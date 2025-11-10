REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Zagadka na Marsie rozwiązana. To nie błoto, to wiatr

Nowe badania ESA rozwiewają wątpliwości: marsjańskie smugi to nie błoto, lecz wiatr i osuwający się pył.

Marcin Kusz
Marsjańska tajemnica wyjaśniona. To nie błoto, a pył
REKLAMA

Od lat były mylone z błotem i uważane za możliwy ślad życia. Dziś wiadomo, że zagadkowe smugi spływające po zboczach marsjańskich wzniesień nie są związane z wodą. Nowe badania Europejskiej Agencji Kosmicznej dowodzą, że za ich powstawanie odpowiadają siły znacznie bardziej pospolite, a mianowicie pył, wiatr i sezonowe zmiany atmosferyczne.

REKLAMA

Meteoryt, który odsłonił prawdę

W noc poprzedzającą Boże Narodzenie w 2023 r. należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej ExoMars Trace Gas Orbiter zarejestrował na zboczach wygasłego wulkanu Apollinaris Mons niezwykłe zjawisko. W wyniku uderzenia meteoroidu, którego efekty udało się dostrzec dzięki systemowi CaSSIS, doszło do powstania kilkudziesięciu charakterystycznych ciemnych smug.

Fot: ESA

Początkowo naukowcy sądzili, że takie formacje mogą mieć związek z obecnością wody w stanie ciekłym, a nawet z aktywnością biologiczną na powierzchni Marsa. Jednak szczegółowa analiza definitywnie wykluczyła ten scenariusz. Brakuje bowiem jakichkolwiek śladów erozji wodnej, a wszystkie dane wskazują, że mamy do czynienia z osypującymi się warstwami drobnego pyłu poruszanymi przez wiatr. To one tworzą charakterystyczne ciemniejsze pasy, które mogą wyglądać jak błoto, ale powstają w wyniku procesów suchych.

AI w służbie geologii planetarnej

Aby rozwikłać tajemnicę marsjańskich smug, międzynarodowy zespół kierowany przez dr. Valentina Bickela z Uniwersytetu w Bernie przeanalizował ponad 2 mln zdjęć wykonanych przez sondę Mars Reconnaissance Orbiter w latach 2006-2024. Do zadania wykorzystano algorytmy głębokiego uczenia, które automatycznie rozpoznawały i klasyfikowały pasma osuwiskowe na zdjęciach powierzchni Czerwonej Planety.

Wyniki były jednoznaczne: ponad 99,9 proc. wszystkich smug powstaje w wyniku naturalnych sezonowych procesów atmosferycznych, takich jak nagłe podmuchy wiatru czy zmiany temperatury prowadzące do zsuwania się drobinek pyłu z marsjańskich zboczy. Zaledwie tylko ułamek, bo mniej niż 1 promil, to smugi, które można wiązać z uderzeniami meteorytów lub wstrząsami sejsmicznymi.

Dynamiczny Mars bez kropli wody?

Choć Mars wydaje się zamarzniętym, martwym, odległym od nas światem, to jego powierzchnia wciąż ulega powolnym, lecz nieprzerwanym zmianom. Smugi zbiegające po stromych zboczach są ich spektakularnym przykładem. Z daleka mogą przypominać błotniste lawiny, ale w rzeczywistości są to pyłowe, suche lawiny, których przebieg kształtuje topografia i mikrozmiany ciśnienia oraz prędkości wiatru.

Jak podkreśla dr Colin Wilson, główny naukowiec projektu ExoMars, właśnie takie zjawiska są dziś istotne dla badań nad życiem na Marsie – nie tylko nad jego przeszłością, lecz także współczesnym funkcjonowaniem. Dzięki takim orbiterom, jak ExoMars TGO czy MRO naukowcy mogą w czasie rzeczywistym śledzić zmiany i tworzyć mapy dynamiki planety, które dostarczają cennych wskazówek o procesach geologicznych i klimatycznych.

Poszukiwanie wody z większą precyzją

Choć smugi nie są śladem cieczy, to ich prawidłowa identyfikacja ma teraz bardzo duże znaczenie dla przyszłych poszukiwań wody na Marsie. Dzięki odróżnieniu zjawisk suchych od potencjalnie wodnych naukowcy mogą zawęzić obszary szczególnego zainteresowania do tych, które naprawdę mogą skrywać zamarznięte rezerwuary lub dawne cieki wodne.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Woda wciąż pozostaje Świętym Graalem marsjańskich badań. Jej obecność mogłaby zwiększyć szanse na odkrycie śladów dawnego życia. Ale zanim do tego dojdzie, konieczne jest odfiltrowanie fałszywych tropów, a badania smug są ważnym krokiem w tym kierunku.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
10.11.2025 06:34
Tagi: Marsposzukiwanie życia w kosmosieŻycie na Marsie
Najnowsze
6:30
Czy istnieją różne rodzaje czarnych dziur? Wystawili teorię Einsteina na próbę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:30:00+01:00
6:20
UE usuwa bariery dla transportu czołgów. Szybciej na wschodnią flankę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:20:00+01:00
6:10
Żądają lektury, której nie da się zdobyć. Resort dał maturzystce link do "pirata"
Aktualizacja: 2025-11-10T06:10:00+01:00
6:00
Samsung podsumuje ci powiadomienia w mądry sposób. No, ale musisz mu na to pozwolić
Aktualizacja: 2025-11-10T06:00:00+01:00
17:00
Globalna wioska okazała się za duża. Wracamy do tej prawdziwej
Aktualizacja: 2025-11-09T17:00:00+01:00
16:50
Zajrzałem do gazety sprzed ponad 20 lat. I wcale nie trafiłem do innego świata
Aktualizacja: 2025-11-09T16:50:00+01:00
16:40
AI wkracza w środowiska kibolskie. "Towarzyszą temu wulgarne teksty, nienadające się do cytowania"
Aktualizacja: 2025-11-09T16:40:00+01:00
16:20
Amerykanie przysłali nam najnowsze zestawy antydronowe. Trafią na Wschodnią Flankę
Aktualizacja: 2025-11-09T16:20:00+01:00
16:10
Szanse na znalezienie życia poza Ziemią właśnie mocno wzrosły. Mocno zaskakujące dane
Aktualizacja: 2025-11-09T16:10:00+01:00
16:00
Ustalili, czy żyjemy w symulacji. Miłośnicy Matrixa czekali na ten moment
Aktualizacja: 2025-11-09T16:00:00+01:00
11:35
Dzień Singla z Geekbuying. Wielka wyprzedaż, niektóre obniżki wyglądają jak błąd cenowy
Aktualizacja: 2025-11-09T11:35:45+01:00
7:55
Ważniak z Microsoftu ostro o świadomych maszynach. Czy to już cyberrasizm?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:55:00+01:00
7:44
Apple Watch w 2025. Który model wybrać: Series, SE czy Ultra?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:44:00+01:00
7:33
Rosja odpala atomowego nosiciela dronów podwodnych. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-09T07:33:00+01:00
7:22
Mikroskopijny chip działa w środku piekła. Trafi do reaktorów
Aktualizacja: 2025-11-09T07:22:00+01:00
7:11
Stworzyli sztuczny liść. Pomoże naszej planecie
Aktualizacja: 2025-11-09T07:11:00+01:00
7:01
Testuję Oppo Find X9 Pro. Samsungu, Apple'u - zaczynam się o was bać
Aktualizacja: 2025-11-09T07:01:00+01:00
17:00
H2O w 3I/ATLAS - większy przełom, niż się wydaje. Woda z innego świata 
Aktualizacja: 2025-11-08T17:00:00+01:00
16:50
W Polsce przybywa elektrośmieci. Dziękujemy, Big Techu
Aktualizacja: 2025-11-08T16:50:00+01:00
16:40
Obce służby mogą zniszczyć ci życie w jednej chwili. To nie wizja, to stan faktyczny
Aktualizacja: 2025-11-08T16:40:00+01:00
16:30
Polska a kosmos - polityka technologicznej suwerenności 
Aktualizacja: 2025-11-08T16:30:00+01:00
16:20
YouTube nie działa? To nie awaria, lecz nowe zabezpieczenia
Aktualizacja: 2025-11-08T16:20:00+01:00
16:10
iPhone 18 i aparat, który ma być 'wow'. Czy tym razem Apple naprawdę zaskoczy?
Aktualizacja: 2025-11-08T16:10:00+01:00
16:00
Sytuacja z Elonem Muskiem staje się abstrakcyjna. To parodia technokracji
Aktualizacja: 2025-11-08T16:00:00+01:00
9:00
Ranking najlepszych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia - TOP 10 [ranking 2026]
Aktualizacja: 2025-11-08T09:00:00+01:00
7:50
Stworzyliśmy świecące nanocząstki. Zobaczą to, czego nie widać
Aktualizacja: 2025-11-08T07:50:00+01:00
7:40
Wiatraki na morzu nie wytrzymują. Mamy potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-08T07:40:00+01:00
7:30
Matematycznie rozkminili jak powstają stalagmity. Mają wzór
Aktualizacja: 2025-11-08T07:30:00+01:00
7:20
Nowa era w diagnostyce oczu. Przełomowy wynalazek naszych inżynierów
Aktualizacja: 2025-11-08T07:20:00+01:00
7:10
Jeden wiatrak może zabić 11 istnień. Chcą to wreszcie zmienić
Aktualizacja: 2025-11-08T07:10:00+01:00
7:00
iPhone 17 Pro Max po miesiącu - recenzja. Duży może dłużej, dużo dłużej
Aktualizacja: 2025-11-08T07:00:00+01:00
20:31
Proszę pana, ja to mam dyplom w telefonie. Dzięki Sejmowi
Aktualizacja: 2025-11-07T20:31:23+01:00
20:25
Składany iPhone bez Face ID. Apple wyciąga stary patent
Aktualizacja: 2025-11-07T20:25:53+01:00
19:07
Nasze Tatry w najlepszej grze transportowej na świecie. Duma
Aktualizacja: 2025-11-07T19:07:04+01:00
18:54
Zorza polarna nad Polską. Będzie szansa na niesamowity widok
Aktualizacja: 2025-11-07T18:54:38+01:00
18:42
Meta AI z Vibes już w Polsce. Łatwe filmiki AI zepsują nam sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T18:42:24+01:00
18:04
Vivo X300 podbija polski rynek - fotograficzne sztandarowce z optyką Zeissa
Aktualizacja: 2025-11-07T18:04:19+01:00
17:52
Mam Realme GT 8 Pro i ruszam cykać fotki. Wyszło coś pięknego
Aktualizacja: 2025-11-07T17:52:41+01:00
16:53
3I/Atlas to próba generalna ludzkości. "Musimy wysłać statek"
Aktualizacja: 2025-11-07T16:53:10+01:00
16:33
Otwierają wszystkie paczki Shein na lotnisku. Służby robią haul
Aktualizacja: 2025-11-07T16:33:14+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA