaleźć miejsce na dodatkowy moduł fotograficzny. Trudno powiedzieć, co tym razem Apple poświęci w celu ulepszenia aparatów.

Obecne informacje sugerują, że premiera nowego modelu ma odbyć się we wrześniu przyszłego roku, razem z iPhonem 18 Pro oraz iPhonem Fold - pierwszym składanym smartfonem Apple’a. Podstawowy iPhone 18 pojawi się dopiero wiosną 2027 r.

Jeden aparat więcej może nie wystarczyć, aby naprawić cienkiego iPhone’a

Pojedynczy moduł aparatu nie jest jedynym problemem iPhone’a Air. Można wymienić co najmniej kilka innych kwestii, które sprawiają, że urządzenie nie zyskało rozgłosu:

  • słaby akumulator - znacznie gorszy od niewiele droższego iPhone’a 17 Pro;
  • jeden głośnik - smartfony z Androidem za 1000 zł mają dwa;
  • brak wsparcia fizycznej karty SIM - w Polsce to wciąż może być problem;
  • no i ta cena - 5299 zł za telefon tej klasy to przesada.

Aby iPhone Air 2. generacji był znacznie lepszy, Apple nie tylko musi zastosować dwa aparaty, ale też zająć się pozostałymi niedociągnięciami urządzenia. Wtedy sprzęt może faktycznie stać się wyborem godnym polecenia.

Albert Żurek
06.11.2025 19:44
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
